Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 24 Haziran paylaşımları

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda “Mesele; sağcı solcu meselesi değildir” dedi ve şu açıklamaları yaptı:

“Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.

Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele;

-Sağcı solcu meselesi değildir.

-Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir.

Bu ülkedeki mücadele;

-Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.

İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.”

