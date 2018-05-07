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Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce konusundaki şaşırtan sessizliği!

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı için CHP'nin adayı olarak Muharrem İnce'nin adını açıklayan Kemal Kılıçdaorğlu'nun o günden bu yana İnce hakkında açıklama yapmaması ve tweet de atmaması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce konusundaki şaşırtan sessizliği!

CHP, uzun süren tartışmalar ve bekleyişin ardından geçtiğimiz cuma günü 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerideki adayını açıkladı.

BİR TEK TWEET BİLE ATMADI

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ‘Büyük Buluşma’da, partilere seslenen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylarının Muharrem İnce olduğunu duyurdu.

Ancak o günden sonra Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce konusunda büyük bir sessizliğe büründüğü görüldü. İnce’nin adaylığına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya hesaplarından tek bir paylaşım dahi yapılmadı.

YAN YANA GELMEDİLER

Kılıçdaroğlu ve İnce, yapılan törenin ardından bir daha yan yana da gelmedi. İnce’nin adaylık başvurusunu da CHP’li bir heyet YSK’ya bildirdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarına bakıldığında 4 gün geçmesine rağmen Muharrem İnce’nin adaylığına dair tek bir paylaşımda bile bulunmamış olması dikkat çekti. Muharrem İnce için ‘Hayırlı olsun’ dahi dememesi kendisini takip eden CHP’li seçmenleri şaşırttı.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu muharrem ince Cumhurbaşkanlığı seçim 2018 erken seçim 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sinsice şutladı partiden tek rakibini...
Muharrem Ince'ye millet önünde miting yapma ve kendini ispatlama şansı verdi. Zaten millet takdir ederse İnce'nin önü açılacaktır. Bunu siz akpliler anlamazsiniz. Sizde takdir gören hemen erdoğan tarafindan gorevden alınır yerine sözünden cikmayan kullar atanır.
Adam parti üyesi nereye şutluyor
Şu medya yok mu sizden korkulur valla nereden nereye bağladınız yuhh
Art niyetli haber anlayışı! Parti içi sürtüşmeler gayet doğal. Muharrem ince'nin sözünü hatırlatırım; "Genel başkanımız hata yapar ama haram yemez!". İki iyi insanın kavgası en fazla bu kadar!
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