'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

Sunucu - yazar Metin Uca, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Erdoğan'ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" ifadesini tiye aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterecekleri adayı "Kavgacı olmayan, ekonomiden anlayan, başarı öyküsü olan biri" diye tarif ettiğini hatırlatan Uca, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: "Prof. Dr. Özgür Demirtaş inanılmaz parlak bir kariyer birden çok ve yurt dışından alınmış üniversite diploması... Ekonomiden de çok iyi anlıyor inanlmaz bir hatip, kitleleri konuşması ile hipnoz benzeri etki altına alıyor, Özgür Özel’in söylediği çıldırtıcı aday olabilir dikkat." Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Manisa’nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye’de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College’da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı. 2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası’nı” Madison Square Garden’da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü’nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı. Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25’in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.