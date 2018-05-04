HABER

Meral Akşener, 100 bin imzayı toplayarak ilk günden cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiledi

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 18:43 | Son Güncelleme

İYİ Genel Sekreteri Aytun Çıray, 100 bin imzayı ilk günden geçtiklerini söyledi. Böylece Akşener, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde pusulaya girmeyi garantiledi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, Adana’da Yüksek Seçim Kurulu önünde Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan imza kampanyasında partililerle bir araya geldi.

"MİLLETİN İMZASIYLA ADAY ADAYI OLDU"

Genel Sekreter Çıray, birçok engellerle karşılaştıklarını belirterek, “Bugün herkes grup toplantılarıyla aday belirlerken İYİ Parti’de genel başkanımız milletin imzalarıyla milletin adayı olmuş bulunuyor” dedi.

"İMZA SAYISI YÜZ BİNİN ÇOK ÜZERİNDE"

Çıray, kendisine ulaşan resmi verileri kamuoyu ile paylaşarak, “Bize gelen resmi bilgilere göre 100 binin çok üzerine çıkılmış durumda ve bugün daha birinci gün. Genel başkanımızın adaylığı kanıtlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli olduCHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli oldu
Bu fotoğraflar daha önce görülmediBu fotoğraflar daha önce görülmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim erken seçim 24 haziran seçim 2018 Meral Akşener İYİ parti Aytun Çıray Cumhurbaşkanlığı yüz bin imza

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Okuyucu Yorumları 16 yorum
mühürsüz oylara benzemez bu HALK seçiyor.
Duyumlarıma göre 4 saat içinde 100 bin imza atılmış. Bir rüzgar var sessizce gelen, hayırlısı olsun diyelim vatanımıza milletimize...
Dünya siyaset tarihinde seçimle tek başına başa gelmiş bir parti karşısında bu kadar kısa sürede bu kadar oy potansiyeli toplayan başka bir parti var mıdır acaba? millet alternatife susamış abi... yazık oldu geçip giden yıllara...
İMZALARI ÇALIP DEĞİŞTİRİP İPTAL EDEBİLİRLER. ŞECİM DENEMESİ MAHİYETİNDE.
seçimlerinde tadı kalmadı. kimin kazanacağı belli. yıllardır kazanan adamın karşısına Muhsin yazicioglu gibi biri çıksa şimdi kazanır. ama nerdeee..
Yolunuz acik ola.Siz bari hakkaniyetten liyakatten vazgecmeyin de insanlar bi nefes alsin artik.
BENCE GERDEĞE GİRMEDEN HAYAL KIRIKLIGINA UĞRUYACAK.MERAK EDİYOMDA ACABA SEÇİMİ KAYIP EDERSE KILIÇDAR OĞLU KADAR YÜZSÜZLÜK YAPACAKMI.
imza toplama çalışmaları iki haftadır sürüyor zaten perinçek de tamamladı sayılır.Karamollaoğlunun adamlarıda iki haftadır imza peşinde hatta geçen hafta bizim çaycı imza atmadı diye çay içmeyiz birdaha buradan diye tehtit etmişler.
Sen izle Havuz kan havuzunda bogulacaksiniz eli kanlı müslüman kanı bulaşmış iki yüzlü sahtekar zbd İsrail tasaronlari
100.000 degil 10.000.0000 imzada isteseler bu hareketi durduramazkar İYİ gelecek umudumuz sensin abla
Bayandan Cumhurbaşkanı mı olurmuş. Lider diye seçiyorsunuz. Gitsin evine yemeğini yapsın çolul çocuğuyla ilgilensin. Bu ülkenin Lideri Belli boş laf kalabalığı yapıyorsunuz burda...
Bu İKTİDAR ORTADOĞU DA YAHUDİ LOBILERINE TASARON LUK YANİ MUSLUMAN KANO AKİNAN BOP BAŞKANI OLARAK TURKIYEYI ELE GEÇİRİP SARAY ZENGİNLİK MAKAM MEVKİ VAAD ETTİ LER Havuz kan havuzunda bogulacaksiniz eli kanlı müslüman kanı bulaşmış iki yüzlü sahtekar zbd İsrail tasaronlari
YÜZBİN DEĞİL, BİRMİLYON İMZA GELİYOR
bu bayanin bilecik sogutte duzenledigi mitingte kulaklarimla sahit oldum ayinn15. de ben basbakanim dedigini uyanin artik turkiye icin uyanin
bu hanfendinin 15 temmuzdan 1 ay onceki bilecik sogut mitinginde ayin 15.de ben basbakanim dedigini kulagimla duydum kazanamayacaksin meral
dalga dalga geliyor..haydi bakalım
Diğer Haberler
4 Partinin ittifakının ismi belli oldu! Yeni ittifakın adı 'Millet İttifakı'

4 Partinin ittifakının ismi belli oldu! Yeni ittifakın adı 'Millet İttifakı'

HDP, 24 Haziran erken seçimi şarkısını paylaştı!

HDP, 24 Haziran erken seçimi şarkısını paylaştı!

HDP cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı gösterdi

HDP cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı gösterdi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ankara'dan MHP milletvekili aday adayı oldu

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı protokolünü teslim etti! BBP ittifaka nasıl katılacak sorusu cevabını buldu

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı protokolünü teslim etti! BBP ittifaka nasıl katılacak sorusu cevabını buldu

Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak

Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.