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İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Dünyada 3 milyonun üzerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 100 bin mensubu olan İzol aşiretinin sözcülerinden Ramazan İzol, 24 Haziran seçimlerine yönelik önemli açıklamalarda bulunarak AK Parti’yi destekleyeceklerini söyledi.

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Ana muhalaefet partisi CHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 24 Haziran'a alınması kararını "baskın seçim" olarak nitelendirmesini eleştiren Ramazan İzol, "Erken seçim sinyalinin düğmesine ilk basan Kemal Kılıçdaroğlu; 'Erken seçime gidelim, hodri meydan' dedi. Şimdi de 'baskın seçim' diye bahsediyorlar" ifadelerini kullandı. Erken seçimin ekonominin gidişatı ile alakası olmadığını savunan İzol, "Erken seçim ekonomik dar boğaza girdiğimiz için oldu diyemeyiz. Çünkü böyle bir durum olsa zaten seçime gidilmez. Dış mihrakların Türkiye'nin içindeki doları dışarıya çekip Türkiye'yi ekonomik krize sürme politikası var. Ancak burası darbeyi bastıran bir milletin ülkesi. O yüzden bu ülkeyi hiçbir şey sarsmaz" diye konuştu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan ittifak hakkında da değerlendirmede bulunan İzol, "Kurulmuş olan bu ittifakın ülkeye katacağı şey ne olabilir? Bunların ortak paydası Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesidir. Ama MHP ve AK Parti'ye baktığınız zaman aynı düşüncenin, aynı idealin, ortak paydaları vatandır. İnsanlar artık uyansın, Hak safının yanında yer alsın" dedi.

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"AK PARTİ İZOL AŞİRETİNDEN ADAY GÖSTERSİN"

Aşiret olarak seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceklerini belirten İzol, AK Parti'nin aşiretten bir aday çıkarması için talepleri olduğunu dile getirdi. Son iki dönemdir İzol aşiretinden milletvekili çıkmadığını söyleyen Ramazan İzol, "İzol aşireti bölgede güçlü, dinamik ve devletçi bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda hizmet etmeyi çok seven bir yapıda olan bir aşiretiz. Bölgede yaklaşık 100 bine yakın bir kitlemiz var, Şanlıurfa'da 55 binin üzerindeyiz. Böyle bir kitle gücü olan, hizmet etmeyi kendine düstur edinen, devletçi ve dinamik bir yapıdan milletvekili çıkmaması, bu aileye öncülük yapılmaması ailede ayrışmalar söz konusu oluyor. Biz aileyi bir arada tutamıyoruz, bir milletvekili çıksa aileyi etrafında toplar. İki dönem öncesine kadar ailede bir milletvekilimiz vardı, o milletvekili bir şekilde aileyi bir araya getirebiliyordu. Bu dönemde İzol aşireti olarak AK Parti ile ittifak kurduk. Şuanda İzol aşiretinde, AK Parti'den 8 tane aday adayı var. Hepsi Şanlurfa'da ve akrabalar. Öncelikle, daha önce milletvekilliği yapmış belli bir yaş üstü insanların gençlerin önünü açması lazım. Gençler ülkenin lokomotifi olacak. Eğer AK Parti, içimizden çıkan 8 tane aday adaylarından bir tanesine adaylık vermezse aileyi toplum olarak bir araya getirmemiz çok zor olabilir. Bu yüzden ailede dağınıklık oluşarak AK Parti'nin Şanlıurfa'da oy kaybetmesine neden olur. Bir kişiye adaylık verirlerse diğer 7 kişi küslük olmadan onun etrafında toplanır" şeklinde konuştu.

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"HEPİMİZ BU GEMİDEYİZ"

Birlik ve beraberliğin önemine de vurgulayan Ramazan İzol, "Biz şunu yapmaya çalışıyoruz; fikir üreten, akıl sahibi olan, okuyan, geleceğini bilen gençlik. Bu o parti, bu parti olayı değil. Şuan bu gemiyi bu denizde en iyi AK Parti götürüyorsa tabi ki hepimiz bu geminin içine bineceğiz. Amacımız dava. Yola çıktığımız bu dava; insanlığın, İslam'ın, Türkiye'nin davasıdır. Yorulmayacağız, durmayacağız. Biz kızıl elmaya söz verdik, büyüklerimize söz verdik. Cumhurbaşkanımız, dünyayı karşısına almış, Allah'ın yardımıyla korunan bir insandır. Bizim amacımız galip olan Hak olsun. Allah, inşallah bu davayı, ecdada, birlik ve beraberliğe verilen bu önemi tekrardan göstersin. Ülke sınırı ve dışındaki güçlerimizin hainlere karşı dik durması ne kadar önemliyse ülke içinde de birlik ve beraberlik içinde olmamız o derece önemlidir. İnşallah önümüzdeki bu seçimlere bizlere hayırlı olur. Umduğumuzu bulacağımıza inanıyorum. Gönlümüzü, devletimizden, vatanımızdan hiçbir zaman koparmayalım" dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
memleketin haline bak. 30 yıl öncekı marabalar köy ağaları aşiretiz diye destek verıyor.bunlarlamı turkıye buyuyecek allah aşkına:)
demek ki neymiş adam olmak için aşirete mensup olmak yetmiyormuş
ATATÜRK 'ün ömrü yetmedi 10 sene daha yaşasaydı bir tane aşiret kalmazdi. hepsi dönek kaçakçı mafya.
Orta çağ arap zihniyeti Türklük te aşiret yoktur. Antidemokratik oluşumun ülkeye vatana millete verebileceği birşey de yoktur. Haberden bana kalan izlenim saltanatını süren altın saatli sömürgeci herifin tipi. Allah'ım tipe bak.
ne beklenirdi,kaçakçılardan,pkklılardan
@huseyin_ozaltun bunlar pkk lilerle düşman devlet denen aygıtla el ele kol kola içli dışlı yan yana hep beraberrr allahu akbarcılar
tanınmış aşiret mi ? Adını benim gibi ilk defa duyanlar ???
Bu nedir Allah aşkına
aşiret kararı mı senin kararın mı demokrasiden bahsedip aşiret diyorlar peh :))))
KESİN BİR KARŞILIK ALMIŞTIR.
Yanlış karar be izol
BU ÜLKENİN BAŞINA NE GELDİYSE İŞTE BU AŞİRETLERDEN,AĞALIK DÜZENİNDEN,CEMAATLERDEN GELDİ,ŞENER ŞEN VE İLYAS SALMANIN FİLMLERİNİ HATIRLARSINIZ,AĞALIĞIN HERKESİ KENDİSİNE KÖLE GÖRDÜĞÜNÜ YILLARCA FİLMLERİNDE İZLEDİK,ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO,ZÜĞÜRT AĞA,DAHA BİRÇOK DRAM FİLMLERİ MEVCUTTUR...
Uzun uzun okumayın insanlar açlık sınırında yaşarken biz zenginliğimize zenginlik katmak için akpye destek verecez demiş
KÜRTLERİN YÜZ KARASI...
Mama istiyor İZOL :)
Eyyyyyy chp liler iyi partililer kendini erbakancı sanan dinsizlerle işbiriği yapanlar pkklılar fetöcüler avrupa amerika ve tüm şer ortakları bekleyin az kaldı hepinizin hesabı sandıkta kesilecek inşallah
her birey ozgurdur. sen kim oluosunda onca insan adina konusabiliosun. sandiklarda baskimi yapacaksin. hangi devirde yasiyoruz. senin boyle konustugun icin cumhuriyet savcilarinin gorevini yapmasi lazim. biz kabile devletimiyiz.
para menfaat konusmus
Aşiret de nedir yahu resmen göz dağı verir gibi konuşmuş. Bu ne hadsizlik zorla meclise girme derdinde. Ne günlere kimin ellerine kaldık Ya Rabbim sen sonumuzu hayır eyle. Herkes menfaat peşinde ...
Aşiretmiş, normal olsa herkes hür iradesiyle oyunu kullansın der.Marabaları önce kendi derebeyi ağalarından kurtulmalılar ve karşı çıkmalılar.
Kabilelere kabile yönetimi layıktır tabii ki!
tamam bunlarda nemalanicilardan
ASPARAGAS HABER İZOL AŞİRETİ BAĞIMSIZDIR BU CİV CİV LİDERİ OLAMAZ. İZOLLAR HDP Yİ DESTEKLER BUNU ÇOCUKLAR BİLE BİLİR.
bir bu eksikti, aşiret devleti olmamıştık, akp sayesinde aşiret devletide olduk
aba altindan sopa gosteriyor adayimizin birini listeye koy diyor asiretlere kaldiysak yandik
kurulmuş ortaklığın amacı Rte gitsin değil kardeşim, Ülkeye adalet huzur demokrasi huzur ekonomi ve turist gelmesidir tek amaçları. Rte bunların önünde engel oluyorsa tabiki gitmelidir.
Yıl olmuş bilmem kaç ! Hala aşiret. Orta çağda kalmışız resmen
Yalamayan bir sen kalmıştım,şimdi tam oldu.
Ole bir şaşacaksinizki seçim sonuclaninca ozaman bakalım ne yapacaksiniz:))
Aysun Kayacıyı yine haklı çıktı. Bunlarla bizim oyumuz bir olursa ülke b*ktan kurtulmaz
rantçılar, ihaleciler, rüşvetçiler, adam kayıranlar, yandaş olup para alanlar bir tarafa ortak paydası herkese eşit koşul diyenler diğer tarafa..namusunuzla yaşayın haram yemeden yaşayın!!
peki staj mağduru 3 milyon kişi kime oy versin??
onun ıçın urfa va adıyamaan çağın çok gerısınde kalmış
ADAMSIN.HELAL OLSUN.
parayı veren düdüğü çalar !!!!!!!!
Akp'den kendilerine aday adaylığı istiyorlarmış. Yoksa aileyi bir arada barışık tutamazlarmış. Kendilerini düşünüyorlar arkadaşlar. Ülkenin menfaati nerede?
şeyh molla mehdı halk safımı kula kulluk edıyorlar nasılkı feto hakımsav cı kaymakamdahı tapmış bırey olunesır değisınız özgur hur kışılığinız yokmu
tipe bak
bu aşiretin nüfusu 10 bini geçmiyor ... adamlar para vererek şov yapmaya çalışıyor.
Tabi tabi yağmacıdan yana kullanırsınız tercihinizi
Allaha ve tmsılcsıpeygamberımıze kul olunur
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