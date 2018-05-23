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Kayseri milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

İlk kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirlediler. YSK sunulan listelerde her il için milletvekili adayları sıralandı. İşte AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin Kayseri milletvekili adayları...

Kayseri milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler.

Kayseri ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler.

Partilerin Kayseri milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar.

Peki Kayseri milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti Kayseri ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

KAYSERİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Özhaseki
Mustafa Elitaş
Taner Yıldız
İsmail Emrah Karayel
İsmail Tamer
Hülya Nergis
Sami Dedeoğlu
Ali Saraçoğlu
Tuğba Yörük Öztürk
Ali Ekşi

KAYSERİ CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Çetin Arık
Ahmet Yıldız
Aşkın Genç
İbrahim Kaan
Mazhar Oğuz Özsoy
Gonca Yelda Orhan
Recep Bulut
Metin Kantarcı
Kadim Şahin
Nizamettin Temel

KAYSERİ MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 İSMAİL ÖZDEMİR YÜKSEK LİSANS MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ

2 MUSTAFA BAKİ ERSOY ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 SERAP ŞULE KALIN ÜNİVERSİTE TERCÜMAN

4 MAZHAR GÜNDOĞ ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

5 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZM / OTELCİLİK

6 MEHMET GÖÇMEN LİSE MALİ MÜŞAVİR

7 RİFAT AÇIKGÖZ LİSE GAZETECİ

8 İSA FERAH ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

9 EMİNE AFŞAR ÜNİVERSİTE TIBBİ TEKNOLOG

10 VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK LİSE ÖĞRENCİ

KAYSERİ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1-Kadri Erener
2-Eylem Cengiz

KAYSERİ İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Dursun Ataş
Fatih Eryılmaz
Hüseyin Tekin
Berrin Eyidemir
Metin Soylu
Serap Durmuş
Mesut Uçan
Hasan Aydın
Kamil Karamete
Betül Tosun

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.

OY VERME SÜRECİ

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek. Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

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