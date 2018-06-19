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Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Twitter hesabından yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti. Gökçek, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklamada bulundu.

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından büyük tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Attığı Tweet üzerinden bir anket yapan Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı;

'Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETO/Batı destekli teröristler mi kazanır?

Anket sonunda yorumumu bekleyin.

Not: Süre 4 saat...

  • Cumhur İttifakı kazanır

  • Teröristler kazanır'

İşte Gökçek'in tepki çeken o tweet'i;

melih-gokcek-tweet

GÖKÇEK'TEN TEPKİLER SONRASINDA AÇIKLAMA

Melih Gökçek, attığı tweet sonrasında gelen tepkilerle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Twitter'dan yaptığı o açıklama;

"Anket inanılmaz ilgi gördü. Yorumu sonunda yapacaktım ama yeterince zaten katılım oldu. Anket tahmin ettiğim gibi teröristlerin çoğunluğu ile çıktı. Aslında bu anketi tuzak bir anket olarak, birşeyleri ispat için yaptım. Bir kere burada kastedilen kesinlikle Millet İttifakı değil. Saadet ve İYİ Partililer ile terörist hamisi HDP'ye destek vermeyen CHP'lilere kim terörist diyebilir. Tenzih ederim. Benim kastım Kandil'i destekleyenler, benim kastım FETO'cular ve benim kastım bunları destekleyen Batı. Dikkat ederseniz teröristler bir anda organize oldu ve ankette teröristler kazanıra yüklendiler."

melih-gokcek-tweet-2

ERDOĞAN KONUŞURKEN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulunurken dikkat çeken bir mesaj paylaşmıştı.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu öz güven değil... Bu inancına sadık dava adamlarına güven... Çünkü o insanlar Yenikapı'ya mitinge değil, görevlerine koşuyorlar... Helal olsun sana İstanbul... Gelmiş alanı doldurmış ama hala geliyorlar... Titretiyorsun İstanbul..." sözlerine yer vermişti.

İşte Melih Gökçek'in mesajı;

mekih-gokcek-tweet-2


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Okuyucu Yorumları 194 yorum
senin gibi fetocular kazsnacak degilya atatürkcüler kazanacak
Zavallı.Yalakalığın bu kadarına da pes.Demek ki Erdoğan bunun bütün yolsuzluklarını örtmüş.Minnet borcu ödüyor
Sahi seni neden görevden aldılar biz anlayamadık hele sen anlatıver bize...
@selcukceliker, kılıçdaroğlu partiyi emanet etmediği adama nasıl ülkeyi emanet edecek onu anlatsın onlar da açıklar
Gökçek yalamalığa başladı. Zaman kimişn ne olduğunu gösterecek sayın gökçek. parselci gökçek.
seçimden sonra özür diler.
bunun gibi karakter yoksulları ile aynı ülkede yaşamaktan utanç duyuyorum.
@mezargedigi, allahtan ülkeyi terk etmek gibi bi imkanın var, tabi hangi terörist yuvası batı ülkesini seçer orda pkklı şerefsizlerle aynı ülkede yaşamaktan şeref duyarsın o sana kalmnş artık
Bu eski fetöcü suçluluk psikolojisinden öyle konuşuyor akp dışındaki herkes terörist fetöcü, seçimden sonra ne yapacaklar bu zırtoya merak ediyorum:)
Sizin karakteriniz bu,sizin gibi düşünmeyen illaki fetö cü mü yada terörist mi olması gerekiyor,Ülkesini vatanını Cumhuriyetini dinini seven insanlar olamazmıyız.İşte sırf böyle düşündüğünüz için,uzlaşmacı,kucaklayıcı,dialoğa açık olamadığınız için kısacacası demokrasiye inanmadığınız için elbet bir gün kaybetmeye mecbursunuz
@yurdaer_2015 cehapelilerde aynı kafa, kendi gibi düşünen laik düşünmeyen anti laik diye yıllardır ülkeyi sömürmediler mi?
@yurdaer_2015 ÜLKESİNİ VATANINI, DİNİNİ SEVEN İNSANLARA DEMİYOR ADAM. HDP VE ONUN DESTEKÇİLERİNE LAFI ADAMIN. YANLIŞ ANLAMAYALIM. FETÖCÜ SAZANLARDA HEMEN SALDIRIYA GEÇMİŞLER.
@yurdaer_2015, niye 16 yıl boyunca senin okumanı, kamu hizmeti almanı maaşını mı kesti bu hükümet, cumhuriyetine, vatanına dinine mi saldırdı, yolundan suyundan elektriğinden yararlanmanı mı engelledi, ne yaptı sana kardeşim, sırf müslüman muhafazakar diye bir partiye böyle hayvanca saldırılıyor olay bu, dinden imandan bahsetmeyin artık
bu ülkede 90 yıldır atatürk büstüne tapan, sahilde içen, kulağına küpe takıp g.tünü göbeğini açan beyaz türkler olarak siz adam yerine kondunuz, diğerlerini hep dışladınız inkar ettiniz, bugün bile hala makarnacı koyun diyerek üstünlük taslayan sizsiniz, hikaye okuma
HA GAYRET BİRAZ DAHA ZORLA GİRERSİN YİNE GÖZÜNE RTE NİN :) HE GÜLÜM HE
CUMHURIYET KAZANACAK
Düne kadar Fetoyu övüyordun şimdi kalkmış bize terörist mi diorsun? Aynaya bak Melih
Ne gereksiz boş bir şahıs bu kafa 1 milyon
Bu ne olduğu belirsiz adam yine gündemde. bir ara yoktu anlaşılan kendine geldi şoku atlatmış
Çok güzel küfürler ettim. Ama buraya yazamadım. Yayınlamazlar.
@serhanaz, ben de o ettiğin küfürleri misli misli iade ettim
@serhanaz kardeşim zaten yazdıklarının karşılığını misliylen alıyordur,meraklanma.
GÖKÇEK SENİN YÜZÜNDEN ANKARAYI TERK ETTİM BİR SIFATINDA KALMADI AMA NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUN BİLMEM AMA SONUNU İYİ GÖRMÜYORUM
Cumhur İttifakı'nın dışındakileri terörist göstermek bu ülkeye en büyük hainliktir
kıvırma kime ne dediğini çok iyi biliyorsun sen
Nasıl bir karın ağrısı çekiyorsun
kişi kendi üzerindeki çamuru çıkarmak için başkalarına atmaya çalışırmış ama yapışmış bir defa çıkmaz asıl fetocu melek göçük enaz 14 yıl beraber kuzu dolması oldular bunlar melek göçük veavaneleri sizde utanma yok hele hele yüz hiç yok
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adama cinler musallat oluyo ne yapsın
KAYBEDECEKSİNİZ HEM BU DÜNYADA HEM ÖTEKİNDE
önce ankaparka yatırdığın paraların hesabını ver seçilmişler hesap vermez diye bir kural yok
kıkvııııır kııvııııır kıvııııırkıvır ha hah hah hadi bakalım 24 ne kaldı
ELİNDEKİ BÜTÜN HIRSIZLADIGINIZ NE VARSA KURUŞUNA KADAR ALINACAK ÖNCE BUNU ANLA OLMAYAN BEYNİNE SOK TESCİLLİ FETOCU OLDUGUNUZU BİLMAEYEN YOK SUÇSUZ İNSANLARI FETOCU LUKLA SUÇLADIGIZIHERKES BİLİYOR BUNLARIHEPSİNİ KİMİN FETOCU OLDUGUNU SANA YEDİRTECEKLER SON GÜNLERİNİZ YAKLAŞTI HALAALÇAKLIGI BIRAKMIYORESUN KELLEGİBİ ŞU DEDİGİNE BAKBUNU SANA SORACAKLAR AYNISINI.Sizce bu seçimi AK Parti/MHP Cumhur İttifakı mı kazanır, yoksa FETO/Batı destekli teröristler mi kazanır?ALÇAK BUTİVİTİNİSANA YEDİRECEKLER .BEKLE KİSEDE KURTARAMIYACAK .
Şimdi herkesi fötöcü diye suçlayanlar aslında gerçek fetöcüler bunu sizde biliyorsunuz halkta biliyor.
Az bile demiş. Tebrikler Melih başkan.
Kovuldun,, Tweeter lerin hiç bi işe yaramaz, 'Benim demek istediğim' siyorsun , sen dediğini dedin herkesi AKP oy vermiyen terörist ve fetocu ilan etin. halbuki kim Fetocu kim terörist millet çok çok iyi biliyor açıklama yapılmasını ihtiyaç duyan yok, bundan emin olabilirsin.
melih bey hayirdir ;yalakaligin ustunde bu gunlerde. reis yeni parsellermi vaat etti , yoksa heykelinimi dikecekler ankaraya :)
ya melihcim biz senin en olduğunu biliyoruz anket yapmana gerek yok
Enfes bir tespit. Helal sana Başkan.
@erdalyuksel38 başkanına da sanada 24 haziranda kazık sokacağız.
@erdalyuksel38 cahil beyinli yobaz
Fetö destekliler yıllarca kazandı.Mezardan ölüleri kaldırıp oy kullandırın diyerek toprak altındaki seçmene yönelik seçim çalışması bile yapıldı.Şimdi sıra tarikatlara değil akla ve bilime destek olacak iktidarı oluşturmada.Biat kültürünü kırıp birey olma bilincini yerleştirmede
şimdi ben rte na oy vermicem ben teröristmiyim bu ülkemde?
Bu nasıl bir çirkefliktir ya.
ABİ BU NEYDİ SAÇMALAMAKTA SINIR TANIMIYOR BU ARKADAŞ BU ÜLKENİN YÜZ KARASI BİRAZ GURUR BİRAZ ŞEREF YOK YOK YAPACAK BİR ŞEY YOK SEN BİTMİŞSİN YAPACAK BİR ŞEY YOK.
Sayın başkan ülkemizde Esed tohumu terörist sayısı az değil. Şu an ülkedeki fitnenin kaynağı onlar.
Sayın Gökçek , siyasetten diskalifiye edilen birisi olarak köşene çekil ve ülkeyi karıştırma. Reis seni sildi. Kendinizi hatırlatmaya çalışmanız nafile gayrettir.
tek derdi akp kazanamzsa yaptığım her halt ortaya çıkacak korkusu akp den tekme yemiş derdi kemik yalamak sistem uşağı
Viskiyi içip kafa iyiyken Twit atmak moda şu sıralar böyle twit atanlar ayılınca kıvırmaya başlarlar yok ben öyle demek istemedim şöyleydi böyleydi diye Allah akıl fikir versin
Bence kapı önüne konulan fetöcüler kaybeder :))) konuştukça küçülüyorsun...beklediğin yerlerden kaile alan yok en iyisi sus...ya da konuş gülelim....
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