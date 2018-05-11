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İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 08:23 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Nuroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'la yaptığı röportajı köşesine taşıdı. Koray Aydın, İYİ Parti'nin son kamuoyu araştırmalarına göre oy oranını paylaştı. Aydın'ın verdiği rakamlar oldukça çarpıcı...

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına yönelik anketler merakla takip ediliyor. Seçimlere ilk kez katılacak olan İYİ Parti'nin oy oranı ise en çok merak edilenler arasında.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Nuroğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'la gerçekleştirdiği röportajı bugünkü "İYİ Parti yüzde 30'un üstüne çıkıyor" başlıklı yazısında köşesine taşıdı.

Aydın'ın son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına da değindiği röportajı Orhan Nuroğlu, köşesinde şöyle aktardı:

İktidarın her türlü devlet imkanını kullanarak seçime gittiğine dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın; YSK, RTÜK ile devlet görevlilerini  uyardı.

Aydın'ın açıklamaları şöyle:

  • Erdoğan'ın tüm devlet imkanlarını serbestçe kullanması diğer adaylara karşı eşitsizlik yaratmıyor mu?

Aydın: 16 yıldan beri süren bir durum ama bu seçimde iktidar ilk defa iktidarı kaybetme korkusu içerisine girdi. Anketler Tayyip Erdoğan'ın kaybedeceğini gösteriyor, kaldı ki anketle uğraşan bütün şirketler bu seçimde anket firmalarının da büyük yanılgıya düşeceğini söylüyorlar.

  • Vatandaşlara neden sürekli baskı uyguluyorlar?

Türkiye korku tüneli içerisinde. Vatandaşların fikirlerini söyleyemediği, gerçek düşüncelerini açıklayamadığı, iktidara karşı pozisyon almaları halinde başlarının derde gireceği ortam var. FETÖ'cülükle suçlanarak, devlet dairelerindeki işlerinden atılacaklarını, ticaretle uğraşanlara başlarına başka belalar geleceğini de düşündürerek müthiş bir yıldırma zeminini oluşturdular. Bu zemin içerisinde anket firmaları şunu söylüyor; '7 kişiye soruyoruz bir kişiden cevap alıyoruz Doğu ve Güneydoğu'da 20 kişiye sorduk bir kişiden cevap alıyoruz.' Bu rakamlar eskiden ikide bir, üçte birdi. İktidar karşıtı olanlar anketörlere korkudan cevap vermiyorlar. Bu da, iktidarın aleyhine bir durum olduğunu gösterir. PR'in yaptığı araştırmada yüzde 27,1'in kararsız olduğu söyleniyor. Türkiye'de bu kadar kararsız yok. Benim iddiam şudur ki kararsızların en az yarısı da İYİ Parti'ye oy verecekler.

"24 HAZİRAN'DA YÜZDE 30'UN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ"

  • Bu tabloda İYİ Parti'nin ne kadar oy alacağını söyleyebilir misiniz?

Aydın: İYİ Parti'nin kamuoyu anketlerinde şu an yüzde 20 bandını aştığı ve hızla yükseldiğimiz görünüyor. 24 Haziran'da yüzde 30'ün üstüne çıkacağız.  Çünkü halk İYİ Parti'yi kabul etti.

  • CHP'nin 15 milletvekili desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aydın: Türk tarihine geçecek olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu engin hoşgörüsü ve verdiği müthiş demokratik destekle bize yardımcı oldu. Bu kararı Erdoğan'ın sırtını mindere yapıştırarak onun ilk defa moralsiz bir şekilde seçime girmesini sağladı. Erdoğan'ın yüzüne bakın; umutsuz, kaşları daha çatık hale geldi, daha çarpık konuşuyor artık. 'Tamam, halkım isterse giderim' demeye de başladı. Çünkü ibreleri aşağıya doğru gösteriyor, İYİ Parti'nin de ibresi yukarıya doğru gösteriyor.

  • Akşener engelleri aşıp bugün halkın umudu haline gelmeyi nasıl başardı?

Aydın: 5,5 aydan beri Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen, bunu da 100 bin imza ile yapacağını söyleyen bir lider var. Cumhurbaşkanı seçimlerinde asla ittifak yapmayacağını söyleyen ama milletvekili seçimlerinde ittifak yapabileceğini vurgulayan, bu söylediklerinin hiçbirinden de şaşmayan bir lider oldu. Türk siyasetine kadın eli değdi. Çünkü Türkiye'nin yumuşamaya ihtiyacı var. Kutuplaşmadan uzaklaşmaya ihtiyacı var.  İnsanların birbiriyle konuşup anlaşabileceği bir barış zeminine ihtiyacı var.

Bu zemini inşa edeceğini aylar öncesinden söyleyerek halkı mahcup etmeyen, kendine inananları da mahcup etmeyen ve güvenilirliği her gün biraz daha artan, yeni bir siyasal anlayışı temsil eden çok güçlü bir siyasi lider var.

  • Peki, kampanyasında halka neler söyleyecek?

Aydın: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Akşener mesajlarını da vermeye başladı "Ben Türk Dayanışma Fonu'nu kuracağım" dedi. Kredi kartı borçluları, tüketici kredisi borçluları ve takibe düşen herkesin. 4,5 milyon insanı kapsıyor. 4,5 milyon insanın borçlarını Türk Dayanışma Fonu üstlenecek. Ayrıca gençlere vaat etmiş olduğumuz proje de çok önemli. İşsiz gençlerimize işe girene kadar, Avrupa'da örneği olan belli bir miktar maaş ödeme sözü de özellikle umutsuz milyonlarca genci kapsıyor.

Daha önemli vaatler 14 Mayıs'ta Ankara Congresium'da yapılacak toplantıda açıklanacak. İYİ Parti güçlü bir kadro ile milletimizin karşısına çıkarak Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir harekettir. İYİ Parti Türkiye'nin kurtuluşu olacaktır.

  • Seçim güvenliği için neler söyleyeceksiniz?

Aydın: Devlet görevlilerini uyarıyoruz. Sakın eski seçimlerle bu seçimi karıştırmasınlar. Hukuk dışına çıkarak iktidarın uygulayıcısı konumunda olan ne kadar kişi varsa hepsinin envanterini tutacak bir sistem kurduk. Hukuk ne diyorsa onun gereğini yapsınlar. Sakın, 'Tayyip Erdoğan güçlü, nasılsa bizi korur' diye Erdoğan'a güvenmesinler. Bu sözlerime YSK ve RTÜK başta olmak üzere bütün kurumlar dahil.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Çok kötü atmışsın be kardeş..boş ve gereksiz bu kadına kim? niçin bu oyu verecek?
Bildiğin ve gördüğüm şudur.Gerek iktidar gerekse de yancısı parti ne kadar İYİ parti ile uğraşırsa İYİ partinin oyu o kadar artıyor. Hele hele Fetönün siyasi ayağı olduğu halde Akşenere Fetöcü iması yapanların kredisi her geçen gün bitiyor ve halk da artık TAMAM işte bu yüzden diyor.
emeklilikte yaşa takılanlar haklarını verin . oy verelim. nasılsa diğerleri oy satıyorlar
Fazla abartı çok kötü hayal kırıklığı yaratır.Akşener in ne özelliği varki kim ne için oy versin?kredi kartı borç ödeme vaadi Çiller in 3 anahtar hikayesine dönmüş.halk bilinçlendi artık bu yalanlara kimse kanmıyor.
Güneş balçıkla sıvanmaz İYİlik güneşi birkere doğduTürkiye'min üstüne
İYİ İNSANLARA GÖNÜL VERDİK BAYRAMI BEKLİYOR TÜRKİYEM AZ KALDI...UMUDUMUZ AKŞENER UMUDUMUZ MUHARREM İNCE...
hayallerde yaşıyorsunuz 24 haziran da göreceğiz!!! sonuna kadar devam sonuna kadar erdoğan!!!
İyi Parti yüzde 30 alırsa Chp meclise giremez!
parti adınının iyiyi olması içinde iyiyiler olduğu anlamına gelmez.içikötüüöü
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