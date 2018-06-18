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Karamollaoğlu, TRT’deki propaganda konuşmasını yaptı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 00:49 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri için TRT'de propaganda konuşmasını yaptı. Karamollaoğlu, "İç ve dış politikada yaşanan olayların, yapılan büyük hataların sonucunda ülkemiz Allah korusun, parçalanmanın eşiğine geldi" dedi. Karamollaoğlu, mevcut yönetimin iktidarda kalmak için "her yolu mübah görür hale geldiğini", milletin alın terinin, yetimin hakkının israf edildiğini, sanayinin çökmüş, tarımın bitmiş durumda olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu, TRT’deki propaganda konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT’de yayımlandı. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, propaganda konuşmasında, “Çocuklarımız neşesiz, gençlerimiz işsiz, annelerimiz umutsuz, babalarımız çaresiz. Ekonomik, sosyal, ahlaki bir bunalımın içinde sürüklenip duruyoruz” dedi.

“HAVA, SU KADAR HUZURA MUHTACIZ”

Her türlü manevi mukaddes değerlerin aşındığını belirten Karamollaoğlu, zaman içinde yöneticilerin de yönetimlerin de bozulacağını belirtti.

Erasmus, Farabi gibi düşünürlerin bu konudaki görüşlerini aktaran Karamollaoğlu, “Milletimiz maalesef bir gerilim ve kutuplaşma içine düşürülmüş bulunuyor. Hava, su kadar huzura muhtacız. Sadece bugün değil, birçok vakit ülke olarak büyük badireler atlattık. ‘Alevi-Sünni, Kürt-Türk, şu partili-bu partili, muhafazakar-liberal, sağcı-solcu’ denilerek kardeş kardeşe düşman edilmeye çalışıldı” ifadelerini kullandı.

“SANAYİ ÇÖKMÜŞ, TARIM BİTMİŞ DURUMDA”

Karamollaoğlu, mevcut yönetimin iktidarda kalmak için “her yolu mübah görür hale geldiğini”, milletin alın terinin, yetimin hakkının israf edildiğini, sanayinin çökmüş, tarımın bitmiş durumda olduğunu açıkladı.

“ÜLKEMİZ PARÇALANMANIN EŞİĞİNE GELDİ”

Cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, “Yanı başımızda Irak’ta, Suriye’de yaşanan acılarda da maalesef büyük payımız var. Vebalimiz hakikaten çok büyük. Türkiye’miz maalesef Irak’ta, Libya’da, Suriye’de emperyalistlerin ‘Ortadoğu Projesi’ne hizmet eder hale düştü. İç ve dış politikada yaşanan olayların, yapılan büyük hataların sonucunda ülkemiz Allah korusun ayrışmanın, parçalanmanın eşiğine geldi” dedi.

Türkiye’de terör örgütlerinin cirit atar hale getirildiğini, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin cesaret ve basiretiyle atlatılabildiğini söyleyen Karamollaoğlu, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi imkan ve kaynaklara dikkati çekti.

“Bu kadar kaynakla hala borçla ayakta duruyor, hala işsizlikten bahsediyorsak bu insanımızın değil, 16 yıldır ülkeyi tek başına yönetenlerin başarısızlığıdır.” diyen Karamollaoğlu, içine düşülen bu halden nasıl çıkılacağını dert edindiklerini dile getirdi.

“BİZ HEP DOĞRU OLANA TALİP OLDUK”

Karamollaoğlu, “Biz hep doğru olana talip olduk. Bizim mücadelemiz milletvekili sayısıyla, bakanlık pazarlığıyla ölçülecek bir mücadele değildir. Bizim mücadelemiz hak yiyenlere karşı, hakkı yenenlerin mücadelesidir.” şeklinde konuştu.

Üniversite mezunu işsizlerin, eli nasırlı, yüreği hüzünlü çiftçilerin, “fabrikası haraç mezat elden çıkarılan şeker işçisinin”, üretimine kota konan pancar üreticisinin hakkını aradıklarını söyleyen Karamollaoğlu, “Bir gece ansızın bir kararname ile işinden, eşinden, aşından edilenlerin hakkını arıyoruz. Açlığa mahkum edilen emeklinin, asgari ücretlinin hakkını arıyoruz. Sadece seçim öncesi hatırlanan esnafın hakkını arıyoruz. Hukuksuzluğa karşı hukukun, kararnameye karşı kanunun mücadelesini veriyoruz.” dedi.

“GELİN BİR OLALIM”

Karamollaoğlu, “Gelin bir olalım, el ele verelim. İçine düşürülmüş olduğumuz bataklıktan birbirimize el atarak, umut olarak çıkalım. Gelin el ele verelim. Çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe umutla baksın. Annelerimiz çocuklarının geleceğinden emin olsun. Çalışanlarımız korkusuz bir şekilde, endişe duymadan yastığa başını koysun.” diye konuştu.

Memlekete hep birlikte sahip çıkma, bu gidişi değiştirme, huzur, barış, kardeşlik içinde yaşanan bir ülkeyi birlikte inşa etme çağrısını yapan Karamollaoğlu, birlikte başarılacağına inandığını sözlerine ekledi.

(AA)

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Saadet Partisi temel karamollaoğlu TRT propaganda konuşması

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