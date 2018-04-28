Kani Beko'nun milletvekili aday adaylığına sert tepki

Kani Beko adaylığı için istifa etmesinin ardından ise DİSK’e bağlı iki sendikadan tepki geldi. Nakliyat-İş ve Birleşik Metal İş bugün bir açıklama yaparak, Beko’nun istifa kararını bir açıklamayla protesto etti. Açıklamada, “Bundan iki yıl önce yapılan tartışmalı kongrede DİSK’in Genel Başkanlık görevine getirilmiş bir kişinin, böylesi kritik bir dönemde milletvekilliği uğruna görevini bırakmış olmasını DİSK üyesi işçilerin iradesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyoruz” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“DİSK Kongresinden bu günlere kadar ki süreç bizleri haklı çıkartmıştır. Çünkü Kani Beko, DİSK’in tarihsel mücadele birikimini, kazanımlarını kavrayamadığını, taşıyamadığını temsiliyeti ile ortaya koymuştur. İlkelerinden, tarihsel mücadele geleneklerinden, sınıftan uzaklaşan bir DİSK vardır bu dönemde. Milletvekilliği adayı da bu sürecin son halkası olmuştur.

DİSK 1967 yılında örgütsel bağımsızlık ve sendikal demokrasi ilkelerinden yola çıkarak kurulan, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını büyük bir mücadele azmiyle birleştirerek işçi sınıfı tarihine damga vurmuş saygın ve büyük bir konfederasyondur.

Şanlı 15-16 Haziran, faşizme ihtar eylemleri, DGM direnişleri, 1 Mayıs Taksim Mitingleri ve daha nice grevler direnişler, eylemler bu kutsal çatı altında ilkelerden asla taviz verilmeden gerçekleştirilmiştir. Özellikle birinci kurucu başkan olan ve işçi sınıfının büyük önderi Kemal Türkler’in şahsında billurlaşan DİSK Genel Başkanlığı görevinin çok ama çok özel bir yere sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir.



