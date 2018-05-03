Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e çağrı

FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar seçmeni suçlama noktasına geldiler. Bu seçmenler FETÖ'cü mü değil mi? FETÖ'cü arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Milleyetçiliği ayakları altına alana bakacaksın. Rahmetli Alparslan Türkeş hayatta olsaydı ben her türlü milleyetçiliği ayaklar altına aldım diyen adamla asla yan yana gelmez, kendi partisini satmazdı. Efendim seçmenlere bakmamız lazım bu seçmenlerde FETÖ ayağı var mı yok mu? Sen tepedekine bak. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun Türkiye 25 Haziran'da aydınlığa uyanacaktır. Bütün seçmenlere açık çağrımdır; ilçe seçim kurullarına gidiniz, 100 bin imzayı tamamlayınız ve o liderleri cumhurbaşkanlığı adaylığına getiriniz.

24 Nisan 2018 günü Genelkurmay Başkanı ile İbrahim Kalın'ın Abdullah Gül'ü ziyaret ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Kamuoyundan gizlendi. Sivil kıyafetlerle gittiler. Yansıyan kaynaklara göre, Abdullah Gül'e "Erbakan'ın ölüm yıldönümü anma töreni var o anma törenine katılmayın" diyorlar. Cumhurbaşkanı adayı olmayın diyorlar. Demokrasi üzerinde vesayet varsa o ülkede demokrasi yoktur, yara almıştır. 28 Şubat'ı, baskıları hepimiz biliyoruz. Ama bu konuda ne Genelkurmay, ne saray, ne de Abdullah Gül'den bir açıklama gelmedi. Efendim Suriye'yi görüştüler! Niye şimdi Suriye'yi görüşüyorsunuz. Görüşüyorsanız neden gizli gidiyorsunuz? Bu bir askeri vesayet girişimidir. Askerler kullanılarak sarayın vesayeti demokrasiye giydirilmek istenmektedir. Sayın Gül'den de çok açık ve net açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Bu ülkenin bütün muhafazakar demokratlarına sesleniyorum; darbelere karşı çıktı, şimdi aynı şekilde darbelere karşı çıkma zamanıdır. Darbeden yanaysan Erdoğan'a gider oyunu verirsin, demokrasiden yanayım diyorsan farklı bir cumhurbaşkanını seçeceksin. Bizim adayımız demokrasiden yana, insan haklarından, mazlumlardan yana olacaktır. Darbelere kaşrı olacaktır. tarafsız olacaktır. 80 milyonu kucaklayacaktır. Biz onlar gibi değiliz" dedi.

