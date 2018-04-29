Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Sosyal medyada bir video yayınlayan Levent Gültekin, bağımsız adaylık için organizasyon yaparken arkadaşlarıyla “Susamayız, kabullenemeyiz, boyun eğemeyiz, göz yumamayız” diyerek seçime girme kararı aldıklarını açıkladı.
Gültekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Ama iktidar bunu imkansız hale getirdi. 100 bin imza toplama işini beş güne sıkıştırarak gerçekten imkansız yaptı bunu. O nedenle adaylık başvurusu yapmaktan vazgeçtik. Tekrar ediyorum bu adaylıktan çok öte bir mesele. Ülkemizi huzurlu mutlu yaşanabilir, özgür, özgürlükçü demokrasinin yaşandığı bir ülke yapma sorumluluğu üstlenmek. Adaylıktan vazgeçmemiz demek, bu çabamızdan bu iddiamızdan vazgeçtik anlamına gelmiyor. Vazgeçmeyeceğiz susmayacağız, ülkemiz mutlu huzurlu yaşanabilir bir ülke haline gelene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Gültekin, adaylığı ilan ettikten sonra kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!
Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum