Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kalırken, Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından her hafta düzenli olarak sosyal medya üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan isim geçen hafta ilk kez değişti.
MTM’nin sosyal medya ölçümleme servisi aracılığıyla son bir haftada sosyal medya üzerinde yaptığı araştırma sonucuna göre Cumhurbaşkanı adaylarının son 1 haftadaki sosyal medya yansımaları ölçüldü.
AKŞENER 3. SIRADA
CHP’nin adayı Muharrem İnce az bir farklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek birinci sıraya gelirken, Erdoğan ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşaner üçüncü sırada, SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise dördünçü sırada yer buldu.
PERİNÇEK SON SIRDADA
HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş beşinci sırada, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ise altıncı sırada yer aldı.
MTM’nin Mayıs ayının son haftasında gerçekleştirdiği araştırmada Erdoğan birinci, İnce ikinci, Akşaner üçüncü, Karamollaoğlu dördüncü, Demirtaş beşinçi, Perinçek ise altıncı sırada yer alıyordu.
MTM’nin son sosyal medyada Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik geçen hafta yapılan araştırmanın daha önce yayınlanan sonuçlarla karşılaşıtırılması şöyle:
MUHARREM İNCE 1. SIRADA
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , geçtiğimiz haftalarda 2. Sırada yer alırken, bu hafta 1.373.247 ileti ile 1. Sırada yer aldı. İnce’nin; Habertürk’te Nagihan Alçı ile diyalogları, farklı illerdeki mitingleri, seçim vaadleri sosyal medyada konuşulan konular arasında yer aldı.
ERDOĞAN'IN VERİLERİ 1 MİLYONUN ÜZERİNDE
Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu haftaki sosyal medya yansımaları, geçen haftaya oranla arttı. Erdoğan’dan bahsedilen sosyal medya paylaşım adedi 1.325.550 oldu.
Son Dakika! Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...
Son dakika! NATO'dan flaş 'Menbiç' açıklaması
Son dakika! Polis Akademisi sorularının sızdırılması davasında karar çıktı
Ateşli tv programının yarışmacısı ezber bozdu!
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
Köpek sahibini uluyarak kurtardı! Banyo kapısını açan kadın hayatının şokunu yaşadı...
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum