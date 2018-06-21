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Melih Gökçek'le Saadet arasında 'istifa' gerilimi

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 13:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimine sayılı günler kala Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten art arda açıklamalar geliyor. Son gelişmeye göre ise Gökçek ile Saadet Partisi arasında istifa atışması yaşandı. Gökçek'in "Saadet Bala ilçe başkanı AK Parti'ye katıldı" paylaşımına Saadet'ten "Sizi fena trollemişler" yanıtı verildi

Melih Gökçek'le Saadet arasında 'istifa' gerilimi

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Saadet Partisi Bala İlçe Başkanı'nın partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldığı şeklinde bir Twitter paylaşımı yapmıştı.

Gökçek'in bahsettiği Hüseyin Erdem isimli şahsın ilçe başkanları olmadığını açıklayan Saadet Partisi yetkililerinden "Sizi fena trollemişler" tepkisi geldi.

SAADET'TEN AÇIKLAMA

"Saadet Partisi Balâ İlçe Başkanı Hüseyin Erdem kardeşimiz AK Parti saflarına katıldı... Hoş geldin Hüseyin Erdem..." şeklinde paylaşımda bulunan Gökçek'e cevap veren Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, karar defterini de paylaşarak şunları ifade etti:

"Hali hazırda siyasi bir vasfınız olmadığı için siyaseten muhatap değiliz fakat sade vatandaş ve benim bölgemin seçmeni olduğunuzdan doğruları bilmenize yardımcı olmak isterim''

İlgili arkadaş ilçe başkanımız değildir. Birileri sizi fena trollemiş. Buyurun kanıtı."

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Melih Gökçek Saadet Partisi 24 haziran seçimleri seçim 2018 hüseyin erdem

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ankara kaç parsel acaba.
@orhin27 yandaşlar bilir
bu sus i melih sus biktik senden anla artik biktikkkk
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