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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran erken seçimi analizi

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2018 16:44 | Son Güncelleme

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "Erdoğan ilk turda yüzde 45'in altında bir oy alırsa, vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir" dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran erken seçimi analizi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında karşılık bulmasıyla 24 Haziran'da yapılması kararlaştırılan erken seçime 39 gün kaldı.

Türkiye'nin en güvenilir araştırma kuruluşlarından KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olarak erken seçimi değerlendirdi.

'MUHALEFETİN EKONOMİK VE SİYASİ KRİZLERİ YÖNETEBİLECEĞİNE DAİR…'

"Henüz ortak yaşamı yeniden inşaa etmek, bir arada yaşamı yeniden tesis etmek gibi bir vaat yok. Siyasetin geleneksel kalıpları üzerinden yürüyen bir süreçte çok şaşırtıcı şeyler beklemek mümkün değil" diyen Ağırdır, muhalefetin ekonomik ve siyasi krizleri yönetebileceğine yönelik bir söylem geliştirmesi halinde AK Parti'yi yenebileceğini söyledi.

'OYUNUN KONTROLÜ İLK KEZ MUHALEFETTE'

"Oyunun kontrolü ilk kez muhalefette" diyen Ağırdır, "HDP barajı geçerse, AK Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybeder" ifadelerini kullanırken, seçimin sonucunu belirleyen iki etmen olduğuna dikkati çekti. Ağırdır'a göre, seçimin sonucunu muhalefetin faaliyetleri ve HDP'nin barajı geçip geçememesi belirleyecek.

sandık

'ERDOĞAN, AKŞENER'E KARŞI TEMKİNLİ'

İkinci tura kalınması halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin yarışacağına ilişkin öngörüde bulunan Ağırdır, AK Parti'nin İYİ Parti'ye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise Meral Akşener'e karşı temkinli bir tavır içinde olduğunu da aktardı. Ağırdır, "Tayyip bey, bu tartışmayı Devlet Bahçeli'ye bıraktı" dedi.

'ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 45'İN ALTINDA KALIRSA VATANDAŞ DEĞİŞİKLİĞE KARAR VERMİŞ DEMEKTİR'

"Muhalefetin adaylarından birisi yüzde 30'u aşarak ikinci tura kalırsa, ya da Tayyip Erdoğan ikinci tura yüzde 45'in altında bir oyla kalırsa, o zaman vatandaş iktidar değişikliğine karar vermiş demektir" diyen KONDA Genel Müdürü, "Ama Erdoğan, ilk turda yüzde 47-48 civarında bir oy alırsa ve ikinci olan adayın oyu da yüzde 20-21 civarındaysa, Tayyip Erdoğan çok rahat bir şekilde ikinci turu kazanır. Yüzde 40 civarında bir Tayyip Erdoğan oyu görürsek, toplum ondan umudu kesmiştir" ifadelerini de kullandı.

'MUHAFELET 'OYUNU DEĞİŞTİRİYORUZ' DEMELİ, TOPLUM BUNU BEKLİYOR'

Muhalefetin, 24 Haziran sürecinde oyunu değiştirmesi gerektiğine vurgu yapan Ağırdır, şunları söyledi:

"Rakibinizle her seferinde boks yapıyorsunuz ve her seferinde dayak yiyorsunuz. Düelloyu bu sefer basketbol oynayarak yapamazsanız, oyunun sonucu belli. Muhalefet, her seferinde, 'Bizim boksörün sağ kolu güçsüz, onu biraz güçlendirelim. Zıplama yeteneğini biraz artıralım' diye bakıyor meseleye. Oyunu değiştiriyoruz demeliler. Bunun için hala imkan var. Toplum bunu bekliyor. Oyunu umutsuzluktan çıkarıp umuda çevirmek lazım."

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