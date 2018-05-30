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Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! İttifak iptal mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin AYM başvurusuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Biz ittifakın iptali için AYM'ye gitmedik. Sandığın taşınması için AYM'ye gittik. İttifakın iptali söz konusu değil" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı! İttifak iptal mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin AYM başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İTTİFAK DAĞILIYOR MU?

İttifak dağılıyor mu sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "İttifakın iptali söz konusu değil. Anayasaya aykırı maddeler iptal edilmeli. Bunlar seçimin iptaline neden olacak şeyler değil."

Kılıçdaroğlu, "İttifakın iptali için değil, sandıkların taşınması için başvuruda bulunduk" diye ekledi. AK Partili Mustafa Şentop da katıldığı bir programda, AYM, kararının seçimi etkilemeyeceğini, YSK'nın gerekli düzenlemeyi yapacağını dile getirmişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
o naptığını biliyormu ki git diyorlar gidiyor, eline bir kağıt tutuşturuyorlar okuyor birde gel MUHARREM diyor o kadar.
Bence anayasa mahkemesinin yanına taşınsın chp genel merkezi zaman kaybı olmaz.Hatta lavabolara bile anayasa mahkemesine gidin.
kimse boßuna sineğin kanadından yağ çıkarmaya çalıßmasın,ÇIKMAZ!
Habercilik mi bu şimdi Sayın Mynet?
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