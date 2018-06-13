Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Can Ataklı, Melih Gökçek'in 8 Temmuz sonrası AK Parti'nin başına geçebileceğini iddia etti. AK Parti'de herkesin "Erdoğan olmazda partide yok" şeklinde hareket ettiğini belirten Ataklı, "Ama bu partinin yarattığı büyük bir rant var, çok çetrefilli ilişkiler yumağı var, reddedilemeyecek çıkarlar var. Tabii bunlar “yok olma” korkusuna karşı bir anda etkisiz hale gelir, o ayrı. Ancak sanıyorum şu sıralar kimse “Erdoğan gidecek belli bu artık, acaba yerine kim gelir” veya “Erdoğan gidiyor artık, yerine ben gelsem” diye düşünmüyordur" ifadesini kullandı. Ataklı, sadece Melih Gökçek'in, Erdoğan'ın yerine göre plan yapacağını belirtti.
"ASLINDA KENDİNİ PARTİSİNE HATIRLATIYOR"
Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'onuru kırılarak azledildiğini' belirten Ataklı, "1994 yılından itibaren geçen yıla kadar aralıksız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Gökçek bir anda kapı önüne konuluvermişti. Gökçek'in uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Ama mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir, Melih Gökçek son bir iki haftadır sahibi olduğu Beyaz TV'de ortaya çıkmaya başladı. Çok ustaca ve her zaman yaptığı gibi “Erdoğan'ı methediyormuş” gibi yaparak aslında kendini hatırlatıyor partisine. Üstelik uğradığı ağır hakarete ve düşürüldüğü onursuz duruma rağmen partisine ve liderine vefa duygusu ile bağlı olduğu her koşulda “reisi” için kendini paspas edeceği duygusunu yayıyor etrafa" diye yazdı.
"GEÇİŞ SÜRECİNDE AKP'NİN BAŞINA OTURABİLİR"
Melih Gökçek'in 24 Haziran'daki seçimde, olmadı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılacağı 8 Temmuz'da ortaya çıkacağını iddia eden Ataklı, "Erdoğan seçimi kaybettiğinde “Bu parti başsız kalamaz” diyerek elindeki medyayı da kullanarak kargaşadan yararlanacaktır. Gökçek bu geçiş sürecinde AKP'nin başına oturabilir. İlerisi için bir şey diyemem ama gözlemlerimden çıkan hissiyatım bu yöndedir" ifadesini kullandı.
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