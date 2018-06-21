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Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş Müftülük Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Erdoğan'ın haritada illeri raptiyeyle işaretlediği görüldü. Erdoğan'ın bazı illeri kırmızı bazılarını ise beyaz renkte raptiyeyle işaretlemesi ise kafaları karıştırdı.

Kahramanmaraş da tamam! Erdoğan'ın haritasında detay kafaları karıştırdı

24 Haziran erken seçimi öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş mitingine katıldı.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, vatandaşlara hitap edeceği Kahramanmaraş'ın üzerini beyaz raptiye ile işaretledi.

KIRMIZI-BEYAZ RAPTİYE FARKI

Erdoğan'ın illeri işaretlediği haritada İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli gibi bazı illerde kırmızı, Konya, Manisa, Balıkesir gibi illerde ise beyaz raptiye kullanması dikkat çekti.

İllere göre farklılık gösteren raptiye renklerinin neye göre belirlendiği ise cevabı henüz bilinmeyen bir soru...

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