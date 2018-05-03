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Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

CHP'nin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasiye giydirilmek istenmektedir. Sayın Gül'den çok açık ve net açıklama bekliyoruz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "FETÖ'nün seçmen ayağı" ile ilgili sözlerine çok sert cevap verdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar seçmeni suçlama noktasına geldiler. Bu seçmenler FETÖ'cü mü değil mi? FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Milleyetçiliği ayakları altına alana bakacaksın. Rahmetli Alparslan Türkeş hayatta olsaydı ben her türlü milleyetçiliği ayaklar altına aldım diyen adamla asla yan yana gelmez, kendi partisini satmazdı. Efendim seçmenlere bakmamız lazım bu seçmenlerde FETÖ ayağı var mı yok mu? Sen tepedekine bak. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun Türkiye 25 Haziran'da aydınlığa uyanacaktır. Bütün seçmenlere açık çağrımdır; ilçe seçim kurullarına gidiniz, 100 bin imzayı tamamlayınız ve o liderleri cumhurbaşkanlığı adaylığına getiriniz.

Kılıçdaroğlu şu sözlerle devam etti:

ABDULLAH GÜL'E ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Abdullah Gül'ü ziyaret ettiğine yönelik iddialar hakkında da konuştu.

24 Nisan 2018 günü Genelkurmay Başkanı ile İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'ü ziyaret ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Kamuoyundan gizlendi. Sivil kıyafetlerle gittiler. Yansıyan kaynaklara göre, Abdullah Gül'e "Erbakan'ın ölüm yıldönümü anma töreni var o anma törenine katılmayın" diyorlar. Cumhurbaşkanı adayı olmayın diyorlar. Demokrasi üzerinde vesayet varsa o ülkede demokrasi yoktur, yara almıştır. 28 Şubat'ı, baskıları hepimiz biliyoruz. Ama bu konuda ne Genelkurmay, ne saray, ne de Abdullah Gül'den bir açıklama gelmedi. Efendim Suriye'yi görüştüler! Niye şimdi Suriye'yi görüşüyorsunuz. Görüşüyorsanız neden gizli gidiyorsunuz? Bu bir askeri vesayet girişimidir. Askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasiye giydirilmek istenmektedir. Sayın Gül'den de çok açık ve net açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Bu ülkenin bütün muhafazakar demokratlarına sesleniyorum; darbelere karşı çıktı, şimdi aynı şekilde darbelere karşı çıkma zamanıdır. Darbeden yanaysan Erdoğan'a gider oyunu verirsin, demokrasiden yanayım diyorsan farklı bir cumhurbaşkanını seçeceksin. Bizim adayımız demokrasiden yana, insan haklarından, mazlumlardan yana olacaktır. Darbelere kaşrı olacaktır. tarafsız olacaktır. 80 milyonu kucaklayacaktır. Biz onlar gibi değiliz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tam bir şarlatan bu maşa haçlı maşası ben adam değilim halk bana oy vermez diyor aday olmuyor evet halk saenin gibi pkk lıya oyvermez koca chp aday kalmadı gidip güle dileniyon adam olsan sen girerdin sende biliyorsun ki adam değilsin anca kufur hakaret kuklasın işte chp liler bile sana oy vermez onu iyi biliyon partiyi elegeçirdi atatürk düşmanları sizi
tutmayın küçük enişteyi :)
düne kadar fetoyle yanyana olanlar,ne istedikten vermedik diyenler,PKK Oslo'da görüşüp dolmabahcede el sıkışıp davulla zurnayla karşılayıp halay çekenler ,ABD Suriye'yi bbombalarken ABD ye alkış tutan destekleyenler,şimdikalarına fetocu ,PKK lı,ABD usagı demesi kadar komik birşey yok.Allah ıslah etsin.
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