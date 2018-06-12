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Kılıçdaroğlu Kanal D'de soruları yanıtlıyor

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 00:34 | Son Güncelleme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D ekranlarında Buket Aydın moderatörlüğünde Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

Kılıçdaroğlu Kanal D'de soruları yanıtlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

  • "Terörle mücadele meşru hakkımızdır. Terör bir insanlık suçudur.

  • Türkiye’de PKK terör örgütü hangi siyasi partinin Genel Başkanı’na saldırdı? Bana saldırdı. Bir er şehit oldu. Biz PKK ile birlikte olsak neden bana saldırsınlar?

  • OSLO’da biz mi gidip görüştük? 4 yılda terörü bitiremezsem siyaseti bırakırım. - Cumhuriyet Halk Partisi daima Türkiye’nin çıkarlarını savunur.

  • Siyasetin bir düzeyi ve ahlakı olmalıdır:

  • Terör sorununu parlamentoda çözeceğiz.

  • Kapalı kapılar ardında vaatlerde bulunmayacaksınız.

  • PKK ile yeni mücadele edilmiyor ki, yıllardır mücadele ediliyor. Kandil’e yeni girilmiyor ki, defalarca girildi. Bu operasyonların seçmenin davranışını etkileyeceğini düşünmüyorum.

  • Önemli olan Kandil’i almak değil ki, terörü bitirmek.

  • “Terörle mücadele akıl işidir. Terörün finans kaynaklarını kesmedikten sonra terör bitmez. Seçim zamanı operasyon yapalım, oyumuz artsın diyorlar.

SURİYE İRAN VE IRAK'I ZİYARET EDECEK

  • Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulması için önemli bir adım atacak. Suriye, İran ve Irak’ı ziyaret edecek.

  • 197 bin lira için kampanya açacağım.

-Bizim başörtüsüyle sorunumuz yok.

-İmam hatip öğrencisine burs veriyorum

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu kanal d canlı yayın 24 haziran erken seçim

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