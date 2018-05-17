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Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Menzil tarikatına bağlı kurumların gazetelere ilan vererek, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri belirtildi.

Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek!

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi Menzil tarikatından destek açıklaması geldi. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon imzası ile tarikat tarafından gazetelere verilen ilanda, seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verileceği duyuruldu:

"24 Haziran Genel seçimlerine giderken;

Bağımsızlığımızı tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren bölgesinde lider, ezilenlere umut ve dünya barışının teminatı olacak Büyük Türkiye'nin inşası en önemli hedeflerimizden biridir.

Yeni hükümet sisteminin söz konusu hedeflerimize ulaştıracağına devletin millet için var olduğu esası ile sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz."

MENZİL TARİKATI

Menzil Cemaati, Nakşibendiye’ye bağlı olup Türkiye’deki cemaatler arasında en fazla mensubu olanlardandır. Menzil tarikatı, Muhammed Raşit Erol tarafından 1930 yılında kurulmuştur. Bugün liderleri Seyyid Abdulbaki Erol’dur. Adıyaman merkezli olup cemaat Ankara ve İstanbul’da da mevcuttur. Ekonomik gücü, mensuplarının işlettiği firmalardan kaynaklanmaktadır. İki ana kola ayrılır: Adıyaman kolu ve Ankara kolu. Menzil tarikatının üyeleri, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde bulunmaktadır.

Nakşibendiyye’nin Halid Bağdadi kolundan gelen bu tarikat, Adıyaman merkezli ve Menzil’de kurulduğu için bu şekilde adlandırılır. Babası Nakşibendi büyüklerinden biri olarak anılan Seyyid Abdulhakim El- Hüseyni’den icazet alan Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanından başlayarak Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden gelen müritleriyle Menzil tarikatı bilinir hale gelmiştir.

Adıyaman’ın Menzil köyünde kurulan tarikat gerek Nakşibendilik gerek İmam Şafi (Şafilik mezhebinin kurucusu) fıkıh ve hadislerinin etkisi altındaki Kürt illerinde örgütlenmiştir. Nitekim asıl olarak Şafi Kürtlerin yaşadığı bölgelerde örgütlenmiştir.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
feto gitti menzil geldi.Köküne kibrit suyu !
Din istismarcıları iş başında çünkü düzenleri bozulaçak millet uyanacak tek korku bu ganimetler gelmeyecek korkusu basına yansıdı uyanın ey millet bu din sömürüsüne hayır diyelim artık TAMAM
Fetoş tarikatı ders olmadı demek ki.
bende menzil tarikatındayım ama oyum selahattin demirtaşa :D
Din sömuruculeri iş başında duzenimiz bosulmasın millet uyanmasın diye basına bile ilan vermişler ama yemezler TAMAM
Harika. bu çok iyi oldu. daha dün motifleri bizim siyasetle işimiz olmaz dediler. işte menzilin gerçek yüzü. ve niye bu siyaset derseniz ilan ediyorum şuanda Polis Teşkilatı bunlara emanet edildi. güzel ülkeme yazık oldu hem de çok yazık. gidin görün körük gibi sigara içen menzil şeyhlerini. ve daha neler neler. bir tanesi Porsche arabaya biniyor. aynı diyanet İşleri Başkanı gibi. yani fakir, fukara , Filistin hepsi bunlar için malzeme
ince gelecek tarikatlar bitecek
Bakın burdan okuyun bu menzil yarının fetösüdür. Kuruluş felsefesi ve mensupları itibariye devlete bölücü sızmaların rahat yapılabileceği bir durumu var bak adam yazmış menzilciyim ama oyum demirtasa diye düşünün mürit yapısını.
" Tekkeler kesinlikle kapanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, her kolda doğru yolu gösterecek güce sahiptir. Hiçbirimiz tekkelerin uyarmasına muhtaç değiliz. Biz uygarlıktan, bilim ve teknikten kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz; başka bir şey tanımayız. Doğru yoldan sapmışların amacı, halkı kendinden geçmiş ve abdal yapmaktır. Halbuki halkımız, abdal ve kendinden geçmiş olmamaya karar vermiştir. Bunlar basit bir iş görünür; fakat önemi vardır. Biz dünya ailesi içinde uygarız. Her görüş noktasından uygarlığın gereklerini uygulayacağız." Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
saglik bakanligi tamamen menzilin elinde onlarda yavas yavas yayiliyor. dikkat edin siradaki paralel yapi onlar olacak sonrada onlara yakin olanlar hapi yutacak.
Gitti Pensilvanya geldi Menzilvanya.Dini cemaatler menfaatleri olmadan allaha bile tapmazlar.Hükümeti uyarıyorum.Yapmayın.Bu kılkuyruklardan uzak durun.
hep tarikat hep cemaat,hic bir tane bilim kurumundan ,destek yok. anlasilan 15 temmuz bisey ogretmemis yada bildikleei bisey var. degisen bisey yok alnasilan akp de
ben de naksibend im ama Hüküm verirken imana bakılmaz diyen Hz.Ömeri takip ediyorum.Dürüstlüge bakiyorum...oyum Muharrem inceye.hic olmazsa diplomasi gercek :))
Yeni hükümet sisteminin söz konusu hedeflerimize ulaştıracağına devletin millet için var olduğu esası ile sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız. bu defiklerinize akpliler bile inanmıyor siz nasıl bu kanaaate vardınız hayret.
Türkiye İslam Cumhuriyeti kurulacak ne yapsanız ne kadar çabalarsanız boş.90 senelik reklamlar sona ermek üzeredir. Zulüm payidar olmaz. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlıyacaktır.
hoppala kadrolaşma tam gaz
Bu hareket herşeyin TAMAM olduğunun çok güzel bir göstergesidir TAMAM'mı:))
Atatürk ün haklılığı bir kez daha önemini göstermiştir.Herkes bir tarafından din uydurmuş.Mallar da bunlara inanmışlar.Hepsi bu.Boş işler yani.Din zarardır
tüm cemaatler vakıflar tarikatlar rteyi destekliyor bide buna suriyelileri afganlıları müslüman kardeşleri sudanı katarı ekle örgüt tamam geriye cumhuriyetçiler laikler hukukçular kalıyor işimiz zor ama bu sefer TAMAM ne yaparlarsa yapsınlar yeni zarrablar buldurmucaz manı maltayı sorguluyacağız israille yaptıkları tüm gizli açık iş birliklerini bozacağız
CUMHURİYETİ ATATÜRKÜ DESTEKLİYECEK HALİNİZ YOK YA
bekir zopdağdan açıklama; siz böyle muhterem bir hoca hakkında nasıl konuşuyorsunuz. Ona nasıl çete diyorsunuz?
yeni bir fetö dalgası geliyor desenize
Adam. izindeyiz
ALLAH büyüktür menzil ve menzil tarikatçıları diğer tarafta sağlam hesap bekliyor hepimizi
Menzil bir islam hizmetidir allah rızası için çalışan bir mümindir
ne geldiyse bu din sömürücülerden geldi,fetö gitti ,menzil geldi ,o gider nurcu gelir o gider süleymancı gelir aaa kalmadımı yeni imal ederiz.Vardır biryerlerde o gelir ama olan hep vatandaşa olur.
Bu dogru degil menzilin kesinlikle siyasallasmammasi lazim cemaate yaptiklari malum 3 gun sonra aynisini menzielese yapar akp iclerine sizan akplileri temizlemeliler. Akpye guven lur mu yapmayin ne olur akp dindar gozuken ama muslumanlari tirpanlayan bir zulum partisi
Tarikatlar başka kime oy verebilecek ki ! Elbette beslendikleri kaynağa verecekler....
kişi bilmez ise doğruyu eğriye de der doğru inanmak veya kabul etmek zorunda değildir ahali bilenlerin bildiği bilmeyenlerin öğrenmeye çalıştığı arayıp ta bulamayanların olduğunu unutma Nakşibendi olmak kolay değil münkiri olmak ise çok basittir kim hakiki ALLAH dostuna düşman olur ise kabul etmez ise alnına basılan mühür ile dolaşır durur hak yolu siyaset ile uğraşmaz illa uğraşır ise hakkın yanında olanın yanında olur elbette her kesin bir oyu olduğuna göre onu dilediğine kullanır yolun düşer de uğrarsan anlarsın evlat buradan saldırmak fayda vermez çorbamıza davet ederiz edep ile gelene
işte sağlık bakanlığı, adalet ve iç işleri bakanlıklarını elinde tutan ve Dün M. İncenin programda dediği tarikat. Alın burdan yakın. Zamanında bitsin bu hasret, ne istedin de vermedik denilen sonrada kandırıldık dedikleri FETÖŞ bitti şimdi AÇIK AÇIK DESTEĞİ İLE MENZİL GELDİ. YOUTUBE'DA EDİP YÜKSEL TARAFINDAN MENZİLCİLERİN NASIL ŞİRK KOŞTUKLARINI VE SAPKIN OLDUKLARININ İFŞA ETTİĞİNİN KAYDI YAYINLANMIŞTI İZLEYİN AKP'NİN DİNİ NASIL SÖMÜRDÜĞÜNÜ VE SÖMÜRENLE ÇALIŞTIĞINI GÖRÜN. KANITI FETÖŞ VE MENZİL ZATEN.
çok şaşırdık :) zaten ortak degillermi ? ülkenin başına tarikatlar ve cemaatler hep bela olmuştur din sömürücüleri onların hakkından sadece 1 kişi gelmiştir.
ÖNCE NEFSİNİZLE CİHAT EDİN,HARAMI HELALİ HAKKI BATILI AYIRTEDEBİLİR DÜZEYE GELİN,SONRA ORTADOĞUYA BAKIN NASIL BU HALE GELMİŞ,SONRA KİM KİMLERLE BERABER ORTADOĞU BU HALE GELMİŞ DÜŞÜNÜN SONRA HAZRETİ ÖMERİN ADALETİNİ DEVLETİN BAŞI İKENKİ HASSASİYETİNİ DÜŞÜNÜN SONRA BU GÜN OLAN BİTENE BAKIN SAVUNDUKLARINIZIN YAŞAYIŞINA SONRA AHİRETTE HESABI DÜŞÜNÜN ONA GÖRE TAVIR TAKININ.ERBAKANIN AKP İÇİN SÖYLEDİĞİ VİDEOLOARIDA İZLEYİN.sonra faiz borsa yolsuzluk şiir kaset entrika film fırıldak alavere dalavere medya ile akı kara göstermeler İSLAMDA YERİ NEDİR ARAŞTIRIN.MÜSLÜMANLAR HİDAYET EHLİ OLMADIKÇA ZORRRRR
Tarikat? FETÖ bitti şimdi bu mu? DİN adamları ne zamandan beri siyasete el atıyor. siyasetin bir yalan olduğunu bilerek neden günaha giriyorlar. yoksa Din adamı değiller mi? Bu kadar günaha nasıl ortak olacaklar? Memleket 2 tane hacı sakalın eline kaldıysa vay halimize vaayyyy .....
Arkadaşlar bu iktidarın arkasında cemaatler örgütler var Millet sadece piyano olarak kullanılıyor dindarlık Müslümanlık sadece Saltanat Bunlar ne Dindar Ne Müslüman ne Türk bunlar tamamen dış güçlerin başımıza bela ettiği Türkiye ele geçirmek için bu insanı piyon olarak kullanıyorlar Filistin bombalanırken bu adam neredeydi İngiltere'de Filistin'deki Suriye bombalanırken ne diyordu Amerika'yı alkışlıyor de öyle değil mi
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