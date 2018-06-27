Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye uyarı: Her şeyi AKP'ye teslim ederiz!

Dün toplanan CHP MYK'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mahir Ünal ve birçok AK Partilinin CHP’nin bu yazı parti içi meselelerle geçirmesini istediğini belirterek, “CHP bu oyuna düşmemeli. Muharrem İnce de bu oyuna düşmeyecektir. Var gücümüzle yerel seçimlere asılmalıyız. AKP kan kaybediyor. Yerel seçimlere odaklanmak yerine birbirimizle uğraşırsak her şeyi AKP’ye teslim ederiz” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU-İNCE GÖRÜŞMESİ



Toplantıda seçim sonuçları detaylarıyla masaya yatırıldı. Oy oranı azalan ve az oy alınan illerde eksikliklerin tespiti için detaylı analiz yapılması kararı alındı. Kulislerde ise Kılıçdaroğlu ile İnce’nin telefon görüşmesi yaptığı belirtilirken, parti kaynakları bu görüşmeyi ya da içeriği hakkında net bir bilgilendirme yapmadı.

"GERGİN"



İnce kanadından sosyal medya üzerinden “saat 20.00’de CHP önünde” etiketiyle açılan yapılan çağrıyla bir ilgilerinin olmadığı vurgusu yapıldı. Kendilerinin böyle bir tartışma içinde olmadıklarını da belirten İnce kanadı, Kılıçdaroğlu’nun yaptığı seçim değerlendirmesi açıklamasını “gergin” olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İnce kanadı, kendilerinin beklemede ve sessiz kalacaklarını belirtiyor. Öte yandan İnce kanadı ‘’Esas hedef 2023. Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıldönümünde Cumhuriyeti gerçek cumhuriyetçilerin yönetmesi’’ diyor.

