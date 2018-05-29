HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manisa'da İYİ Partililer ile zabıtalar arasında arbede!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İYİ Parti Manisa 3’üncü sıra milletvekili adayı Hasan Eryılmaz'ın özel mülkiyeti kiralayarak kurduğu seçim standında zabıta ekipleri ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı.

Manisa'da İYİ Partililer ile zabıtalar arasında arbede çıktı...

İYİ Partililer ile zabıtalar arasında arbede

1 / 6

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İYİ Parti Manisa 3’üncü sıra milletvekili adayı Hasan Eryılmaz'ın özel mülkiyeti kiralayarak kurduğu seçim standında zabıta ekipleri ile İYİ Partililer arasında arbede çıktı.
2 / 6

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İYİ Partililer ile Şehzadeler Belediyesine ait zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. İYİ Parti Manisa 3’üncü sıra milletvekili adayı Hasan Eryılmaz’ın Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın karısındaki özel mülkiyete kirasını vererek kurduğu üstü kapalı stant Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İmar Kanunu’na göre kaçak yapı olduğu gerekçesiyle kaldırılmak istendi.
3 / 6

Bunun üzerine kaldırma işlemine müdahale eden İYİ Partililer ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Zabıta personellerinden birinin standın iplerini kesmeye çalışması sırasında gerginlik artınca arbede yaşandı.
4 / 6

Standa gelen İYİ Parti Manisa milletvekili adayı Hasan Eryılmaz ise bir yandan gerginliği yatıştırmaya çalışırken bir yandan da yapılan işin yasal olmadığı yönünde ekiplere uyarılarda bulundu. Yaşanan gerginlik üzerine bölgeye gelen Çevik Kuvvet polisleri gerginliği yatıştırdı. Zabıta ekipleri standı sökmeden olay yerinden ayrılırken, partili üyeler standa nöbet tutmaya başladı.
5 / 6

İYİ Parti Manisa milletvekili adayı Hasan Eryılmaz ise yaşanan gerginlikten sonra yaptığı açıklamada, kendisinin Valilikten gereken izinleri alarak standı kurduklarını ve standın YSK’nın 332’nci maddesine göre kurulduğunu belirterek, "YSK’nın 332. Maddesinde her şey belli. Mevcut iktidar bu mübarek Ramazan gününde adaletten yoksunlar. Burası sahibinden kiralık. Parasını da peşin verdik. Fakat gelinen noktada Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehzadeler şehri Manisa’yı utandıracak şekilde burayı kaçak yapı gibi göstermek istediler. Burasının herhangi bir sabit yeri yok. Yüksek Seçim Kurulu’nun maddesine uyuyoruz, ne yaya ne de taşıt trafiğini engellemiyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz iyiler hareketi olarak yılmayacağız, başaracağız.” dedi.
6 / 6

Açıklamanın ardından partililer stant önünde nöbet tutmaya başladı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Manisa Şehzadeler manisa şehsazdeler kavga seçim kavgası iyi parti kavga zabıta

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'den kafa karıştıran tweet! Kimse anlam veremedi!

İYİ Parti'den kafa karıştıran tweet! Kimse anlam veremedi!

İYİ Parti'de deprem! Manisa Salihli yönetimi topluca istifa etti!

İYİ Parti'de deprem! Manisa Salihli yönetimi topluca istifa etti!

Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı miting yasaklanacak mı?

Muharrem İnce’nin Gümülcine’de yapacağı miting yasaklanacak mı?

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Fox TV'ye telefonla bağlanacak mı?

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Fox TV'ye telefonla bağlanacak mı?

MHP'de 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz' sloganına yasak!

MHP'de 'Alparslan Türkeş'in askerleriyiz' sloganına yasak!

Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak 15 Temmuz iddiası

Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak 15 Temmuz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.