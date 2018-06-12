Kılıçdaroğlu Kanal D'de soruları yanıtlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;
"Terörle mücadele meşru hakkımızdır. Terör bir insanlık suçudur.
Türkiye’de PKK terör örgütü hangi siyasi partinin Genel Başkanı’na saldırdı? Bana saldırdı. Bir er şehit oldu. Biz PKK ile birlikte olsak neden bana saldırsınlar?
OSLO’da biz mi gidip görüştük? 4 yılda terörü bitiremezsem siyaseti bırakırım. - Cumhuriyet Halk Partisi daima Türkiye’nin çıkarlarını savunur.
Siyasetin bir düzeyi ve ahlakı olmalıdır:
Terör sorununu parlamentoda çözeceğiz.
Kapalı kapılar ardında vaatlerde bulunmayacaksınız.
PKK ile yeni mücadele edilmiyor ki, yıllardır mücadele ediliyor. Kandil’e yeni girilmiyor ki, defalarca girildi. Bu operasyonların seçmenin davranışını etkileyeceğini düşünmüyorum.
Önemli olan Kandil’i almak değil ki, terörü bitirmek.
SURİYE İRAN VE IRAK'I ZİYARET EDECEK
Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulması için önemli bir adım atacak. Suriye, İran ve Irak’ı ziyaret edecek.
-Bizim başörtüsüyle sorunumuz yok.
-İmam hatip öğrencisine burs veriyorum
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