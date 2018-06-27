Melih Gökçek: Muharrem İnce'yi alkışlıyorum!

Melih Gökçek, Twitter'da Kılıçdaroğlu'na eleştiri, Muharrem İnce'ye iltifat dolu bir paylaşımda bulundu. Gökçek, sosyal medyada "Bütün samimiyetimle, bu olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla Sn. Muharrem İnce'yi alkışlıyorum. Kılıçdaroğlu da kaybetti, Şu olgunluğun yüzde 1'i var mı?" dedi.
CHP İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR GİDEREK BÜYÜYOR
İstifa edeceği konuşulan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30,64 oy almasının ardından başlayan tartışmalar giderek büyüyor.
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