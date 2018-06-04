Karamollaoğlu 'ilginç' gelişmeyi böyle açıkladı: Vay canına, bu dip dalgası anlamına geliyor

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) aylık olağan toplantısının konuğu SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu. Bir otelde yapılan söyleşide Karamollaoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nde dün gerçekleştirilen ve Aziz Yıldırım'ın 20 yıl sonra başkanlık koltuğunu Ali Koç'a devrettiği Olağan Genel Kurulu değerlendirdi.

"VAY CANINA"



Karamollaoğlu, "Kongrede yaşananların, bu seçimde de yaşanacağına inanıyorum. Bir dip dalga geliyor. Seçim kararından önce konferanslar verirken de bir dip dalga oluştuğunu hissettim. Dip dalga geliyor. Kamuoyu araştırma şirketleri 'Eskiden 3 kişiye soru sorar, 2'sinden cevap alırdık' diyor. Şimdi diyorlar ki 'Son günlerde 100 soru soruyoruz, 10'u ancak cevap veriyor'. Vay canına. Bu dip dalga manasına geliyor. Bu dip dalga bizim istikametimizde su yüzeyine çıkacak. Herkes hayal kurar. Biz de güzel hayal kurmayı arzu ediyoruz; ama bu hayalin gerçeğe yakın olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'FARKLI SÖYLEMLERE İHTİYAÇ VAR'



Türkiye'deki siyaset üslubunu ve insanların bu konudaki münasebetlerini tasvip etmediğini kaydeden Karamollaoğlu, bunun kısır çekişmeye neden olduğunu söyledi. Üslup nedeniyle kutuplaşmanın oluştuğunu savunan Karamollaoğlu, "Siyasiler olarak biz hasım değiliz, sadece rakibiz. Vatandaşa iyi hitap edersek memlekette huzur ve barış olur. Farklı söylemlere ihtiyaç var. Çok aykırı fikirleri sil baştan reddederseniz durumunuzu ileri götüremezsiniz. Siyasette mesafe kat etmek istiyorsak mutlaka farklı fikirlerin gündeme gelmesine imkan tanımamız lazım" dedi.