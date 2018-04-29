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Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 29.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Levent Gültekin, 18 Nisan’da ilan ettiği cumhurbaşkanlığı aday adaylığından çekildiğini açıkladı. Gültekin, "İktidar, 100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik. Tekrar ediyorum bu adaylıktan çok öte bir mesele" dedi.

Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Sosyal medyada bir video yayınlayan Levent Gültekin, bağımsız adaylık için organizasyon yaparken arkadaşlarıyla “Susamayız, kabullenemeyiz, boyun eğemeyiz, göz yumamayız” diyerek seçime girme kararı aldıklarını açıkladı.

Gültekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ama iktidar bunu imkansız hale getirdi. 100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik. Tekrar ediyorum bu adaylıktan çok öte bir mesele. Ülkemizi huzurlu mutlu yaşanabilir, özgür, özgürlükçü demokrasinin yaşandığı bir ülke yapma sorumluluğu üstlenmek. Adaylıktan vazgeçmemiz demek, bu çabamızdan bu iddiamızdan vazgeçtik anlamına gelmiyor. Vazgeçmeyeceğiz susmayacağız, ülkemiz mutlu huzurlu yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Gültekin, adaylığı ilan ettikten sonra kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

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