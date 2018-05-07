Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce konusundaki şaşırtan sessizliği!

CHP, uzun süren tartışmalar ve bekleyişin ardından geçtiğimiz cuma günü 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerideki adayını açıkladı.

BİR TEK TWEET BİLE ATMADI

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ‘Büyük Buluşma’da, partilere seslenen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylarının Muharrem İnce olduğunu duyurdu.

Ancak o günden sonra Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce konusunda büyük bir sessizliğe büründüğü görüldü. İnce’nin adaylığına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya hesaplarından tek bir paylaşım dahi yapılmadı.

YAN YANA GELMEDİLER

Kılıçdaroğlu ve İnce, yapılan törenin ardından bir daha yan yana da gelmedi. İnce’nin adaylık başvurusunu da CHP’li bir heyet YSK’ya bildirdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarına bakıldığında 4 gün geçmesine rağmen Muharrem İnce’nin adaylığına dair tek bir paylaşımda bile bulunmamış olması dikkat çekti. Muharrem İnce için ‘Hayırlı olsun’ dahi dememesi kendisini takip eden CHP’li seçmenleri şaşırttı.

