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Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 06.06.2018 14:59 | Son Güncelleme

Medya Takip Merkezi’nin (MTM) sosyal medya çözümü DigiLUP’ın verilerine göre; liderler, seçim sürecinde yaşanan tüm olaylarla, sosyal medyada öne çıktı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz haftalarda 2. Sırada yer alırken, bu hafta 1.373.247 ileti ile 1. Sırada yer aldı.

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kalırken, Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından her hafta düzenli olarak sosyal medya üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan isim geçen hafta ilk kez değişti.

MTM’nin sosyal medya ölçümleme servisi aracılığıyla son bir haftada sosyal medya üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre Cumhurbaşkanı adaylarının son 1 haftadaki sosyal medya yansımaları ölçüldü.

AKŞENER 3. SIRADA

CHP’nin adayı Muharrem İnce az bir farklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek birinci sıraya gelirken, Erdoğan ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşaner üçüncü sırada, SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise dördünçü sırada yer buldu.

PERİNÇEK SON SIRDADA

HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş beşinci sırada, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ise altıncı sırada yer aldı.

MTM’nin Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirdiği araştırmada Erdoğan birinci, İnce ikinci, Akşaner üçüncü, Karamollaoğlu dördüncü, Demirtaş beşinçi, Perinçek ise altıncı sırada yer alıyordu.

MTM’nin son sosyal medyada Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik geçen hafta yapılan araştırmanın daha önce yayınlanan sonuçlarla karşılaşıtırılması şöyle:

  1. sırada Muharrem İnce 1 milyon 373 bin 247 ileti (önceki hafta 1 milyon 92 bin 148 iletiyle 2. sıradaydı), 2. sırada Tayyip Erdoğan 1 milyon 325 bin 550 ileti (önceki hafta 1 milyon 315 bin iletiyle 1. sıradaydı), 3. sırada Meral Akşaner 358 bin 872 ileti (önceki hafta 280 bin 852 iletiyle aynı sıradaydı), 4. sırada Temel Karamollaoğlu 167 bin 457 ileti (önceki hafta 181 bin 703 iletiyle 5. sıradaydı), 5. sırada Selahattin Demirtaş 150 bin 107 ileti (önceki hafta 201 bin 922 iletiyle 4. sıradaydı), 6. sırada Doğu Perinçek 53 bin 956 ileti (önceki hafta 45 bin 444 iletiyle aynı sıradaydı).

MUHARREM İNCE 1. SIRADA

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , geçtiğimiz haftalarda 2. Sırada yer alırken, bu hafta 1.373.247 ileti ile 1. Sırada yer aldı. İnce’nin; Habertürk’te Nagihan Alçı ile diyalogları, farklı illerdeki mitingleri, seçim vaadleri sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.

MTM

ERDOĞAN'IN VERİLERİ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu haftaki sosyal medya yansımaları, geçen haftaya oranla arttı. Erdoğan’dan bahsedilen sosyal medya paylaşım adedi 1.325.550 oldu.


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