Kilis milletvekili adayları 2018 (Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Kilis ilinde oy kullanmaya gidecekler Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Kilis milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Kilis milletvekili adayları kimler? Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Kilis ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... KİLİS AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Mustafa Hilmi Dülger

Ahmet Salih Dal KİLİS CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Ali Tuna

Mehmet Ali Ağcabay KİLİS MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN MISIRLIGİL

ABDULLAH ALPDAĞ KİLİS HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1-Kasım Kısa

2-Ezel Aydın KİLİS İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Muhammet Balcı

Dilek Akköz HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK? Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: ADANA 15 ADIYAMAN 5 AFYONKARAHİSAR 6 AĞRI 4 AKSARAY 4 AMASYA 3 ANKARA 36

ANTALYA 16 ARDAHAN 2 ARTVİN 2 AYDIN 8 BALIKESİR 9 BARTIN 2 BATMAN 5 BAYBURT 1 BİLECİK 2 BİNGÖL 3 BİTLİS 3 BOLU 3 BURDUR 3 BURSA 20 ÇANAKKALE 4 ÇANKIRI 2 ÇORUM 4 DENİZLİ 8 DİYARBAKIR 12 DÜZCE 3 EDİRNE 4 ELAZIĞ 5 ERZİNCAN 2 ERZURUM 6 ESKİŞEHİR 7 GAZİANTEP 14 GİRESUN 4 GÜMÜŞHANE 2 HAKKARİ 3 HATAY 11 IĞDIR 2 ISPARTA 4 İSTANBUL 98 İZMİR 28 KAHRAMANMARAŞ 8 KARABÜK 3 KARAMAN 3 KARS 3 KASTAMONU 3 KAYSERİ 10 KİLİS 2 KIRIKKALE 3 KIRKLARELİ 3 KIRŞEHİR 2 KOCAELİ 13 KONYA 15 KÜTAHYA 5 MALATYA 6 MANİSA 10 MARDİN 6 MERSİN 13 MUĞLA 7 MUŞ 4 NEVŞEHİR 3 NİĞDE 3 ORDU 6 OSMANİYE 4 RİZE 3 SAKARYA 7 SAMSUN 9 ŞANLIURFA 14 SİİRT 3 SİNOP 2 ŞIRNAK 4 SİVAS 5 TEKİRDAĞ 7 TOKAT 5 TRABZON 6 TUNCELİ 2 UŞAK 3 VAN 8 YALOVA 3 YOZGAT 4 ZONGULDAK 5 MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek. Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.