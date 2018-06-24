Meclis'te dikkat çeken isimler! Kimler vekil oldu?

Eski milli motosiklet yarıçısı Kenan Sofuoğlu ve eski mili futbolcu Alpay Özalan AK Parti'den, geçtiğimiz dönemde MHP milletvekili olan Saffet Sancaklı yine MHP'den milletvekili adayı gösterilmişti.
İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başardı.
Bunlardan bazıları şöyle:
Alpay Özalan İzmir'den AK Parti milletvekili oldu.
KENAN SOFUOĞLU SAKARYA MİLLETVEKİLİ OLDU
Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu.
Altan Tan, Saadet Partisi'ne ayrılan CHP kontenjanından İstanbul milletvekili oldu.
BÜLENT ARINÇ'IN OĞLU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OLDU
Ertuğrul Özkök'ten CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken seçim açıklaması: Türkiye'nin bundan sonra oyun kurucusu milliyetçiler!
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Ağlama Duvarı'nda çırılçıplak!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum