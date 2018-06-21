Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

24 Haziran erken seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş mitingine katıldı.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, vatandaşlara hitap edeceği Kahramanmaraş'ın üzerini beyaz raptiye ile işaretledi.

KIRMIZI-BEYAZ RAPTİYE FARKI

Erdoğan'ın illeri işaretlediği haritada İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi bazı illerde kırmızı, Konya, Manisa, Balıkesir gibi illerde ise beyaz raptiye kullanması dikkat çekti.

İllere göre farklılık gösteren raptiye renklerinin neye göre belirlendiği ise cevabı henüz bilinmeyen bir soru...

