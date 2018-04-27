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'Erdoğan için çıldırtıcı bir aday olabilir, dikkat'

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran’da yapılacak seçimlere kilitlendi. Gözler muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adaylarına çevrildi. Gazeteci Metin Uca, Kemal Derviş'in CHP'ye cumhurbaşkanı adayı olarak Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ı önerdiğini söyledi. Uca, Demirtaş için "Özgür Özel’in söylediği çıldırtıcı aday olabilir dikkat” dedi Özel, "Erdoğan'ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" demişti

Sunucu - yazar Metin Uca, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Erdoğan'ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" ifadesini tiye aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterecekleri adayı "Kavgacı olmayan, ekonomiden anlayan, başarı öyküsü olan biri" diye tarif ettiğini hatırlatan Uca, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Prof. Dr. Özgür Demirtaş inanılmaz parlak bir kariyer birden çok ve yurt dışından alınmış üniversite diploması... Ekonomiden de çok iyi anlıyor inanlmaz bir hatip, kitleleri konuşması ile hipnoz benzeri etki altına alıyor, Özgür Özel’in söylediği çıldırtıcı aday olabilir dikkat."

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Özgür Demirtaş kimdir?

Özgür Demirtaş Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Manisa’nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye’de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College’da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası’nı” Madison Square Garden’da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü’nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25’in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York’ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı.

2010 yılında Sabancı Üniversitesi’nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı. Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya’da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10-Milyon’u aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi’ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı. 100,000 Euro değerindeki Proje, AB tarafından, Türkiye genelinde, Ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aynı zamanda, Türkiye’nin ilk Tasarruf ve Finansal Okur Yazarlik Derneğinin (FODER) Kurucu Yonetim Kurulu üyeliğini, ve Türkiye Genç Işadamları Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK Danişmanlıklarini da üstlendi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ZAVALLI CHP NE GÜNLERE KALDI.
Kendi kendilerini rezil ediyolar yok çıldırtıcı adaymış yok oymuş yok buymuş daha bi aday bulamadılar milleti oyalayıp duruyolar kılıçdaroğlu biliyor kaybedeceğini o yüzden kendi çıkmıyor
yani abd de tam Türkiye için yetiştirilmiş kuş yumurtası misali
Çaresizlikten Saçmalayan bir muhalefet var. Devlet yönetmeye talip bir partinin başkan adayı şimdiye kadar nasıl belli olmaz. inanılır gibi değil.
o kadar kariyer sahibi ise önce bi CHP genel başkanı olsun. başarı göstersin. daha sonra halk istediği yere getirir. metin uca nın isteğine, gönlünün umduğuna halk itibar edermi?
ÇILDIRDIM KAFAYI YEDİM OLAMAZ BÖYLE BİR ŞEY HAHAHAHA
BUDA GANDİNİN OĞLU OLMALI, BABASI OLMADI OĞLUNU DENEYELİM.
Valla bu adam aday olsa ülkemiz için harika olur bambaşka çok zeki bir insan . Bu adamın eline su dokemez hiç biri
siyasetten anlamam ama adam ilim ve bilim aşığı, pozitif düşünceli hitabeti kuvvetli, bilimsel verilere ve gerçekliklere göre konuşan birisi. o yüzden aday olursa kesin seçilmez sadece onu biliyorum... bizim millet böyle adamları sevmez...
2001-2018 aradan geçmiş 17 yıl, bu ülkede Kemal Dervişin adı geçiyorsa, ekonominin içine edilmiş demektir.
Kemal DERVİŞ haaa haa haa nolmuş nolmuş.....
trajikomik pehh...
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