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Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 24 Haziran paylaşımları

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından 24 Haziran seçimleri için paylaşımlarda bulundu.

Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 24 Haziran paylaşımları

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda “Mesele; sağcı solcu meselesi değildir” dedi ve şu açıklamaları yaptı:

“Demiri demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.

Herkes bilsin ki bu ülkedeki mesele;

-Sağcı solcu meselesi değildir.

-Muhafazakâr ya da liberal meselesi değildir.
Bu ülkedeki mücadele;

-Hak yiyenlerle, hakkı yenenler arasındadır.

İnşallah 24 Haziran; bayramların bayram gibi kutlandığı, milletimize insanca yaşam koşullarının sağlandığı yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.”

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temel karamollaoğlu 24 haziran seçimleri

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