HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Meral Akşener: Bakanlarım hazır. Şok olacağınız isimler.

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 07:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti lideri ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, iktidarın ülkeyi korkutarak yönettiğini iddia etti. Seçildiği takdirde ekonomi bakanlarının hazır olduğunu belirten Akşener, "Şok olacağınız isimler ekonomi yönetiminde olacak" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: Bakanlarım hazır. Şok olacağınız isimler.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Gaziantep ve Osmaniye mitingleri sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Kamil Elibol'a konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarından kendisine kayma olduğunu belirterek, “Erdoğan'a oy verenlerin üçte biri artık onun yorgun olduğuna kanaat ediyor. AKP'den bize ciddi oy gelecek” dedi. AK Parti'nin istiap haddini doldurduğunu söyleyen Akşener şu ilginç yorumu yaptı:

OHAL'E RAĞMEN İLGİ

“Vatandaş sağlam bir tokat atacak. Oranı ne kadar olacak hep birlikte göreceğiz. Öyle bir çarpacak ki bakın göreceksiniz. Tayyip Bey'in partisinin kurulduğu dönemde vardım. OHAL'e rağmen daha fazla heyecan görüyorum evlerin içinde. Nereye çarpacak hep beraber göreceğiz. Bizi yönetenler bu kadar korkutmanın bir karşılığı olmayacağını mı zannediyor. Bu öfke biriktiriyor. Sandıkta tsunami etkisi olabilir.”

“BOZMAYA ÇALIŞIYOR”

İYİ Parti lideri gündeme dair şu değerlendirmeleri yaptı:

“CHP'nin içinde bulunan merkez sağ seçmeni bize kayıyor. İç Anadolu'da Erdoğan'ın oylarından şahsen kayma var. Diyarbakır, Muş, Bingöl, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale, Çankırı ve Amasya'dan milletvekili çıkartacağız.

AK Parti bünyesindeki muhafazakarlardan Sayın İnce'ye oy gitmez. Yüzde 49'luk muhalefet oyu var. O seçmen kaçmaz. Ben de kalsam verir Muharrem Bey de kalsa verir. AKP'den oy gelmesi lazım. Erdoğan gelecek oyu şartlı refleks haline döndürdü. 16 yıldır denediği ve başarılı olduğu bir yöntem. Bu yöntemi deşifre ediyorum, ayna tutuyorum ve bozmaya çalışıyor.

“301'İ BULACAĞIZ”

Meclis'te aritmetik değişecek. Millet İttifakı çoğunluğu alıyor, Meclis'te 301'i bulacağız. Bu güçle en kısa sürede parlamenter demokrasiye döneceğiz.

Damat Berat Albayrak ‘Mars'a 4 şeritli yol yapacağız desek bile seçmen inanır bize' dedi. Bu seçmen ve demokrasi inancına çok ayıp bir şey. Ben hayretler içinde kaldım. Bu seçmene çok büyük hakaret. Olmayacak bir şeyi söylese bile insanlar inanır ne demek? Bu artık istiab vakti dolmuş çok istishal edici bir şey. Öyle görebilirsin de söylenir mi? Kibir abideliği.

‘O BİLİMİ HİÇ SEVMEZ'

Muharrem İnce'nin ziyareti sonrası Cerrahpaşa Dekanı istifa etti. AKP Gençlik Kolları camide iftar veriyor. Gidilme nedeni üniversitenin bölünmesi. Bölünmenin iki gerekçesi olduğunu düşünüyorum. Kupon arazi nedeniyle Cerrahpaşa ve Çapa Tıp fakültelerinin bölündüğünü düşünüyorum. Diğeri de Tayyip Bey vasatlığı seviyor, bilime karşı rahatsızlığı var. Sayın İnce'nin ziyaretinden bu kadar alınılmasını da anlayabilmiş değilim. Orada siyaset yapmıyor, kendisine oy istemiyor. Yanlışlığa ve hukuksuzluğa karşı bir tavır var.
Ümit Özdağ da gitti. İYİ Parti adına bir tavır koydu. Bu arkadaşlara her yerde siyaset serbest ama muhalefete yasak.

KÜRT BAŞKAN YARDIMCISI

Seçildiğim takdirde ekonomi bakanlarım hazır. Şok olacağınız isimler ekonomi yönetiminde olacak. Parlamenter sisteme geçiş döneminde kürt ve alevi kökenli başkan yardımcıları neden olmasın kardeşim. Bir nüfus cüzdanı göstererek gidiyorum aidiyeti ne olursu olsun, bu aidiyet sahibi insanlara bu devletin saygı duyması gerekiyor.

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devam etmesini prensip olarak doğru bulmuyorum. Demirtaş değil de bir başkası da olsa aynı şeyi söylerdim. Sayın Erdoğan hapse giderken yanında vardım. O zaman da aynı tavrı koymuştum.

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Temel Karamollaoğlu'ndan Madımak açıklamasıTemel Karamollaoğlu'ndan Madımak açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da 24 Haziran seçimi öncesi net mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da 24 Haziran seçimi öncesi net mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Meral Akşener Bakan ekonomi ak parti

En Çok Okunan Haberler

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın

Süleyman Soylu'dan Muharrem İnce'ye: Apoletleri söker Demirtaş’ın omzuna takarsın

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Erdoğan'ın oy oranı ve AK Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Erdoğan'ın oy oranı ve AK Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarını etkileyecek oy senaryosu

24 Haziran seçim sonuçlarını etkileyecek oy senaryosu

Temel Karamollaoğlu'ndan Madımak açıklaması

Temel Karamollaoğlu'ndan Madımak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da 24 Haziran seçimi öncesi net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da 24 Haziran seçimi öncesi net mesaj

Muharrem İnce'nin Zeytinburnu mitinginde ilginç anlar

Muharrem İnce'nin Zeytinburnu mitinginde ilginç anlar

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.