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Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Korkusuz ve Sözcü yazarı Can Ataklı, bugünkü "Erdoğan'dan sonrasına ilk hazırlanan Melih Gökçek" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur tarihi olan 8 Temmuz'a kendini hazırladığını iddia etti.

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Can Ataklı, Melih Gökçek'in 8 Temmuz sonrası AK Parti'nin başına geçebileceğini iddia etti. AK Parti'de herkesin "Erdoğan olmazda partide yok" şeklinde hareket ettiğini belirten Ataklı, "Ama bu partinin yarattığı büyük bir rant var, çok çetrefilli ilişkiler yumağı var, reddedilemeyecek çıkarlar var. Tabii bunlar “yok olma” korkusuna karşı bir anda etkisiz hale gelir, o ayrı. Ancak sanıyorum şu sıralar kimse “Erdoğan gidecek belli bu artık, acaba yerine kim gelir” veya “Erdoğan gidiyor artık, yerine ben gelsem” diye düşünmüyordur" ifadesini kullandı. Ataklı, sadece Melih Gökçek'in, Erdoğan'ın yerine göre plan yapacağını belirtti.

"ASLINDA KENDİNİ PARTİSİNE HATIRLATIYOR"

Gökçek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'onuru kırılarak azledildiğini' belirten Ataklı, "1994 yılından itibaren geçen yıla kadar aralıksız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Gökçek bir anda kapı önüne konuluvermişti. Gökçek'in uzun süredir sesi soluğu çıkmıyordu. Ama mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir, Melih Gökçek son bir iki haftadır sahibi olduğu Beyaz TV'de ortaya çıkmaya başladı. Çok ustaca ve her zaman yaptığı gibi “Erdoğan'ı methediyormuş” gibi yaparak aslında kendini hatırlatıyor partisine. Üstelik uğradığı ağır hakarete ve düşürüldüğü onursuz duruma rağmen partisine ve liderine vefa duygusu ile bağlı olduğu her koşulda “reisi” için kendini paspas edeceği duygusunu yayıyor etrafa" diye yazdı.

"GEÇİŞ SÜRECİNDE AKP'NİN BAŞINA OTURABİLİR"

Melih Gökçek'in 24 Haziran'daki seçimde, olmadı cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılacağı 8 Temmuz'da ortaya çıkacağını iddia eden Ataklı, "Erdoğan seçimi kaybettiğinde “Bu parti başsız kalamaz” diyerek elindeki medyayı da kullanarak kargaşadan yararlanacaktır. Gökçek bu geçiş sürecinde AKP'nin başına oturabilir. İlerisi için bir şey diyemem ama gözlemlerimden çıkan hissiyatım bu yöndedir" ifadesini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
CAN ATAKLI HER ZAMANKİ GİBİ YİNE SAÇMALAMIŞ.
ALLAH ÜLKEMİ BÜYÜK FELAKETLERDEN KORUSUN
@06yaman AMİN DEMEK GEREKİYORMUŞ.
KENDİNDEN YAŞÇA KÜÇÜK TAKIM ARKADAŞININ KARŞISINDA EL PENÇE DEMEKKİ SUÇ DOSYASI BAYAĞI BİR KABARIK
yok artık bu kalitede birisini bu memleket kesinlikle kabul etmez herhalde
TENCERE YUVARLANMIŞ,KAPAĞINI BULMUŞ.GÖKÇEĞE TAVSİYEM LEVHA TEKTONİĞİ VE FAY HATLARI KONUSUNDA BİRAZ BİLGİ SAHİBİ OLSUN.GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYOR.
RTE sonrası diye birşey yok. Sonrasında aradan 10 yıl geçsin AKP yi kimse hatırlamayacak. Devlet Kadrolarından temizlenmesi için yoğun çalışmalar yapılacak göreceksiniz.
AK PARTİLİ SECMEN COK İYİ DUSUNMELİ VE GERCEK VATANSEVER GİBİ DAVRANMALILAR..PARTİCİ DEGİL VATANCI OLMALILAR
yok daha neler! Ben size diyeyim erdoganin kimi basa getirecegini. Damt bayraktar!!!
al birini vur ötekine farkı yok birbirlerinden...
Bir hükümet düşünün ki başındaki isim şöyle desin... Ülkemize darbe girişiminde bulunan terör örgütü bizim 16 yıllık dönemimizde darbe yapacak güce erişmiştir,büyümüştür... Bunu inkar edemem.. Ve belayı def eden halkımıza karşı hiç yüzü kızarmadan,sanki onların yüzünden olmamış gibi şov yapsın. Rabbimizin lütfu ile halkımızın kahramanlığını utanmadan sahiplensin. Bir de onlardan başka herkesi büyümesine destek oldukları terör örgütü mensubu olmakla suçlasınlar...Yorumu sevgili akp seçmeni kardeşlerimin vicdanına bırakıyorum...
AKP ismini değiştirsin yalama partisi koysun bence
saçma...AKP 2019 DA ANAP A DÖNECEK...KAYNAK, YAŞAR OKUYAN
Can Ataklı'nın b..... yediğinden başı ağrıyor, yine her zaman her konuda olduğu gibi efendilerinin isteği doğrultusunda atıp tutmuş, kıçının kılı ağarmış en büyük metal yorgunu Melih'in ne işi var AKP'nin başında geç bunları Cancığım geç, Tayyib'ten sonra AKP'nin başına öğle bir milli lider gelecekki o Amerikada, Avrupada, İsrailde ve bu ülkelerin içimizdeki uşaklarıda ve köpekleride Tayyib'i mumla arayacaklar, TÜRK Atına Binmiş Bir Kere, İnmez KIZIL ELMA'yı Almayınca, Şeytan Tahtından Düşmez, İslam Ordusu Galebe Çalmayınca,
@7uyuyanlar08 Sen yedi değil yetmiş yıl uyu.
SAÇMALIYORSUNUZ . SAÇMA YAZAR . SAÇMA HABER. APTALCA HABERLER YAPMAYI BIRAKINIZ.
ZAVALLI ATAKLI GEZİ OLAYLARINDA MERHUM LEVENT KIRCANIN LONDRADA DÜŞTÜĞÜ DURUMA YAZILI BELGE İLE DÜŞMÜŞ
can ataklı ve saçma teorileri.tayyip melihe yedirir mi hiç
Bildiğim bir tek şey var Erdoğan polemikte Gökçek’ in yanına bile yaklaşamaz
haber yapılmıcak bir durum sacmsz
Can ataklı kendini ne güzel anlatıyorsun sen bir zamanlar cem uzan ın paspası deyilmiydin ki herkesi kendin gibi görüyorsun sen cem uzan için oruç a başlamadınmı onlara yaptığın sadık kapı bekcılığın hala hafızalarda sen şimdi erdoğan ı gökcek üzerinden sıkıştırmaktasın senin söylemlerini kimse gaale almaz bilmiş ol ole ortalığı karıştırırım sanıyorsan boşa kürek çekme millet seni biliyor kendini anlatarak başkalarına izefe etme olay bundan ibaret
Erdoğan bunu asla partinin başına geçirmez.
çok vasıfsız ve aptalca bir öngörü ve gözlem olmuş
Biraz ufak atta civcivler yesin
adam 70 yaşında ya... Erdoğan seçilirse bi 5 yıl daha burda kesin 75 yaşından sonra parti başkanı mı olacak yani? Bunlar da köşe yazarı güya işte. Laf olsun torba dolsun
fetodan kurtulmak için millete iftiranat gökçeği partinin başına getir
Can Ataklı Eşşeğin aklına karpuz kabuğu getirmiş
hayatımda böyle saçmalık duymadım. kendi hayalini dışa vuruyor sanırım. keşke melih gelse diyor sanırım içinden
Gözlemlerini yaparken ve o gözlemlere dayalı hissiyatını meydana getirirken kafan güzel miydi hocam?
bsşka adammı kalmadı
Can Ataklı' gönlünden geçenleri yazmış.
yav bunlar alayı Fetöcu değilmi Akp Fetöden oluşmadımı
öyle demeyin 28 şubat sonrası mossadın general çevik bire erbakandan sonra refah partisi tekrar toparlanırmı dediklerinde hayır der ama mossad peki tayyip erdoğan veya melih gökçek ikiside TC en büyük belediye başkanları onlar ne dediklerinde onlar bu işi yapamaz demişler bunlar uzun zaman önce ortalığa saçımış söylemlerdi belli olmaz
can ataklı da haber ci olduysa gökçekde parti başkanı olur varsa yoksa asparagas haber biri demiş, kim demiş
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