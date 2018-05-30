Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! İttifak iptal mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin AYM başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İTTİFAK DAĞILIYOR MU?

İttifak dağılıyor mu sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "İttifakın iptali söz konusu değil. Anayasaya aykırı maddeler iptal edilmeli. Bunlar seçimin iptaline neden olacak şeyler değil."

Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali için değil, sandıkların taşınması için başvuruda bulunduk" diye ekledi. AK Partili Mustafa Şentop da katıldığı bir programda, AYM, kararının seçimi etkilemeyeceğini, YSK'nın gerekli düzenlemeyi yapacağını dile getirmişti.

