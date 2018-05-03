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Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti’den milletvekili aday adayı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 12:39 | Son Güncelleme

Eski İçişleri Bakanı ve Demokrat Parti eski Genel Başkanı Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Mehmet Ağar’ın oğlu AK Parti’den milletvekili aday adayı

Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar, AK Parti’den Elazığ milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvurusu dün akşam saat 19.00’da sona ermişti.


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Mehmet Ağar ak parti tolga ağar

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
babaları yediği naneler yetmedi. bütün soyu yemek istiyor
babadan ogula hükümdarlık mis enayiler oy verin siz daha ak koyunlar
millet olarak hep birlikte inşallah bu hırsızları bitireceğiz
siz bu adamın tırnağı etmezsiniz klavye delikanlıları...
HAYIRLI UĞURLU OLSUN İNŞALLAH ÇEKEMEYENLER OLACAK
kirli eller akpartide buluşsun bakalım. mercedes kaçakçısı tanju, milleti ayağından vurduran kadın sapığı ibo, tülini kovalayan caner :) hadi hayırlısı
ülkenin yetiştirdiği ender kravatlı teröristlerldendir..
yakışır herkes yerini buluyor
HAYIRDIR YENİDEN NEDEN İHTİYAÇ DUYDUNUZ
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