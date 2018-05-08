İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Ana muhalaefet partisi CHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'a alınması kararını "baskın seçim" olarak nitelendirmesini eleştiren Ramazan İzol, "Erken seçim sinyalinin düğmesine ilk basan Kemal Kılıçdaroğlu; 'Erken seçime gidelim, hodri meydan' dedi. Şimdi de 'baskın seçim' diye bahsediyorlar" ifadelerini kullandı. Erken seçimin ekonominin gidişatı ile alakası olmadığını savunan İzol, "Erken seçim ekonomik dar boğaza girdiğimiz için oldu diyemeyiz. Çünkü böyle bir durum olsa zaten seçime gidilmez. Dış mihrakların Türkiye'nin içindeki doları dışarıya çekip Türkiye'yi ekonomik krize sürme politikası var. Ancak burası darbeyi bastıran bir milletin ülkesi. O yüzden bu ülkeyi hiçbir şey sarsmaz" diye konuştu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan ittifak hakkında da değerlendirmede bulunan İzol, "Kurulmuş olan bu ittifakın ülkeye katacağı şey ne olabilir? Bunların ortak paydası Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesidir. Ama MHP ve AK Parti'ye baktığınız zaman aynı düşüncenin, aynı idealin, ortak paydaları vatandır. İnsanlar artık uyansın, Hak safının yanında yer alsın" dedi.

"AK PARTİ İZOL AŞİRETİNDEN ADAY GÖSTERSİN"



Aşiret olarak seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceklerini belirten İzol, AK Parti'nin aşiretten bir aday çıkarması için talepleri olduğunu dile getirdi. Son iki dönemdir İzol aşiretinden milletvekili çıkmadığını söyleyen Ramazan İzol, "İzol aşireti bölgede güçlü, dinamik ve devletçi bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda hizmet etmeyi çok seven bir yapıda olan bir aşiretiz. Bölgede yaklaşık 100 bine yakın bir kitlemiz var, Şanlıurfa'da 55 binin üzerindeyiz. Böyle bir kitle gücü olan, hizmet etmeyi kendine düstur edinen, devletçi ve dinamik bir yapıdan milletvekili çıkmaması, bu aileye öncülük yapılmaması ailede ayrışmalar söz konusu oluyor. Biz aileyi bir arada tutamıyoruz, bir milletvekili çıksa aileyi etrafında toplar. İki dönem öncesine kadar ailede bir milletvekilimiz vardı, o milletvekili bir şekilde aileyi bir araya getirebiliyordu. Bu dönemde İzol aşireti olarak AK Parti ile ittifak kurduk. Şuanda İzol aşiretinde, AK Parti'den 8 tane aday adayı var. Hepsi Şanlurfa'da ve akrabalar. Öncelikle, daha önce milletvekilliği yapmış belli bir yaş üstü insanların gençlerin önünü açması lazım. Gençler ülkenin lokomotifi olacak. Eğer AK Parti, içimizden çıkan 8 tane aday adaylarından bir tanesine adaylık vermezse aileyi toplum olarak bir araya getirmemiz çok zor olabilir. Bu yüzden ailede dağınıklık oluşarak AK Parti'nin Şanlıurfa'da oy kaybetmesine neden olur. Bir kişiye adaylık verirlerse diğer 7 kişi küslük olmadan onun etrafında toplanır" şeklinde konuştu.