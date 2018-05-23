İzmir milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. İzmir ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin İzmir milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki İzmir milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti İzmir ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...
İZMİR 1.BÖLGE ADAYLARI:
İZMİR 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Binali Yıldırım
Mahmut Atilla Kaya
Ceyda Bölünmez Çankırı
Cemal Bekle
Bilal Doğan
Emre Cemil Ayvalı
Temel Yıldırım
Ahmet Gürhan
Gözde Keskin
Fatih Reha Yavuzer Kam
Koray Battal
Muhabbet Güneri
Ahmet Uğur Baran
Halil Cüneyt Açıl
İZMİR 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Ahmet Tuncay Özkan
Murat Bakan
Özcan Purçu
Kani Beko
Mehmet Ali Çelebi
Tacettin Bayır
Ednan Arslan
Sefer İpekli
Kazım Umdular
Nilay Kökkılınç
Ezgi Deniz Deniz Urunga
Devrim Barış Çelik
Zekiye Seda Sönmez
Şener Akdemir
İZMİR 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HASAN KALYONCU DOKTORA AKADEMİSYEN
2 SELAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI
3 CİHAN ASLAN DOKTORA TIP DOKTORU
4 BİLGEHAN AĞBABA YÜKSEK LİSANS MADEN MÜHENDİSİ
5 SALİM ARDUÇLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI
6 HASAN ZEREK ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ
7 AHMET ÇOŞAR LİSE İŞADAMI
8 SALİHA GÜLCE GÖKÇE LİSE ÖĞRENCİ
9 EROL EROĞLU ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT
10 GÜNAY KAMBAK LİSE MUHASEBECİ
11 FULYA GÜZELOCAK ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ
12 GÖKHAN ÇELİK LİSE GAZETECİ
13 RECEP ALİ COŞKUN
14 SÜLEYMAN SARI
İZMİR 1. BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Serpil Kemalbay Pekgözegü
2-Nurettin Turğay
3-Yalçın Yanık
4-Rahime Turan
5-Hüseyin Çağlar
İZMİR 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
YILDIRIM ULUPINAR
MEHMET TEZKAN
ÇİĞDEM ÖZER
OSMAN ERTÜRK ÖZEL
OSMAN VAROL
BÜLENT KIRILMAZ
SERAP ÖZÖKTEM
ÜLKÜ DOĞAN
HÜSEYİN HAKAN IŞIK
BURCU BOSTANCIOĞLU
İBRAHİM DÖNERTAŞ
KADİR GÜREL
GİZEM ALBAŞ
İZMİR 2.BÖLGE ADAYLARI:
İZMİR 2. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hamza Dağ
Fehmi Alpay Özalan
Necip Nasır
Yaşar Kırkpınar
Melek Eroğlu
Necip Fazıl Kurt
Adil Yüksel
Erdem Öksüz
Gerçek Tekin
Musa Çevik
Saliha Bozkurt
Ahmet Numan Arıcı
Fatma Nur Gündüzpolat
Ender Doğan
İZMİR 2. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Kemal Kılıçdaroğlu
Selin Sayek Böke
Kamil Okyay Sındır
Atila Sertel
Sevda Erdan Kılıç
Mahir Polat
Bedri Serter
İdris Yavuzyılmaz
Ali Engin
Salih Özçifçi
Mehmet Birlik
Onur Kadir Eryüce
Hatice Zeybek
Ebru Okay
İZMİR 2.BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU
2 ABDULKADİR BEKTAŞ YÜKSEK LİSANS KAMU İDARE MEMURU
3 YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU
4 MURAT KOÇ LİSE NAKLİYECİ
5 EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN
6 RECEP AKAN YÜKSEK LİSANS AKADEMİSYEN
7 CEYHUN KINLI ÜNİVERSİTE ULAŞTIRMA
8 BARIŞ ATİLLA YÜKSEK LİSANS MEMUR
9 CUMHUR BULUT ÖN LİSANS NAKLİYECİ
10 TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZMCİ
11 MUSTAFA ÇİNTAŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI
12 RECEP ONUR UZUN DOKTORA AKADEMİSYEN
13 FATİH YAĞMUR ÜNİVERSİTE MİMAR
14 FATİH ARSLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI
İZMİR 2.BÖLGE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Murat Çepni
2-İdil Uğurlu
3-Ayşe Yılmaz
3-Mehmet Aker
4-Cemile Aydın
İZMİR 2.BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AYTUN ÇIRAY
MUSTAFA KERPİŞCİ
ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU
HÜSMEN KIRKPINAR
BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
METİN DÖKMECİLER
ANIL SELEK
NADİR GERGİN
İLKER GÜL
SALİH ATAKAN DURAN
HAYRI KÖSEOĞLU
ÜLKÜ DOĞAN
MURAT CEM ÖZDEMİR
PELİN YETKİN YAZICI
HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:
ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AKSARAY 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARDAHAN 2
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BARTIN 2
BATMAN 5
BAYBURT 1
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
Bursa 3
Bursa 3
Bursa 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 3
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
IĞDIR 2
ISPARTA 4
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KAHRAMANMARAŞ 8
KARABÜK 3
KARAMAN 3
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KİLİS 2
KIRIKKALE 3
KIRKLARELİ 3
KIRŞEHİR 2
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
MARDİN 6
MERSİN 13
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
OSMANİYE 4
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
ŞANLIURFA 14
SİİRT 3
SİNOP 2
ŞIRNAK 4
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
UŞAK 3
VAN 8
YALOVA 3
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5
MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI
YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.
Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.
OY VERME SÜRECİ
YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.
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