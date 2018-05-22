İzmir İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

İYİ Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. İYİ Parti milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki İYİ Parti Parti hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.
İZMİR İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?
İYİ Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İzmir İYİ Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İzmir İYİ Parti milletvekili adayları kimler?
İşte YSK'ya verilen liste
İZMİR-1 1 DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
İZMİR-1 2 YILDIRIM ULUPINAR
İZMİR-1 3 MEHMET TEZKAN
İZMİR-1 4 ÇİĞDEM ÖZER
İZMİR-1 5 OSMAN ERTÜRK ÖZEL
İZMİR-1 6 OSMAN VAROL
İZMİR-1 7 BÜLENT KIRILMAZ
İZMİR-1 8 SERAP ÖZÖKTEM
İZMİR-1 9 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-1 10 HÜSEYİN HAKAN IŞIK
İZMİR-1 11 BURCU BOSTANCIOĞLU
İZMİR-1 12 İBRAHİM DÖNERTAŞ
İZMİR-1 13 KADİR GÜREL
İZMİR-1 14 GİZEM ALBAŞ
İZMİR 2. BÖLGE
İZMİR-2 1 AYTUN ÇIRAY
İZMİR-2 2 MUSTAFA KERPİŞCİ
İZMİR-2 3 ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
İZMİR-2 4 HÜSMEN KIRKPINAR
İZMİR-2 5 BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
İZMİR-2 6 METİN DÖKMECİLER
İZMİR-2 7 ANIL SELEK
İZMİR-2 8 NADİR GERGİN
İZMİR-2 9 İLKER GÜL
İZMİR-2 10 SALİH ATAKAN DURAN
İZMİR-2 11 HAYRI KÖSEOĞLU
İZMİR-2 12 ÜLKÜ DOĞAN
İZMİR-2 13 MURAT CEM ÖZDEMİR
İZMİR-2 14 PELİN YETKİN YAZICI
24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ
YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna göre, 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.
30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.
YURT DIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK
YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.
24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ
Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.
PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI
Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.
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