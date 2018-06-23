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Erdoğan'ın koalisyon açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Türkiye koalisyondan çok çekti

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 05:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Meclis’te çoğunluğu sağlayamazsak, koalisyona gidebiliriz” açıklamasını muhalefet sessizlikle karşıladı. CHP liderinin teknik olarak imkansız diyerek “Türkiye koalisyondan çok çekti” cevabını verdiği Erdoğan’ın çıkışına MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderleri tepki göstermedi.

Erdoğan'ın koalisyon açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Türkiye koalisyondan çok çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programında Cumhur İttifakı’nın TBMM’de çoğunluğu sağlayamaması durumunda alternatif planını açıkladı. Erdoğan “İttifakların içerisinde de koalisyonlar oluşmaz diye bir şey yok. Mesela Cumhur İttifakı’nda böyle bir şey oluşur mu göreceğiz. 300’ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir o da ayrı konu’’ açıklamasıyla muhalefet partilerine yeşil ışık yaktı.

'TÜRKİYE KOALİSYONLARDAN ÇOK ÇEKTİ'

Karar gazetesinde yer alan habere göre, 24 Haziran seçimleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilecek olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in işletilebilmesi adına koalisyon açıklaması sürpriz olarak değerlendirilirken muhalefet liderlerinin konu ile ilgili değerlendirilme yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan’ın açıklama yaptığı gece FOX TV’de gündemle gili soruları cevaplandıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu teknik açıdan koalisyonun mümkün olmdığını belirterek itiraz etti. Kılıçdaroğlu, “Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Koalisyon çıkarsa ülke yönetilemez. Gelinen nokta Türkiye’nin koalisyonsuz yönetilemeyeceği noktası. Parlamentoda koalisyon olmaz ki. Her parti bağımsızdır. Kurulacak olan kabineye kişi alacak. Bu Cumhur İttifakı’nın diğer iki partisinin yetersizliğini gösteriyor. Erdoğan’ın ne yapacağını kimse kestiremez. Şu bir gerçek 24’ünden sonra Türkiye başka bir tablo ile karşılacak. Demokraside yeni bir sayfa açılacak. Önemli olan demokrasi isteyen partilerin işbirliği” dedi. Erdoğan’ın koalisyon çıkışına İYİ Parti, Saadet Partisi ve MHP ise sessiz kaldı. Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu açıklamanın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen herhangi bir tepki vermedi.

seçim

Buna karşın TBMM’de çoğunluğu sağlamaları durumunda parlamenter sisteme dönme vaadinde bulunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı önceki gün yol haritasını açıkladı. Millet İttifakı Tutum Belgesi’nde, “Elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini, yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa edeceğiz” ifadelerine yer verildi.


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