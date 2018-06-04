Meral Akşener: Bakanlarım hazır. Şok olacağınız isimler.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Gaziantep ve Osmaniye mitingleri sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Kamil Elibol'a konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarından kendisine kayma olduğunu belirterek, “Erdoğan'a oy verenlerin üçte biri artık onun yorgun olduğuna kanaat ediyor. AKP'den bize ciddi oy gelecek” dedi. AK Parti'nin istiap haddini doldurduğunu söyleyen Akşener şu ilginç yorumu yaptı:

OHAL'E RAĞMEN İLGİ



“Vatandaş sağlam bir tokat atacak. Oranı ne kadar olacak hep birlikte göreceğiz. Öyle bir çarpacak ki bakın göreceksiniz. Tayyip Bey'in partisinin kurulduğu dönemde vardım. OHAL'e rağmen daha fazla heyecan görüyorum evlerin içinde. Nereye çarpacak hep beraber göreceğiz. Bizi yönetenler bu kadar korkutmanın bir karşılığı olmayacağını mı zannediyor. Bu öfke biriktiriyor. Sandıkta tsunami etkisi olabilir.”

“BOZMAYA ÇALIŞIYOR”



İYİ Parti lideri gündeme dair şu değerlendirmeleri yaptı:

“CHP'nin içinde bulunan merkez sağ seçmeni bize kayıyor. İç Anadolu'da Erdoğan'ın oylarından şahsen kayma var. Diyarbakır, Muş, Bingöl, Aksaray, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale, Çankırı ve Amasya'dan milletvekili çıkartacağız.