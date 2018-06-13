Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

‘İnce’nin oyu, CHP’den fazla olur mu?’ sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Daha fazla olmasını arzu ederiz tabii. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak, 81 milyonu kucaklayacak. Özel yaptırdığımız bir anket yok ama kamuoyuna yansıyan değişik anketler var. Bizim de gördüğümüz yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32’ye doğru. Ben inanıyorum önümüzdeki günlerde daha yukarı doğru çıkacak. Erdoğan inişte ama İnce yukarı doğru gidiyor” cevabını verdi.

CHP’nin, İYİ Parti’ye 15 milletvekili vermesinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “CHP bu hareketi yapmasaydı İYİ Parti seçimlere giremeyecekti. YSK, İYİ Parti’nin seçime girme kararını mecburen verdi. Biz bu hamleyi yapmasaydık, Sayın Akşener ve İYİ Parti seçimlere giremeyecekti. Bunun hazırlığını yapıyorlardı zaten. Bunun talimatı verilmişti YSK’ya. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. O yüzden hemen süratli bir şekilde karar aldık, 15 arkadaşımız İYİ Parti’ye katıldı ve ondan sonra YSK zorunlu olarak ‘Evet sizler de katılabilirsiniz’ dedi. Çünkü artık TBMM’de bir grubu var. Yapacağı hiçbir şey kalmadı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ‘İnce, sizden sonraki CHP Genel Başkanı olur mu?’ sorusunu ise “Birden fazla genel başkan adayımız olabilir. Bizim partimizin bir özelliği var. Demokratik bir süreçte herkes genel başkan adayı olabilir” diye yanıtladı.

“YÜZDE 10 BARAJINI KALDIRACAĞIZ”

Eski parlamenter sistemi en çok kendilerinin eleştirdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Çünkü 12 Eylül darbe hukukunun bütün unsurlarını taşıyor. Biz ise 12 Eylül darbe hukukundan arınmış, tümüyle vesayetten arınmış bir sistem istiyoruz. Bir dönem askerlerin vesayetinden, bir dönem bir başka vesayetten bahsedilirdi, şimdi ise Erdoğan’ın vesayetinden bahsediyoruz. Demokratik parlamenter sistemde kadın erkek eşitliği olacak. Seçim Yasası’nı değiştireceğiz. Yüzde 10 seçim barajını kaldıracağız. Gerçek anlamda yasama organı, gerçek anlamda yürütme organını denetleyecek.” dedi.

“İSTİFA ETMESİ LAZIM”

Kılıçdaroğlu, Demokratik Parlamenter Sisteme geçiş için belirli bir zaman gerektiğini, bunun için ortalama 2 yıllık bir süreç olabileceğini, çünkü anayasanın değişmesi gerektiğini, bunun için de siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla demokratik bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi partinin genel başkanı olmasını doğru bulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı mahkemeye hakim tayin edecek. Şimdi bir partinin genel başkanı olarak ben Anayasa Mahkemesi’ne hakim tayin edersem, o yargıca güvenilir mi? ‘Falan partinin militanıdır’ diyecekler. En tipik örneği; Danıştay hakiminin yaptığı olay. Bu kişi hakim midir? Değildir artık. Tweetini silmesi yetmez. Görevinden istifa etmesi lazım. Artık iradesi belli olmuştur. Siyasallaşmıştır, istifa etmesi lazım. Sayın Erdoğan’ın partisinde mi olur, Sayın Bahçeli’nin partisinde mi olur, partilerden birinde siyaset yapması lazım. Siyaset yaparsa saygı duyarım. Siyaset yapmadığı sürece sadece yargıyı kirletiyor. Danıştay’da kara bir leke olarak kalıyor. Danıştay saygın bir kuruluştur, köklü tarihi olan bir kuruluştur. Kişilikli, onurlu, erdemli biriyse ve gerçekten yargıya ve adalete inanıyorsa bir gün değil, bir saat bile kalmadan istifa etmesi lazım. İstifa etmiyorsa bu söylediklerimin tamamı onda yok demektir” dedi.

