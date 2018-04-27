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İYİ Partili vekilden bomba açıklama: Suikast girişimi bilgisi aldık

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 13:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz." dedi.

Ok, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti’nin seçime girmesini engelleyemeyenlerin entrika peşine düştüğünü savundu.

İYİ Parti’nin hazineden yardım alacağı yönünde yalan haberlerin çıkarıldığını iddia eden Ok, "İYİ Parti bırakın hazineden 25 milyon almayı bir kuruş alsın söz veriyorum harakiri yapacağım." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemeyenlerin bazı kötü senaryoları devreye sokacakları yönünde duyumlar aldıklarını aktaran Ok, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında, Türkiye'de bombaların patladığını, yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini ve kaos ortamı oluştuğunu söyledi.

"SUİKAST GİRİŞİMİ BİLGİSİ ALDIK"

"7 Haziran-1 Kasım arasında bu bombaları patlatan, karanlık güçler kimlerdi? Bu bombaların sonucunda, hangi parti ya da partiler oy devşirdi" diye soran Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duyumun ötesinde ciddi bilgiler alıyoruz. Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse 7 Haziran-1 Kasım arasında olduğu gibi bombalar patlatılarak, suikastlar yapılarak, Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturulacağı bilgileri alıyoruz. Buradan son başbakana, son hükümete çağrıda ve uyarıda bulunuyoruz. Son başbakan olmanız sizleri sorumluluktan kurtarmaz. Derhal gerekli tedbirleri alınız."

Bir basın mensubunun, suikast duyumuna ilişkin hükümet yetkilileriyle görüşüp görüşmediğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ek koruma isteyip istemediği sorusu üzerine Ok, "Ben bunu bir yetkili kişi ile paylaştım. O da şimdilik aramızda kalsın. Hükümetten değil." dedi.

İYİ Parti'ye geçen CHP milletvekillerinin tekrar partilerine döneceği yönündeki iddiaların hatırlatılması ve "Sizin partinizden mi yoksa CHP'den mi aday gösterilecek" sorusunun yöneltilmesi üzerine Ok, "Buna ilgili kurullar karar verecek. İster bizim partimizden olsun ister başka partide olsun, ister siyaseti bıraksınlar bu kişileri başımızın üzerinde taşımamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

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Meral Akşener İYİ parti ismail ok

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Okuyucu Yorumları 85 yorum
Adamlar Gündemde nasıl kalırız diye uydurmadık şeyler bırakmıyacaklar vay anasını ya
@musti_3_1 DOGRUDUR..BİRİLERİNİN KOLTUK İÇİN YAPMAYACAGI SEY YOK.. GÖRDUK BENZERLERİNİ
@musti_3_1 aynısını kozmik odaya girilirken söyleseydin ya
Oy alma yolları bunlar.
ENGELLEYEMEYECEKLER!! SONLARI GELIYOR
yav he he
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git işine yaww sizi kim neyleysin
Meral Akşener’in işi çok zor rahat bırakmazlar onu. Allah yardımcısı olsun ...
Şimdide mağdur edebiyatına başladılar. Kim ne yapsın merali be. MHP den ihraç edilmenin acısını böylemi çıkartıyorsunuz ismail bey
reklam partisi resmen. bunkadar reklami yapilan bir parti daaha yok
Tayyip Erdoğan'a rakip olabilecek Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast düzenleyenler neden Meral Akşener'e düzenlemesin. AKP iktidarında insanların mal ve can güvenliği ortadan kalkmıştır.
onuda yaptırın, seçime katılamama mağduru görünüp, msğduru otnayamadınız, bari bi saldırı düzenleytirip mağdur edebiyatına getirin
ŞOV ÜSTÜNE ŞOV AMA NAFİLE
yeni Muhsin reis vakası olmaz inşallah . önü acık olanın önünü kesmek adetidir ülkemizin
yalancıyı bırakın kardeşim bu işleri almışınız elinize balonu şişirmeye çalışıyosunuz seçim günü patlayacagını sizde en az bizim kadar biliyorsunuz siz bu oyundan sadece üç beş bölümlük figuranlarsınız bilmeyenmi var
niye suikast yapsınlar zaten o şuan intaharın içinde allllseeen
Kesin şer ittifakı nın işidir
seçimler yaklaşıyor genelde oluyor böyle söylentiler ama maalesef artık yemiyor o saf köylü çocukları bu muhabbetleri..
SENİN GİBİ BİR ALÇAK DAHA YOK.MAADEM BU BİLGİYİ ALDIN HEMEN GEREĞİNİ YAPSANA.YOK YAPMAZ YAPAMAZ ZİRA YALAN SÖYLÜYOR.BU KADINI ŞİŞİRİN ŞİŞİRİN SONRA BALON PATLADI MI OYLAR ÇALINDI DERSİNİZ
@sefa50 KENDİ SIFATIN İLE BAŞKALARINA SESLENME.... ÇOK MELEMEKTE İYİ DEĞİL...
savcıları göreve çağırıyorum kimden alıyorlarmış bu suikast bilgisini bi anlatsınlar bakalım. yalan iddalar atarak mağdur edebiytı yapmasın kimse
zavalllı bir kesim kadını popüler yapmaya mağdure konumuna sokmaya çalışıyo
nerden aldilar acaba hemen bir tripler bir haller kim ne yapcak malmisiniz ya
fasulye gibi nimetten saymaya başladı kendini fossun işte yani niye değerli gibi görünmeye çalışıyorsunuzki.suikastmiş. kim rakip olarak görüyor seni
gene basladilar pislik yapmaya
Her seçim oncesi yaptığınız iğrenç algı operasyonu .. Kim size suikast yapsin, Neden yapsin, yapsa yapsa Fetö șerefsizi yapar o hain de ülkemi kaosa suruklemek suçu da Iktidara atmak için... Yoksa sizden zaten bir cacik olmaz...
güldürmeyin adamı. ne zaman fasulye oldunuz da nimet saymaya başladınız kendinizi.
AKŞENER ÜLKENİN GERÇEK LİDERİDİR.
@bizedogrugerekli_2017 çapsızlara ülkemde yer yoktur.akşener bırakın liserliği siyaset yapma becerisi bile yoktur.
reklamlar başladi desenize
gündemde kalma olayını çok çabuk ögrenmişler
MİT in başına sen geç ozaman ??
yalanınız batsın.
Yine kuru sıkı atıyorsun ziya:))
ellerinden ne geliyorsa bütün bunlar akp ve mhp nin altından çıkıyor kirli emeller oyunlar.....ama ne yaparlarsa yapsınlar meral geliyorrrrrrrr
Rol çalmayın len.suikast ihbari yalanini her seçim öncesi akp uydurur. Siz kimsiniz
siz kendinizi ne kadar önemsiyorsunuz arkadaş.
Acıtasyon; oy kapmak için iyi bir fikir olsa gerek.
tamamen yalan ortama kiymet yayma senaryolari. gecin bunlari kardesim sen harakiriyi birak eline igne bile batiramazsin. Allah askina azicik mantikli sallayin ...
chp li sözcü çıkıyor pkknın pyd nin terör örgütü olduğunu bilecek istihbarati bilgi ve kurum değiliz diyor daha dün kurulan parti nelerin istihbaratını almış bakım hele hele :))
ıyi parti sizde kendinizi bir halt sanıyorsunuz aldığınız oyu görelimde o zaman konuşun fetocu pislikler sizi
Bu ayak oyu-unlarını bırakın gündemde kalmak için yapmadınız yok istediniz kadar gündemde olun yinede size oy vermeyeceğim
bu numaralar bayatladı sizden önce aynı numaraları selo yaptı sonunda kodesi boyladı
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