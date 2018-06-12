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Mehmet Şimşek 24 Haziran seçimlerinde CHP'ye oy verecek mi? İsmail Küçükkaya canlı yayında sordu...

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 12:15 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün FOX TV ekranlarında yayınlanan 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına katıldı. CHP'nin 2015 seçimleri öncesindeki vaatlerini değerlendiren dönemin Maliye Bakanı Şimşek, 'Kaynağı ortaya koysunlar. Oyumu CHP'ye vereceğim' demişti. 24 Haziran seçimleri öncesinde o vaatlerin AK Parti tarafından hayata geçirilmesi üzerine Şimşek'in o sözleri yeniden gündeme geldi. Şimşek'e o günü hatırlatan gazeteci Küçükkaya "CHP'ye oy verecek misiniz?" diye sordu.

2015 yılında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ’emeklilere bayramlarda 1 maaş ikramiye’ vaadini değerlendiren dönemin Maliye Bakanı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ‘Çıksınlar kaynağı ortaya koysunlar. Oyumu CHP’ye vereceğim’ demişti. 2015 seçimleri öncesinde iktidar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan CHP’nin vaatlerinin 24 Haziran öncesinde hayata geçirilmesi ise kamuoyunda çok tartışıldı.

CHP'YE OY VERECEK MİNİZ?

Bugün Fox TV’deki programına Şimşek’i konuk eden İsmail Küçükkaya, Şimşek’e o dönemde söylediği sözleri hatırlatarak “CHP’ye oy verecek misiniz” diye sordu. “O günü çok iyi hatırlıyorum” diyen Şimşek, “Sadece bir emeklilik ikramiyesine ilişkin değildi. Paketin tamamına ilişkindi. Belki o program Youtube’da vardır. Ben bütün vaatleri topladığınız zaman o dönem için söyledim. 180 milyar TL’ye denk geliyor. Bugün ön gördüğümüz bütçe açığının yönetilebilir değil dedim. Bunun kaynadığını sordum. Ben dedim orada oy veririm dedim. Ama yapmadılar.” dedi.

“CHP’NİN VAATLERİ BİZİMKİNİN 10 KATI”

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti hükümeti doğrudur emekliye iki bayramda 1000’er lira ikramiye 65 yaş üstünün maaşını 500’e bazı memurların öğretmendir polistir ek göstergeyi 3600’e bunları toplayınca maksimum 30 milyar TL’lik bir vaatle karşı karşıyasınız. Önemli bir rakam. Mevcut açığın neredeyse yüzde 40’ın üzerinde. Peki bugün yine bakıyorum, o çalışmayı yaparsak muhalefet liderlerinin vaatlerinin karşılığına bakarsanız 300 milyar TL ile 450 milyar TL arasında değişiyor. Bizimki 30 milyar liralık bir vaatken önemli bir ölçüde yaptık. Bizim 10 katımız vaat veriyor muhalefet. Tabii ki seçim arifesinde program açıklanacak, vaatler olacak. Ben bunu bu dünyada da olan bir şey, mesele bunun dozu. Kaynak ne olacak? Birincisi kısa vadede baktığınız zaman, imar barışından gelecek rakam. 48 milyar dolar. Bu tahmini bir rakam. Gelir gelmez ayrı. Vergi yeniden yapılandırması var.”

ŞİMŞEK 2015’TE NE DEMİŞTİ?

CHP’liler çıksınlar kaynağını ortaya koysunlar. Hangi vergileri artıracaklarını, nereden kısıntı yapacaklarını, bunları yapmayacaklarsa kimden borç alacaklarını cari açığı patlatmadan, Türkiye’yi bir krize bu taahhütleri nasıl yerine getireceklerini açıklasınlar Nobel ödülünü hak ederler. Bakın abartıyorum samimi olarak söylüyorum tüm bunları yapsınlar ve kaynak göstersinler sadece şapka çıkarmam samimi olarak söylüyorum ben de CHP’ye oy veririm. Bana bırakın bütçe açığını 10 kat artıracak 149 milyar lirayı üçte birinin kaynağını göstersinler ben onlara oy vereceğim. İktidar olmaları halinde, davet ettikleri çok değerli ekonomist var. ona sordular mı acaba? Merak ediyorum sormuşlar mı? (Kemal Derviş) Çünkü bu programın, üç dört yıl uygulamasından vazgeçiyorum, ilk yılınızın sonunda merkez bankasıyla para basmazsanız, süper enflasyona çıkmayı göze almazsanız IMF'nin kapısını çalmak zorundasınız.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Asena bu kadar kıvırmadı yahu :)
ulan kıvıra kıvıra dansözlere taş çıkartıyosunuz akp li vekiller bi yandan erdoğan bir yandan sizlere bir matina açmak gerek yeminler.
Az yiyen halkına dağıtır
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