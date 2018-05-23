HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meclis'in kavgacı milletvekillerinin çoğu liste dışı kaldı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:20 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için partilerin milletvekili adayları açıklandı. Meclis’teki kavgalarda yer alan vekillerin önemli kısmının liste dışı kalması dikkat çekti.

Meclis'in kavgacı milletvekillerinin çoğu liste dışı kaldı

Milletvekili aday listelerinin kesinleşmesiyle birlikte 26. Dönem’de görev alan milletvekillerinin büyük çoğunluğu aktif siyasete veda etti.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre kendi isteğiyle aday olmayanlar dahil toplam 303 milletvekili listelere giremedi. Meclis’teki kavgalarda yer alan vekillerin önemli kısmının liste dışı kalması dikkat çekti. Kadın vekillerin saç saça baş başa girdiği, CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın kendini kürsüye kelepçelediği günün fotoğraflarında yer alan birçok isim de liste dışı kaldı.

Nazlıaka, CHP’ye dönemediği için listelerde yer bulamazken, kavgada ön safta yer alan, saçları savrularak kürsüye saldıran AK Partili Gökçen Özdoğan Enç aday olamadı. Ayırmak için gittiği kavgaya karışan eski Bakan Fatma Güldemet Sarı ile AK Partili Ayşe Sula Köseoğlu ve Canan Candemir Çelik de aynı karelerde yer alıp listeye alınmayan vekiller arasında. Kavgayı ayırmak için büyük çaba harcayan AK Partili Nurettin Nebati ile Hilmi Bilgin de listelerde yer almadı. Fotoğraflarda kürsü önüne giden isimlerden CHP’den Elif Doğan Türkmen, Melike Basmacı, Tur Yıldız Biçer, Barış Yarkadaş ile AK Parti’den Ahmet Gündoğdu, Lütfiye İlksen Ceritoğlu da Meclis dışında kaldı.

Meclis kavgalarında uzun süre küfürleri ve fiziki müdahaleleriyle en çok öne çıkan isim olan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan da listeye giremedi. Bir kavgada burnu kırılan AK Partili Fatih Şahin Ankara’da birinci bölge 2. sıradan aday gösterildi. Aynı kavgada yaralanan CHP’li Niyazi Nefi Kara listeye giremedi, bacağından ısırıldığını öne süren AK Partili Muhammet Balta ise Trabzon’da liste başı oldu. MHP’li vekillerin kulis çay ocağına kıstırdığı CHP’li Musa Çam liste dışı kaldı.

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Düzce milletvekili adayları 2018 (Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti) Düzce milletvekili adayları 2018 (Ak Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)
Tekirdağ milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)Tekirdağ milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri TBMM meclis ak parti CHP MHP

En Çok Okunan Haberler

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Dolar/TL ne kadar? Dolarda son durum, dolar güne nasıl başladı? Yeni rekor geldi

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

CHP'li Engin Altay'dan erken seçim için şaşırtan oy tahmini! Muharrem İnce'yi böyle harcadı!

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Survivor'a veda eden Berna'dan ilginç Turabi itirafı! 'Ben onu sevdim çünkü...'

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

İlginizi Çekebilir

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları için vatandaştan bağış ve yardım kampanyası başlattı

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP Tekirdağ milletvekili adayı Arzu Mandalı Sucu adaylıktan çekildi

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

CHP'de art arda şok kararlar! İstifa ve adaylıktan çekilme haberleri geliyor

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

İzmir milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mitinginin yeri ve tarihi belli oldu

İstanbul milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

İstanbul milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Yozgat milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Yozgat milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Uşak milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Uşak milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.