Meclis'te dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu?

Eski milli motosiklet yarıçısı Kenan Sofuoğlu ve eski mili futbolcu Alpay Özalan AK Parti'den, geçtiğimiz dönemde MHP milletvekili olan Saffet Sancaklı yine MHP'den milletvekili adayı gösterilmişti.

İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı.

Bunlardan bazıları şöyle:

Alpay Özalan İzmir'den AK Parti milletvekili oldu.

Rümeysa Kadak, İstanbul'dan AK Parti milletvekili oldu.

KENAN SOFUOĞLU SAKARYA MİLLETVEKİLİ OLDU

Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu AK Parti'den Sakarya Milletvekili oldu.

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu.

Altan Tan, Saadet Partisi'ne ayrılan CHP kontenjanından İstanbul milletvekili oldu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AK Parti'den Malatya milletvekili oldu.

BÜLENT ARINÇ'IN OĞLU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OLDU