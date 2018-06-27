HABER

Melih Gökçek: Muharrem İnce'yi alkışlıyorum!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 07:20 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan ve yüzde 30,6 oranında oy alan Muharrem İnce hakkında "Olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla Sn. Muharrem İnce'yi alkışlıyorum" dedi.

Melih Gökçek: Muharrem İnce'yi alkışlıyorum!

Melih Gökçek, Twitter'da Kılıçdaroğlu'na eleştiri, Muharrem İnce'ye iltifat dolu bir paylaşımda bulundu. Gökçek, sosyal medyada "Bütün samimiyetimle, bu olgun ve demokratik tutumu dolayısıyla Sn. Muharrem İnce'yi alkışlıyorum. Kılıçdaroğlu da kaybetti, Şu olgunluğun yüzde 1'i var mı?" dedi.

melih-gokcek-ten-ince-ye-iltifat-10990846_3708_m

CHP İÇİNDEKİ TARTIŞMALAR GİDEREK BÜYÜYOR

İstifa edeceği konuşulan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Parti Meclisini (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30,64 oy almasının ardından başlayan tartışmalar giderek büyüyor.


PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesinAK Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesin
CHP’lilerin Genel Merkez önündeki eylemi sürüyorCHP’lilerin Genel Merkez önündeki eylemi sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek muharrem ince 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri 24 haziran seçim sonuçları CHP Ankara

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

14 ilde seçim sonuçlarına itirazlarda bulunuldu

14 ilde seçim sonuçlarına itirazlarda bulunuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun öfkesinde Muharrem İnce’nin bu tavrına tepki vardı

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun öfkesinde Muharrem İnce’nin bu tavrına tepki vardı

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye uyarı: Her şeyi AKP'ye teslim ederiz!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye uyarı: Her şeyi AKP'ye teslim ederiz!

AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesin

AK Partili Turan: Kılıçdaroğlu'nu Allah başımızdan eksik etmesin

CHP’lilerin Genel Merkez önündeki eylemi sürüyor

CHP’lilerin Genel Merkez önündeki eylemi sürüyor

14 ilde seçim sonuçlarına itirazlarda bulunuldu

14 ilde seçim sonuçlarına itirazlarda bulunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.