Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi

Deniz Baykal'ın kızı Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini bildirdi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Meclis yönetimi ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacak.

