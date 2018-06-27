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Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonuçlarına göre, Meclis'i en yaşlı vekil sıfatıyla Baykal yönetecek.

Meclis'i Deniz Baykal yönetecek! Açıklama geldi

Deniz Baykal'ın kızı Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceğini bildirdi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Meclis yönetimi ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacak.

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Anahtar Kelimeler:
deniz baykal TBMM meclis

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ayakta duramayan adamı vekil yaptılar utanmadılar öcalanın yiğenini meclise soktular utanmadılar hdpye barajı geçirtip tüm pkklıları meclise soktular İnceyi ayırıp söylüyorum chpnin bu ülke için yaptığı ne hayrı gördünüz
Bıktık hep aynı yüzleri görmekten artık
çok da önemliydi sanki. 50 yıldır siyasetin içinde hiç bir numarası yok
azrail canını almaya gelse vekillik varmı orada diye soracak
ERDOGANIN ADAMI
Allah kimseyi düşürmesin ama bu koltuk sevdasi yeter artık! Birak iyi zamanlarda hatırlasın insanlar seni... hırs iyi birşey değil bu konularda...
ahı gitmiş vahı kalmış.
ADAM AYAKTA DURAMIYOR HALEN MECLİS DİYOR BAŞKANLIK DİYOR :))) Bırak bu işleri baykal sana göre değil bu işler sen bence dinlenmene bak yoksa birdaha düşersen maazallah kalkamazsın bak Demedi deme
kendisine faydası olmayan birini mv secilen bir ülke düşünün.
peki şuan yönetebilecek pozisyondamı onuda bildireydin bari
Git evinde dinlen be kardeşim.. Ölünceye kadar vekillik mi yapacaksınız ?
haber olsun diye haber yapmayın Deniz Baykal konuşacak durumda deyil konusabilse seçim zamanı iki kelime konuşurdu .
Rahmetli Ecevit'te koltuğu hiç bırakmak istemezdi.
bu gidişle mecliste ölecek adam
ahi gitmis vahi kalmis bunami kaldi bahceli beyimiz varken
aman diyim gelsin. kimseye sans tanimasin. yaw artik bi cekilin be kardesim. onun yerine genc ve liderlik vasfi olan yeni bir kan gelseydi olmazmiydi. millet bikti iste. olan oy potansiyelinizide kaybediosunuz.
Ben bişey anladım bu ülkede kimle kafa bulursan kimi aptal yerine koyarsan seni seviyor. Hatta tapıyor.
haber olsun diye haber yapmayın Deniz Baykal konuşacak durumda deyil konusabilse seçim zamanı iki kelime konuşurdu .
75 yaşından sonrası siyasetçiyi meclise sokmuyacaksın gidin emeklinizi olun huzur içersinde yaşamanıza bakın yaptığınız öğretmenlikle arkadan gelen devam eder.
ne günlere kaldı ülkemiz yazık üzülüyorum
sayende :/
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