Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

CHP kulislerinden sık sık özel duyumlar alan Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin yarın (Salı) günü saat 11'de yapacağını duyurduğu kritik MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevini Muharrem İnce'ye devretmek için kurultayı toplayacağını açıklayacağını iddia etti.

KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞI İNCE'YE DEVREDECEK

Yılman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Aldığım duyumlara göre yarın toplanacak MYK da #kemalkılıçdaroğlu GB görevini @vekilince ye devretmek için kurultayı en kısa zamanda toplayacağını açıklayacakmış.Zaten olması gereken buydu ama Kemal Bey’in bunu bu kadar çabuk yapacak olması açıkcası şaşırttı beni #YürüÖnümüzden

Aldığım duyumlara göre yarın toplanacak MYK da #kemalkılıçdaroğlu GB görevini @vekilince ye devretmek için kurultayı en kısa zamanda toplayacağını açıklayacakmış.Zaten olması gereken buydu ama Kemal Bey’in bunu bu kadar çabuk yapacak olması açıkcası şaşırttı beni #YürüÖnümüzden — SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) 25 Haziran 2018



