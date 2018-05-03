İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Guardian'a konuştu: Korkma sırası iktidardaki erkeklerde

İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu.

24 Haziran'da düzenlenecek olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerini değerlendiren Akşener, gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin ikinci turda tek ses olması gerektiğini ifade etti:

"Henüz ortada bir şey yokken, Erdoğan'a karşı adaylığını açıklayan ilk kişi bendim. Sürecin başından bu yana aynı şeyi söylüyorum. Herkes kendi adayına oy vermeli. İkinci turdaysa, demokrasi için, ülkemiz için muhalefet tartışmaları bir kenara bırakıp muhalefetin adayı kimse onu desteklemeli."

Guardian gazetesi ise "Seçim anketleri Erdoğan'ın ilk turda rahat bir seçim galibiyeti alabileceğini söylüyor. Ancak anketlerde seçimin ikinci tura kalması ve Erdoğan'ın karşısındaki rakibin Akşener olması halinde başa baş bir yarış yaşanabileceğini de gösteriyor" ifadelerine yer veriyor.

"DEMOKRASİYİ YENİDEN TESİS ETMELİYİZ"

Akşener, Guardian'a verdiği demeçlerde 24 Haziran seçimlerini "Ülke tarihinin en önemli seçimi" olarak niteliyor ve "Tek kişinin idaresindeki bir yönetim, Türkiye'ye orta ve uzun vadede çok şey kaybettirir.Türkiye'de demokrasi düzgün işlemiyor, bizim bunu yeniden tesis etmemiz gerek. Hukukun üstünlüğünü ve yargıyı yeniden tesis etmemiz gerek" diyor.