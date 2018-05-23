Kemal Öztürk'ten flaş 24 Haziran iddiası: Erdoğan listeyi değiştirdi

Erdoğan, ‘Parlamento seçimlerini o kadar önemsiyorum ki, bir Başbakan, 3 Başbakan yardımcısı, 17 bakanla Meclis'te size hizmet edeceğim’ diyor seçmene. Yetmedi onlarca eski bakan, genel başkan yardımcısı da yanında cabası. Seçime giren partiler arasında aday listesi bu denli şaşırtıcı başka parti yok. Erdoğan kurduğu tüm hükümetlerde bu sayıda bakanı birden değiştirmemişti. Şimdi 21 bakanı birden kabineden çıkartıp Meclise oturttu” sözleriyle anlattı.

Öztürk AK Parti’nin 24 Haziran için AK Parti Genel Başkan vekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkanı Ahmet Sorgun tarafından hazırlanan milletvekili adayları listesini, Erdoğan’ın baştan sona değiştirdiğini yazdı. Öztürk bugünkü yazısında bu iddiasını “Bir başbakan ve 20 bakanı kabineden kesip, parlamentoya koyan irade, ancak lider iradesi olabilir. Yoksa bu listeyi AK Parti teşkilatı ya da merkez yönetimi yapamazdı. Zaten bir liste yapmışlar ama Erdoğan hiç beğenmemiş. Başbakan Binali Yıldırım ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ile oturup, neredeyse baştan sonra değiştirmiş. Ortaya çıkan tablo bence çok güçlü bir mesaj veriyor.

‘MÜDAHALENİN İKİ NEDENİ VAR’

Bu hamlenin ‘sebeplerini’ de irdeleyen Öztürk; Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı seçimi kadar parlamento seçimini de önemsediğini ve Meclis’teki çoğunluğu kaybetmemek için bu yola gittiğini savundu. Öztürk listeye yapılan müdahalenin ikinci nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

“Seçmen, adaylar konusunda çok hassas ama aday adayları o hassasiyeti karşılayacak türden değildi. Yani başvurularda oldukça büyük bir nitelik sorunu ortaya çıktı. Önemli bürokratlar, akademisyenler, yöneticiler bu seçimde aday olmadılar. Zira parlamentonun kıymetinin düştüğünü zannediyorlar. Eh siyasete, ‘sadece bakan olursam girerim' diye düşünen altın kıymetinde insanlar, gram/ons değerlerinin düşmesini istemezler. Ortaya çıkan diğer aday adayları ise herkesi şok etti. Bir il başkanından dinledim durumu: “Yahu bu adamların bırakın bizim partiden aday adayı olmasını, hiçbir partinden olmasını istemem. O derece kötü tipler.” Erdoğan listeleri gördüğünde bu tabloyu da fark etti. O yüzden bazı isimleri arayarak bizzat aday olmasını istedi. O da yetmeyince satranç oyununda piyonları bir kenara çekip, ne kadar önemli taşı varsa ileri sürdü. Bu seçimleri bu denli önemsiyor yani. Bence Erdoğan son dönemlerin en önemli hamlelerinden birini daha yaptı. Şimdi 21 bakanla ve onlarca baba yiğit siyasetçiyle parlamento seçimi önemli oldu. Doğal olarak seçmenin ilgisi bir anda buraya kaydı. İkna oldu mu? Bunu zaman gösterecek.”

Öztürk seçimden sonraki olası bir Erdoğan iktidarında ise kurulacak kabinenin sürprizlerle dolu olabileceğini savundu. Yazar Öztürk “ABD'de olduğu gibi, şirket CEO'ları, iş adamları, yöneticiler bakan olursa şaşırmayalım” dedi.



