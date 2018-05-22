Kırşehir İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna göre, 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

KIRŞEHİR İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER? İYİ Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Kırşehir İYİ Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Kırşehir İYİ Parti milletvekili adayları kimler?

İYİ Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. İYİ Parti milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki İYİ Parti Parti hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

YURT DIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK



YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ



Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI



Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.



