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Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 23:25 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş'ta düzenlenen iftar programında seçim vaatlerini anlatırken, "Her ailenin sigortası olacak, her ailenin aylığı olacak. Yoksul ailelerde, her ay kadının hesabına bin lira yatıracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki bir otelde düzenlenen iftar programında, ramazanın değerini bilmenin herkesin ortak amacı olduğunu dile getirdi.

Herkesin huzur içerisinde yaşadığı, geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye'yi inşa etmenin sadece siyasetçilerin değil herkesin ortak görevi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, birlikte yaşama kararlılığı için güçlü bir sosyal devletin oluşturulması gerektiğine değindi.

Bir kişinin yatağına aç girmesine kimsenin razı olamayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, sosyal devletin gerekliliğine dikkati çekerek, "Hiç kimsenin bu ülkede 'Ben kimsesizim' dememesi gerekir. Aç kaldığımda, işsiz kaldığımda, çocuğuma harçlık veremediğimde, 'devlet yanımda olacak' diyebilmeliyiz. Peki sosyal devlet nasıl olacak? Asgari ücret, bir insanın en azından bir ay daha geçinebileceği rakamdır. Bizim düşüncemize göre sosyal devlette, asgari ücretlinin en az net 2 bin 200 lira alması lazım. Net diyorum çünkü vergi alınmaması lazım." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 1 milyon 644 bin emeklinin bin 500 liranın altında maaş aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sosyal devletin gereği olarak asgari bir yaşam standardını yakalamak zorundayız. Sosyal devletin önemli görevlerinden bir diğeri işsizlik. Bir ailede işsiz varsa o ailede huzur yoktur. Düşünün çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz, üniversiteyi bitiyor, boğazınızdan kesip 'benden daha iyi bir yaşam standardını yakalayacak' diyorsunuz. Eğer yakalayamazsa bunu ve işsiz kalırsa anne ve baba perişan oluyor. Bugün 7 milyonu bulan işsizimiz var. Bunların tamamına iş bulmamız lazım. Eğer bu memlekette huzur arıyorsak işsizliğin olmaması lazım. Makul düzeyin üzerine çıkan işsizlik rakamı sosyal devlet açsından bir yaradır. Bir ülkede huzurun sağlanması adına işsizliğin mutlaka bir şekilde önlenmesi lazım."

"ORTADOĞU BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI"

Türkiye'deki huzurun sağlanması için bazı gerekliliklerin bulunduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer biz kendi ülkemizde barışı ve huzuru savunuyorsak Ortadoğu'ya bakmamız ve oradaki gözyaşını, kavgayı durdurmamız lazım, Ortadoğu'da Müslüman kanının akmaması lazım. Bunun için de Türkiye'nin yeni bir dış politikaya ihtiyacı var. Kavgadan uzak bir politikaya ihtiyacı var. Suriye, Irak, İran ile bir araya gelip dörtlü Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmak lazım. Tıpkı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmak lazım. Kurduğumuz zaman şu olacak, bizim iş adamlarımız İran'a, Suriye'ye ve Irak'a gidecek. Tüm büyük ihaleleri bizim iş adamlarımız alacak. Suriyeli kardeşlerimizi, evlerini barklarını yaptıktan sonra göndereceğiz, 'gidin kardeşim, oturun orada evinizi, yolunuzu yaptık, buradan ayrılın ve oraya gidin. Yine iki dost ülke olarak, ilişkimizi sürdürelim' diyeceğiz.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye biz aslında akraba bir devletiz. Bu devletlerde Türkmenler, Araplar, Kürtler var. Dolayısıyla zaten akrabayız. Ortak tarihimiz ve kültürümüz var. Biz tüm Ortadoğu'yu tüm egemen güçlerin at oynattıkları yerden çıkarmalıyız, bunun adı da kısa adı OBİT'tir. Yani Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'dır. Bunu kuracağız ki bu memlekete huzur gelsin. O zaman ne Irak'tan, ne Suriye'den ne de başka bir ülkeden bize yönelik terör hareketleri de olmayacak. Burada Rusya'nın ABD'nin ne işi var diyeceğiz. Bu 4 ülke bir araya gelip sorunlarını çözemeyecek mi? Böylece Suriye ve Irak konusunda da İran konusunda da bölgede lider ülke olma, bölgede yıldız olma pozisyonuna Türkiye'yi taşımış olacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her zaman olduğu gibi ramazan süresince yoksullukla mücadelede insan onurunun ıskalanmaması gerektiğini söyledi.

Yoksulluğu afişe etmek, pazarlamak, tüm mahalleye ilan etmek gibi gelişmelerin Türkiye'nin kültürüne de inancına da yakışmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, o yüzden yoksullukla mücadelede sağ elin verdiğini sol elin görmemesine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"AİLE SİGORTASINI İSTEYİN"

Yoksullukla mücadelenin önemini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Özellikle annelere sesleniyorum, aile sigortasını isteyin. Bazen yoksullara yardım yapılıyor, yapılması gerekir mi yapılabilir ama o ailenin ihtiyacını en iyi kendisi bilir. O aile illa makarnaya mı ihtiyacı olacak. Herkes gibi gidip onlar da gidip istedikleri yerden alışveriş yapabilmeli. O yüzden yoksul ailelerin hesabına ayda bin lira yatıracağız, kadın gidecek aylığını çekecek. Tıpkı memur, işçi ve emekli gibi. Şu an biz 5 belediyemizde bunu yapıyoruz. Aylık 600'er lira yatıyor hesaplarına kadınlarımız, kimse bilmiyor onların yoksul olduğunu. Gidip kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar." ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİ LİSELERİ

Kılıçdaroğlu, fakirliğin bir sebebinin de eğitimsizlik olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bir kişi eğitimliyse ve mesleği varsa fakirlik o kapıya pek yanaşmıyor. O yüzden eğitimi yeniden dizayn etmek zorundayız. Bizim çocuklarımız neden niteliksiz okullara gitsin. Hangi anne veya baba bunu ister? O zaman yapmamız gereken şu: Gerekirse boğazımızdan keseceğiz, çocuklarımız en iyi okula gidecek ve en iyi öğretmenlerden eğitim alacak. OSB'nin sayın yöneticileri de burada. Hangi OSB'ye gitsem ilk söylenen şey nitelikli ara eleman bulamamak, bundan şikayet ediliyor. Bunun için bir proje geliştiriyoruz. Tüm organize sanayi bölgelerinde teknoloji liselerini kuracağız. Bu liselerin müfredatını Milli Eğitim Bakanlığı, yönetimini ise OSB ile MEB birlikte yapacak. Hangi alanda elemana ihtiyaç duyuluyorsa ona göre sınıflar açılacak.

Eğitim süresi 6 yıl olacak. Çocuklarımız 3 yıl okuyacak, bunun sonunda stajını yapacak, mühendisi, usta başını ve patronu görecek. Çalıştığı süre içerisinde sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Mezun olduğunda da zaten işi hazır olacak. Böylelikle siz de 'Allah razı olsun' diyeceksiniz, çocuk da anne babası da hemen iş bulabildiği için 'Allah razı olsun' diyecek. Bunu yapmak zorundayız, yapmazsak Türkiye'yi büyütemeyiz. Büyüteceğiz Türkiye'yi. Devasa ve güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Ayrıca bu teknoloji liselerinin tamamı yatılı olacak. Ailelere hiç bir yük gelmeyecek."

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
atama atmaaaaaa,,,,,önce belediyelerinde verdiğin sözü tuttt,,,işçiler bile sadece senin belediyelerinde GREV YAPIYOR,,,,MİLLET KÖR DEĞİL.....
Allah aşkına çıkıp konuşma..senin varlığın = HİÇ...çek git tavuk besle, bu partiyi yeter rezil ettiğin...
kim gelirse gelsin bu söylenen vaatleri yerine getirmesi gerekiyor
Biri de çıkıp demiyor ki yoksul aile bırakmayacağız. Emekli, asgeri ücretli kendi kendilerine yetebilecek. Herkes para dağıtmanın peşinde, hiç üretim yapalım diyen yok.
sosyal devlet olmak gerekiyor sürekli kendimizi yurt dışıyla kiyasliyiruz çocuk parası verilmeli herkese 200 lira şartsız surtsuz evli tek maaşlı asgari ücretliye 500 lira kira yardımı yapılmalı
Öğrencilere burslar ,işsizlere yüksek ücretler ,yüksek asgari ücret ,şimdide fakirlere yüksek maaş hepsi güzel ama ekonomi çöktü ülke batıyor derken yalan söylüyorsunuz demekki
hiçbirinize inanmıyorum hepiniz aynısınız MİLLETİ SEÇİM ZAMANI HATIRLIYORLAR.
SAKIN UNUTMAYIN HA BAK İSTERİZ PARA YOK DEMEYİN SONRA HA SİZİDE YOLLARIZ SONRA RTE GİBİ DEMEDİ DEMEYİN
Arkadaş bu adam şaka mı ne... Sen fakirliği böyle çözdüysen demek ki dünya milyarlarca yıldır boşuna fakirlikle mücadele ediyormuş. Senin bu dediğine değil Türkiye bütçesi IMF bütçesi bile yetmez. Yalanlar ve gerçekler mi diyeyim Cehalet ve gerçekler mi diyeyim bilemedim. Pardon Kılıçdaroğluymuş özür dilerim arkadaşlar. Arkadaş nedir bu siyasetçilerden çektiğimiz. Dağıtın arkadaş dağıtın bakalım, önüne gelen dağıtıyor. Biz de boşuna onca yıldır okuyoruz, fakir olmak varmış.
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