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Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesinde ne konuşuldu? Detaylar ortaya çıktı...

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 10:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederken, CHP liderinin Baykal ile görüşmesinde ne konuşulduğu da belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu-Deniz Baykal görüşmesinde ne konuşuldu? Detaylar ortaya çıktı...

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu görüşmede Deniz Baykal'a, birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini iletti.

Baykal'ın da bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve CHP lideri'ne teşekkür ettiği belirtildi.

İki ismin görüşmede, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu deniz baykal teklif Antalya hastane

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