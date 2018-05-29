Manisa'da İYİ Partililer ile zabıtalar arasında arbede!

Standa gelen İYİ Parti Manisa milletvekili adayı Hasan Eryılmaz ise bir yandan gerginliği yatıştırmaya çalışırken bir yandan da yapılan işin yasal olmadığı yönünde ekiplere uyarılarda bulundu. Yaşanan gerginlik üzerine bölgeye gelen Çevik Kuvvet polisleri gerginliği yatıştırdı. Zabıta ekipleri standı sökmeden olay yerinden ayrılırken, partili üyeler standa nöbet tutmaya başladı.

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İYİ Parti Manisa milletvekili adayı Hasan Eryılmaz ise yaşanan gerginlikten sonra yaptığı açıklamada, kendisinin Valilikten gereken izinleri alarak standı kurduklarını ve standın YSK’nın 332’nci maddesine göre kurulduğunu belirterek, "YSK’nın 332. Maddesinde her şey belli. Mevcut iktidar bu mübarek Ramazan gününde adaletten yoksunlar. Burası sahibinden kiralık. Parasını da peşin verdik. Fakat gelinen noktada Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehzadeler şehri Manisa’yı utandıracak şekilde burayı kaçak yapı gibi göstermek istediler. Burasının herhangi bir sabit yeri yok. Yüksek Seçim Kurulu’nun maddesine uyuyoruz, ne yaya ne de taşıt trafiğini engellemiyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz iyiler hareketi olarak yılmayacağız, başaracağız.” dedi.