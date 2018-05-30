Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde istifa krizi!

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi CHP İlçe Teşkilatında 8 yönetim kurulu üyesi milletvekili adaylarının seçimi noktasında parti tabanlarının desteklediği adayların gösterilmediği gerekçesiyle istifa dilekçisini il yönetimine gönderdi.
CHP Nazımiye İlçe Başkanı Ali Yıkılmaz da, istifa dilekçelerinin verildiğini doğruladı.
Yıkılmaz, "Yönetim kurulu üyelerimiz arasında 8 arkadaşımız başkalarının telkinleriyle kendi iradeleri dışında kendilerine baskı yapılarak istifa ettirildi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçesinde bu durumların yaşanması çok üzücüdür. Milletvekili adaylarının belirlenmesi sırasında genel merkezimizin talimatı ile il yönetimi bizden görüş istemiş bizde örgütümüzün tercihleri doğrultusunda 4 milletvekili aday adayının ismini il başkanlığına bildirdik. Bunun dışındaki hiçbir durum yok, istifaların nedenini bende anlamış değilim. Ben görevimin başındayım genel merkezin alacağı her türlü kararı saygıyla karşılarım" diye konuştu.
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