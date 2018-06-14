Kılıçdaroğlu ile İnce arasında ikilik var mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV, Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de Gündem Özel'de Ece Üner'in sorularını yanıtladı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başlar; SURUÇ AÇIKLAMASI Seçimlerde elbette ki insanlar farklı görüşlerdedirler ve giderler kendi tercih ettikleri partiye veya kişiye oy verirler. Demokratik bir ortamda olması gereken budur ve hoşgörüyle insanlar düşüncelerini ifade ederler. Bir çatışma, hele hele yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız kimse hayatını kaybetmemiştir, umarız yine oradaki gerginlik sona erer. Vatandaşlarımız huzurlu bir ülke istiyor." diyen Kılıçdaroğlu, "Yaşanan 16 yılda ciddi gerginlikler oldu. Zaman zaman kinle öfkeyle karşı tarafı tanımlayan söylemler gelişti. Bu ülkede huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Dip dalga dediğimiz dalga bu. İktidara oy vermiş ama verdiği oyun karşılığını alamamış bir kitle var ve bu kitle yönünü değiştirmek istiyor. Bu dip dalgayı tamımlayan ilk olarak referandumdu. İkinci turda Sayın İnce daha ciddi bir destek alacaktır. AK Parti ve MHP'ye oy veren ciddi bir kitle Sayın İnce'ye oy verecektir.

"İNCE'NİN OYUNUN CHP'DEN FAZLA OLMASI NORMAL" İnce'nin performansı gayet iyi. Dinamik, enerjik, güven veren, yeni bir yüz, bir iddia ortaya koyabiliyor. Bu iddianın arkasında durabiliyor. Siyasi olarak kirlenmemiş, temiz bir arkadaşımız. 81 milyonun hakkını, hukukunu sağlayabilecek bir cumhurbaşkanı profili sergilmek istiyor. İnce'nin oylarının CHP'den fazla olması doğal değil mi? İnce'nin oyunun CHP'den fazla olması doğal. Plana gerek yok. Bizim bir A planınmız var, doğru bir tercih. Sayın İnce girecek kazanacak, koltuğa oturacak. "FETÖ KONUSUNDA İNCE İLE ARAMIZDA İKİLİLİK YOK" Herhangi bir ikililik yok. Muharrem Bey'in dedikleri doğru. Bu dosyalar zamanında işleme koyulmadı. 7 dosya, 7 ayrı mahkeme FETÖ'nün tutuklanması ile ilgili karar alıyor. Adalet Bakanlığı bu dosyaları 8 ay bekletti. Neden bu dosyaları beklettiniz? Hangi gerekçe ile beklettiniz? Amerika diyor ki 'FETÖ ile ilgili somut bilgi gönderin'. Somut bilgi istiyorum diyorlar .Bütün dosyayı gönderirseniz bunu açıp okumazlar. Gönderemiyorlar bunlar da işin içerisindeler. Siyasi ayağı sensin bu işin. Erin ne günahı var, askeri öğrenciler okuldan çıkarıldı, kim çıkardı komutan onların ne günahı var. Bunlar çocuk mu kandırılıyor. Devleti yöneten 'ben kandırıldım' diyorsa bir dakika orada oturmaz ve istifa eder. Halkından özür dileyip görevinden ayrılması lazım. FETÖ ile mücadele hepsi hikaye. Siyasi ayağı ortaya çıkartacaksınız. Yapamazlar, beceremezler değil yapamazlar. Çünkü kendileri.