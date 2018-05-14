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Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

SEÇİM HABERLERİ  | 14.05.2018 10:59 | Son Güncelleme

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, bugünkü "İlk ciddi anketten hangi sonuçlar çıktı?" yazısında ittifaklar ve Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranlarına ilişkin rakamları paylaştı.

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

24 Haziran seçim sonuçları için anketler gelmeye devam ediyor. Son anketi, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, bugünkü, "İlk ciddi anketten hangi sonuçlar çıktı?" başlıklı yazısında paylaştı.

"ERDOĞAN, YÜZDE 55 İLE İLK TURDA KAZANIYOR"

16 Nisan referandumunda en az yanılma payıyla tahminler yapan üç araştırma şirketinden birinin ilk anket sonuçlarını öğrendiğini söyleyen Acet, "Cumhurbaşkanı adayları açıklandıktan sonra yapılan, benim ilk ciddi anket diye nitelediğim bu araştırmaya göre, Cumhur ittifakının ortak adayı Tayyip Erdoğan yüzde 55 oy oranıyla seçimleri ilk turda kazanıyor. Anketi yapan firmanın yöneticisi, kendisinin de şaşırdığı bu rakamı dikkate alarak “Bu iş birinci turda bitiyor” değerlendirmesinde bulunuyor." dedi.

"İNCE VE AKŞENER BİRBİRİYLE YARIŞIYOR"

Acet, yazısına şöyle devam etti:

Daha önceki bir yazıda dile getirdiğim tezi destekleyen bir başka veri daha çıktı bu araştırmadan.

Muharrem İnce ve Meral Akşener, yüzde 35 civarında potansiyeli olan bir havuzdaki oyları kendi aralarında paylaşıyor.

İnce yüzde 25, Akşener yüzde 11 oy alabiliyor.

Bu rakamlar süreç içerisinde Akşener lehine, İnce aleyhine değişebilir belki ama iki ismin de, geriye kalan yüzde 63-65’lik dilimden kendi hanelerine oy devşirmeleri kolay olmayacak gibi görünüyor.

2 bin kişiyle yüz yüze yapılan ankette, partilerin Meclis’te alabilecekleri oy durumunu gösteren veriler de ortaya çıktı.

Buna göre, seçimlerin bu Pazar yapılması halinde AK Parti yüzde 46 oy alıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ve BBP de Erdoğan’a destek vereceği için, yüzde 55’ten 46’yı çıkardığımız takdirde, bu ankete göre AK Parti’nin Meclis seçimlerinde de kayda değer bir oy kaybına uğramayacağı anlaşılabiliyor.

AK PARTİ’NİN MECLİS’TEKİ GÜCÜ HDP’YE BAĞLI

Meclis’te hangi parti ne kadar sandalye çıkartabilecek sorusu ise araştırma şirketlerini en fazla zorlayan konular arasında yer alıyor.

Neden derseniz, böyle bir tahminde bulunabilmek için il il ayrı araştırmalar yapmak gerekiyor.

Ama sözünü ettiğim araştırmanın il bazında simülasyonu yapıldığında, ittifakların AK Parti ve CHP’ye yarayacağı, bu iki partinin güçlü oldukları bölgelerde daha fazla milletvekili çıkarmak için ittifak paydaşlarına oranla daha avantajlı oldukları gibi bir sonuç ortaya çıkmış durumda.

AK Parti’nin Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi biraz da HDP’nin barajı aşıp aşamayacağına bağlı.

Sözünü ettiğim araştırmada HDP’nin oy oranı yüzde 9,5 olarak çıktı.

Bu rakam üzerinden bu parti barajı aşıyor ya da aşamıyor demek mümkün değil.

Muhtemeldir ki, bundan sonraki anketlerde de HDP yüzde 9-11 aralığında bulunacağı için, barajı aşıp aşamayacağının yanıtını ancak seçim gecesi öğrenebileceğiz.

Bu arada bu anketin sahibi olan şirketin yöneticisiyle konuştuktan sonra telefonla yapılan anketler ile yüz yüze yapılanlar arasındaki ince farkları da öğrenmiş olduk.

Telefon anketleri cep telefonları üzerinden yapıldığı için, hane halkının durumu hakkında net bir fikir vermiyor imiş.

Aynı şekilde, cep telefonlarını gençler daha yaygın şekilde kullandığı için, bu, sonuçları tahmin etmede sapmaya daha yatkın bir yöntem gibi duruyor.

BU VERİLER ŞAŞIRTICI DEĞİL

Hemen belirteyim, bu veriler, araştırmayı yapan şirketin yöneticisi kadar beni şaşırtmadı.

Cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğu günden bu yana kimlerin neler yaptığını, seçmenin karşısına nasıl bir başlangıç vuruşuyla çıktıklarını görüyoruz. İnce ve Akşener, memleketin ekonomisi, dış politikası, güvenlik meseleleri gibi temel konularda ne yapabileceğini açıklamamış, seçmen zihninde “Evet bu aday bu ülkeyi yönetebilir” duygusunu oluşturamamış, sosyal medyayı seçim sandığı zanneden bir profil çizerek sahaya çıktı.

“Tamam”, “Sıkıldık” gibi hashtaglara bakınca, benim aklıma sahada 5 gol yemiş, 6’ıncısını da her an filelerinde görmek üzere olan takımlarına durmaksızın tezahürat yapan, sahada ne olup bittiğiyle ilgilenmeyen ‘kale arkası tribün’ taraftarları geliyor.

Futbol takımları için böyle taraftarlara sahip olmak kötü bir şey değildir ama maçlar tribünlerde oynanmadığı gibi, seçimler de sosyal medyada değil, sandık başlarında yapılıyor.

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
allah reise degerli eslerine cocuklarina akrabalarina dolayisiyla butun rizeye guc kuvvet versin basta reise sonra ogullari sonrada torunlarinin ebedi bu ulkeyi gütmelerini nasip eyle yarab.
biz artık güdülmek istemiyoruz sana uğurlar olsun
Padişahım çok yaşa diyorsun yani!!!!
N.....h kazanıyor ilk turda Akp iflas ediyor.
aç tavuk kendini buğday anbarında görürmüşiTAMAM
Göreceğiz 40 gün sonra .
ANKET ŞİRKETLERE GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRDİ.. HALK BUNLARA İTİBAR ETMİYOR..
vatan bekasi icin DEVAM ulkemin dirilisi icin DEVAM gecmisteki yasanmisliklari gonmek icin DEVAM DEVAM DEVAM DEVAM...!!!
@suat_1974_cmply Anlaşıldı TAMAM!
AKP YE HDP YE MHP YE HAKKIMI VATANDAŞ OLARAK HELAL ETMİYORUM. BUNLARIN BİRBİRİNDEN FARKI YOK. 24 HAZİRAN SONUNDA İNŞLLAH MEMLEKETİM GÜZEL BİR GÜNE UYANACAK.
YENİ ŞAFAK GAZETESİ. TAMAMEN BESLENMİŞ OLDUĞU İKTİDAR KANADINA YÖNELİK ANKET YAPMAKLA SADECE KENDİNİ KANDIRIR ANCAK...
hayırdır birileri bir şeymi dedi haaa tamam tamam
O ZAMAN SEÇİM YAPMAYALIM MEHMET ACET CİDDİYMİŞ BİRDE MEHMET BEY SİZ ÇOK CİDDİ BİRİSİNİZ DOLAR 4.32 EURO 5.18 BU HUSUSLAR CİDDİ BİR KONUMU ?? YOKSA ÖNEMSİZMİ BİRAZDA BU KONULARDA MUHTEŞEM ÖNGÖRÜLERİNİZDEN YARARLANSAK DA UFKUMUZ AÇILSA??CİDDİ OLMAZMI MEHMET BEY ??? MESELA HALK İLE CİDDİ CİDDİ KAFA BULURMUSUNUZ DAŞLGA GEÇERMİSİNİZ CİDDİ OLARAK SORUYUORUM SİZ ÇOK CİDDİSİNİZ YA ON BAKIMDAN CİDİYETLE SORDUM
Yav he he !
acap ne kadar yağ yaktın.
pompalayin pompalayin bakalım Ama bilmediğiniz bir şey var Hayvan terli yemiyor
he he inandık yandaş araştırmacı
yeni şafak tan ne çıkacaktı:)))
yeni Şafak ve ciddilik????
yandaş medyayı iyi beslemişler şirinlik yapıyor..Yemezler artık TAMAM.....
İster alttan yukarı, ister yukarıda aşağı say, Birinci turda ilk üç sırada İnce, Akşener ve R.Erdoğan var. İkinci tur sayın İnce ile sayın Akşener arasında olacak. İşin özü, seçim heyecanı 25 haziranda bitiyor, herkes istediği yere tatile gidebilir. Artık gündemde huzurlu ve refaha koşan bir Türkiye olacak. Herkes buna inansın ve bu inançla 24 Haziranda HEP BİRLİKTE SANDIK BAŞINA
allahım ya adamın duasına bak. Bu kadar onursuz ve basit beyinli insanlarla aynı havayı solumak bile üzüyor beni. Neyse ayağa kalk TÜRKİYE geliyor Muharrem İNCE
yandaş yayınların yaptığı haberler gül geç
aç tavuk kendini darı ambarında hayal edermiş!
çok gördük o anket şirketlerini...
hadi oradan. kendisiyle çelişiyor. diyor ki CHP %25 İYİ PARTİ %11 HDP %11 Eee Saadet, vatan partisi hiç mi oy alamayacak. Bu ikisi de en az %3 olur. oldu mu sana %50 ki bu muhalefetin alacağı düşük oranla. bu iş bitti mirim.
Muharrem Başkan İnşallah
yalancının
Diğer partilerin toplamı %50 oy rahat alırken siz nasıl 55 alıyorsunuz beyin bedava :))
Türkiyenin son seçimi
CUMHUR İTTİFAKI %30 ALSA BAŞARIDIR... MUHARREM İNCE AKŞENER FİNALİNİ BEKLİYORUM BEN
en solcu anketlerde bile Akp nin oyu 44 cikiyorsa gecmis olsun arkadaslar..yine Akp lider..ikinci kim olacak acaba
16 yıl AkParti'te oy verdim. artık Tamam.
Devam inşallah. Yanındayız Reis.
Algı operasyonları devam ediyor.
Doları her fırsatta bahane edip Reise saldıran müptezeller, bu oyunun küresel güçler tarafında hazırlanmış olduğunu bilmiyormusunuz...DEVAM ..Sonuna kadar devam..
küresel değil yerel güç yapıyor,paraları çekip çaldılar herhalde artacak her şey
CHPliyim;birazda 'İyi'niyetli,Ama oyum RTE'ye ????
Çok konuşmayı bırakın kaldı şurda 41 gün saçlar öne düştüğünde göreceksiniz yüzde 55 leri alacaksınız üçün birini
HAYIR OYLARI YÜZDE 80 ŞU ANDA AKEPE YÜZDE 20 Yİ GÖRÜRSE MUCİZE OLUR .
algıcılar iş başında . hep önde olurlar nedense
Yeni şafak gazete değil bir kere AKP nin ilân tahtası TAMAM
İNANDIRICI MI? AZ KALDI O SANDIK ÖNÜMÜZE GELECEK MİLLETİ SALAK YERİNE KOYANLARA CEVABIMIZ HAZIR...
2002 yılından bu zamana kadar seçim yapıyoruz. Ankete ne gerek var
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