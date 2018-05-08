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Kulislerde müthiş iddia! Mehmet Şimşek bırakıyor mu?

SEÇİM HABERLERİ  | 08.05.2018 08:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili aday listelerini yaparken, hem kabineyi hem de Mart 2019’da yapılacak yerel seçimleri hesaplayarak hareket edeceği öğrenildi. Kulislerde ise ekonomi yönetiminin Berat Albayrak'a verileceğini, bu durumda da Mehmet Şimşek aktif siyaseti bırakacağı konuşuluyor.

Kulislerde müthiş iddia! Mehmet Şimşek bırakıyor mu?

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanırken seçim sonrası hesapları da yapılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkması durumunda kabinede ve politikaların yönetiminde önemli değişiklikler yapacağı iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Erdoğan’ın, mevcut bakanlardan 7-8 ismi milletvekili aday listelerine koymayarak, yeni kabinede değerlendireceğine kesin gözüyle bakılırken, bazılarının ise Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak güçlü teşkilat yapısında görevlendirilme ihtimali nedeniyle, liste dışında kalabilecekleri belirtildi.

10 İSİM LİSTE DIŞI KALABİLİR

Başbakan ve yardımcıları ile birlikte 27 kişiden oluşan kabinenin, yeni sistemle birlikte sadece icracı bakanlıklardan oluşacağı öğrenildi. AK Parti kulislerinde, icracı bazı bakanlıkların birleştirilmesi ile bakan sayısının 14-15’e kadar düşeceği, bu sebeple hâlen bakanlık görevini yürüten en az 10 kişinin sistemin doğal sonucu olarak kabine dışı kalacağına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

MEHMET ŞİMŞEK BIRAKABİLİR

Yeni yapıda, ekonominin tek elde toplanması ve bu görevin Berat Albayrak’a verilmesi durumunda, Mehmet Şimşek’in milletvekilliğini tercih etmeyeceği, bu nedenle de aktif siyaseti bırakabileceği iddia edildi. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve Nurettin Canikli’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise bu görevini sürdüreceği veya güvenlik politikaları ile ilgili oluşturulacak yeni bir bakanlıkta görevlendirileceği belirtildi. Başkentte mevcut bakanlardan Lütfi Elvan, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve Fikri Işık’ın belediye başkan adayı olarak değerlendirilebileceğine yönelik yorumların yapıldığı öğrenildi.

LİSTE DIŞINDA TUTULABİLİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanların yanı sıra, mevcut milletvekilleri arasından tercih yaparken de yine bazı isimleri hem kabine hem de yerel seçimleri düşünerek hareket edececeği belirtilirken, üç döneme takılan milletvekillerinin büyük bölümüne listede yer verilmeyeceği, sınırlı sayıdaki ismin yeniden Meclis’e taşınacağı, bazılarının ise 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesi için, liste dışında tutulabileceği öne sürüldü.

BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL'U İSTEMİYOR

Kulislerde konuşulanlara göre Başbakan Binali Yıldırım’ın milletvekili listesinde yer almaması, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına yönelik ihtimalleri gündeme getirecek. Uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için kulislerde ismi dillendirilen Yıldırım’ın bu ihtimale soğuk baktığı biliniyor.

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