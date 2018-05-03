Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 24 Haziran paylaşımları

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda “Mesele; sağcı solcu meselesi değildir” dedi ve şu açıklamaları yaptı:
“Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.
Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele;
-Sağcı solcu meselesi değildir.
-Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir.
Bu ülkedeki mücadele;
-Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.
İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.”
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