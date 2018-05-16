KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'dan 24 Haziran erken seçimi analizi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında karşılık bulmasıyla 24 Haziran'da yapılması kararlaştırılan erken seçime 39 gün kaldı.

Türkiye'nin en güvenilir araştırma kuruluşlarından KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olarak erken seçimi değerlendirdi.

'MUHALEFETİN EKONOMİK VE SİYASİ KRİZLERİ YÖNETEBİLECEĞİNE DAİR…'

"Henüz ortak yaşamı yeniden inşaa etmek, bir arada yaşamı yeniden tesis etmek gibi bir vaat yok. Siyasetin geleneksel kalıpları üzerinden yürüyen bir süreçte çok şaşırtıcı şeyler beklemek mümkün değil" diyen Ağırdır, muhalefetin ekonomik ve siyasi krizleri yönetebileceğine yönelik bir söylem geliştirmesi halinde AK Parti'yi yenebileceğini söyledi.

'OYUNUN KONTROLÜ İLK KEZ MUHALEFETTE'

"Oyunun kontrolü ilk kez muhalefette" diyen Ağırdır, "HDP barajı geçerse, AK Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybeder" ifadelerini kullanırken, seçimin sonucunu belirleyen iki etmen olduğuna dikkati çekti. Ağırdır'a göre, seçimin sonucunu muhalefetin faaliyetleri ve HDP'nin barajı geçip geçememesi belirleyecek.