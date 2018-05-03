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İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Guardian'a konuştu: Korkma sırası iktidardaki erkeklerde

03.05.2018 07:50 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu.

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Guardian'a konuştu: Korkma sırası iktidardaki erkeklerde

İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesine konuştu.

24 Haziran'da düzenlenecek olan milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerini değerlendiren Akşener, gazetenin internet sitesinde yayınlanan haberde özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet partilerinin ikinci turda tek ses olması gerektiğini ifade etti:

"Henüz ortada bir şey yokken, Erdoğan'a karşı adaylığını açıklayan ilk kişi bendim. Sürecin başından bu yana aynı şeyi söylüyorum. Herkes kendi adayına oy vermeli. İkinci turdaysa, demokrasi için, ülkemiz için muhalefet tartışmaları bir kenara bırakıp muhalefetin adayı kimse onu desteklemeli."

Guardian gazetesi ise "Seçim anketleri Erdoğan'ın ilk turda rahat bir seçim galibiyeti alabileceğini söylüyor. Ancak anketlerde seçimin ikinci tura kalması ve Erdoğan'ın karşısındaki rakibin Akşener olması halinde başa baş bir yarış yaşanabileceğini de gösteriyor" ifadelerine yer veriyor.

Akşener

"DEMOKRASİYİ YENİDEN TESİS ETMELİYİZ"

Akşener, Guardian'a verdiği demeçlerde 24 Haziran seçimlerini "Ülke tarihinin en önemli seçimi" olarak niteliyor ve "Tek kişinin idaresindeki bir yönetim, Türkiye'ye orta ve uzun vadede çok şey kaybettirir.Türkiye'de demokrasi düzgün işlemiyor, bizim bunu yeniden tesis etmemiz gerek. Hukukun üstünlüğünü ve yargıyı yeniden tesis etmemiz gerek" diyor.

Haberde Akşener'in laiklik ilkesi ile ilgili düşüncelerine de yer veriliyor:

"Ben ibadet eden bir Müslümanım. Hacca da gittim ancak bizi yöneten aklın yasalara dayanması gerekir. Devletin laik olması, yasaların insanlar için ve zaman içerisinde insanların farklılaşan ihtiyaçlarına göre değiştirilmesini sağlar."

Guardian gazetesi, Akşener'in Kürt seçmenleri ikna etmekte zorlanacağını da yazıyor ve "Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Türkiye'nin en kötü insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönemde Akşener İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu" hatırlatması yapılıyor. Guardian, Akşener'in şu ana kadar Kürt sorununun nasıl çözümlenebileceğine dair somut bir öneride bulunmadığını da vurguluyor.

Haber, Akşener'in siyasette kadının yerine dair söyledikleriyle sonlanıyor:

"Artık korkma sırası iktidardaki erkeklerde."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yazıklar olsun sana meral Allah seni bu siyaset arenasında rezil rüsva etsin
Meral abla seviyoruz seni... Allahım yolunu açık etsin... Şu ülkeyi gerginliklerden, kamplaşmalardan, küfürden, kötü sözden sen kurtarırsın.. Tek adamlıktan bir kurtulalım artık yaaa...
devletin ve milletin varlığı için ülkenin tek çaresi akşener!! yoksa ne devlet ne de bayrak diye bir şey kalmayacak.. seçimi hainler kazanırsa yanlarına aldıkları suriyelileri silahlandırıp rejimi değiştirecekler!!
Ülkenin iç sorunlarını birde dışarıda konuşmasak çok ,iyi olur'da nerede bizde o bilinç ...
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