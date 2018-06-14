Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ittifaktan sonra MHP’nin kabinede yer alıp almayacağına yönelik” söylemlere karşı çıkmış ve “Ben sizinle bu işleri yaptım, devam ettireceğim. O zaman hükümetin içinde bana da pay ver’ demek ahlâki olmaz. Biz diyoruz ki, ‘Böyle bir şeyin içine girmeyiz.’ Bizim ülkücü hareketin pazarı olmaz, pazarlaması olmaz. Girenler de olursa gidiyor zaten bizimle alakası kalmıyor” sözleriyle kapıları kapatmıştı.

MHP’li yöneticiler, “Bahçeli’nin kabine konusundaki bakış açısının net olduğunu” belirtip “Ülkücü haraket pazarlık yapmaz” yönündeki görüşte birleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “MHP’ye yönelik sözlerinin ise seçimlerden sonra, kabinede yer alacak isimlerin Meclis içinden değil, Meclis dışından seçilebileceğine işaret ettiği” belirtiliyor. MHP’de, “MHP en başından bu yana böyle bir teklife kapalı olduğunu beyan etti. Aksini düşünmek söz konusu olmaz. Eğer Cumhurbaşkanı ‘MHP’liler de Türkiye için elini taşın altına koysun’ derse ve Meclis dışından ülkücü isimleri kabineye almak isterse, o da Cumhurbaşkanı’nın bileceği bir iş olur” yorumları da yapılıyor. Ancak bu noktada da MHP’nin tavrını Genel Başkan Bahçeli’nin belirleyeceğine dikkat çekiliyor.