Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kalırken, Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından her hafta düzenli olarak sosyal medya üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan isim geçen hafta ilk kez değişti.

MTM’nin sosyal medya ölçümleme servisi aracılığıyla son bir haftada sosyal medya üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre Cumhurbaşkanı adaylarının son 1 haftadaki sosyal medya yansımaları ölçüldü.

AKŞENER 3. SIRADA



CHP’nin adayı Muharrem İnce az bir farklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek birinci sıraya gelirken, Erdoğan ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşaner üçüncü sırada, SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise dördünçü sırada yer buldu.

PERİNÇEK SON SIRDADA



HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş beşinci sırada, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ise altıncı sırada yer aldı.

MTM’nin Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirdiği araştırmada Erdoğan birinci, İnce ikinci, Akşaner üçüncü, Karamollaoğlu dördüncü, Demirtaş beşinçi, Perinçek ise altıncı sırada yer alıyordu.