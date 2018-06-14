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Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

SEÇİM HABERLERİ  | 14.06.2018 08:01 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli , “MHP siyasi pazarlık yapmaz” diyerek, seçimlerden sonra kurulacak olan Bakanlar Kurulu'na kapıyı kapatmış görünse de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kabinede MHP’li bakan olabilir” açıklamaları kulisleri hareketlendirdi.

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “ittifaktan sonra MHP’nin kabinede yer alıp almayacağına yönelik” söylemlere karşı çıkmış ve “Ben sizinle bu işleri yaptım, devam ettireceğim. O zaman hükümetin içinde bana da pay ver’ demek ahlâki olmaz. Biz diyoruz ki, ‘Böyle bir şeyin içine girmeyiz.’ Bizim ülkücü hareketin pazarı olmaz, pazarlaması olmaz. Girenler de olursa gidiyor zaten bizimle alakası kalmıyor” sözleriyle kapıları kapatmıştı.

MHP’li yöneticiler, “Bahçeli’nin kabine konusundaki bakış açısının net olduğunu” belirtip “Ülkücü haraket pazarlık yapmaz” yönündeki görüşte birleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “MHP’ye yönelik sözlerinin ise seçimlerden sonra, kabinede yer alacak isimlerin Meclis içinden değil, Meclis dışından seçilebileceğine işaret ettiği” belirtiliyor. MHP’de, “MHP en başından bu yana böyle bir teklife kapalı olduğunu beyan etti. Aksini düşünmek söz konusu olmaz. Eğer Cumhurbaşkanı ‘MHP’liler de Türkiye için elini taşın altına koysun’ derse ve Meclis dışından ülkücü isimleri kabineye almak isterse, o da Cumhurbaşkanı’nın bileceği bir iş olur” yorumları da yapılıyor. Ancak bu noktada da MHP’nin tavrını Genel Başkan Bahçeli’nin belirleyeceğine dikkat çekiliyor.

TÜRKEŞ'E AÇIK GÖNDERME

Erdoğan’ın bu sözlerinin ayrıca, AKP ile MHP arasında gerilime neden olan eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Milletvekili adayı Tuğrul Türkeş’e “açık gönderme” olduğuna da işaret ediliyor. Türkeş ve bazı AKP’lilerin seçim sahasında “24 Haziran’dan sonra ittifak sona erecek. Bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde söylüyoruz” şeklindeki sözlerine de Erdoğan’ın bu yolla tepki gösterdiği ifade ediliyor. Erdoğan’ın Türkeş’e ayrıca “MHP’de yetişmiş bir siyasetçi olmana karşın AKP’de bakanlık yaptın. Seni bakan yapan da biziz. Şimdi iki parti ittifakta. Sen AKP’de bakan olduysan, başka MHP’liler de kabineye girebilir” mesajı verdiği dillendiriliyor. Erdoğan’ın ayrıca sahada bazı AKP’li isimlerin MHP’ye yönelik “Yüzde 10’un altında olan bir parti bizim kuyruğumuza takıldı” sözleri karşısında Bahçeli’ye, üstü kapalı “Onların değil, benim ne dediğim önemli. Lider benim” göndermesinde bulunduğu dillendiriliyor.

Cumhuriyet

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Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Bakan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
mhp ye oy verecek kardeşlerim siz de gayet iyi biliyorsunuzki başkanlık sisteminden sonra bu ülkede federal yönetim sistemi gündeme gelmeye başlayacaktır yani başkanlık sistemiyle birlikte bölgesel yönetimlerin özerk yönetimlerin önü açılmış olacaktır gelin buna fırsat vermeyin parlementer sistem bu ülkenin can simididir bu ülke olurda bölünürse vallahi de billahi de bu vebalin altından kalkamazsınız .. eyalet sisteminin tartışılabilirlik maddesi meclisden alınarak cumhurbaşkanı kararına bırakıldı bu maddeyi de anayasaya eklediler bunlar tesadüf değil bilesiniz hepsi planlı ..
iyi parti'li bakanlar olacak inşallah...iyi insanlar geliyor tüm yurtta dalga dalga...bekleyin
ak partiden başka kabinesi konuşulan parti var mı:) bi de haberi yapan cumhuriyet o bile kabullenmiş erdoğanın kazanacağını
güzel günlere uyanacağız masum mazlum çocukların ahını aldınız...bayramın yakındır TÜRKİYEM
ŞU RAMAZANIN AREFENİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE; MİLLET İTTİFAKIYLA CHP SAADET VE İYİ PARTİLİ BAKANLARIMIZ OLSUN ARTIK YETER...
UMUDUMUZ AKŞENER UMUDUMUZ İNCE...KİMİN SEÇİLDİĞİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL AMA KİMİN SEÇİLEMEDİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
SEÇİMİ MİLLET İTTİFAKI AÇIK ARA ALACAK. MHP Lİ BAKANIN NE İŞİ VAR YENİ HÜKÜMETTE.
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