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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde istifa krizi!

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde partideki 8 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçesini verdiği öğrenildi. CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz ise, kendisinin görevi başında olduğunu, genel merkezin alacağı her türlü kararı saygı ile karşılayacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde istifa krizi!

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi CHP İlçe Teşkilatında 8 yönetim kurulu üyesi milletvekili adaylarının seçimi noktasında parti tabanlarının desteklediği adayların gösterilmediği gerekçesiyle istifa dilekçisini il yönetimine gönderdi.

CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz da, istifa dilekçelerinin verildiğini doğruladı.

'BASKI YAPILARAK İSTİFA ETTİRİLDİ'

Yıkılmaz, "Yönetim kurulu üyelerimiz arasında 8 arkadaşımız başkalarının telkinleriyle kendi iradeleri dışında kendilerine baskı yapılarak istifa ettirildi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde bu durumların yaşanması çok üzücüdür. Milletvekili adaylarının belirlenmesi sırasında genel merkezimizin talimatı ile il yönetimi bizden görüş istemiş bizde örgütümüzün tercihleri doğrultusunda 4 milletvekili aday adayının ismini il başkanlığına bildirdik. Bunun dışındaki hiçbir durum yok, istifaların nedenini bende anlamış değilim. Ben görevimin başındayım genel merkezin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılarım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partisi CHP kemal Kılıçdaroğlu Tunceli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiye uçurumun kenarındayken ne CHP ne İYİ parti den istifa edenler umurumuz olmaz.Zaten menfaatleri için istifa edenlerden bu memlekete de hayır gelmez.
CHP'nin kapağı olsun. AKP'yi suçlamasınlar.
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