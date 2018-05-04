Meral Akşener, 100 bin imzayı toplayarak ilk günden cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiledi

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Sekreteri Aytun Çıray, Adana’da Yüksek Seçim Kurulu önünde Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başlatılan imza kampanyasında partililerle bir araya geldi.
"MİLLETİN İMZASIYLA ADAY ADAYI OLDU"
Genel Sekreter Çıray, birçok engellerle karşılaştıklarını belirterek, “Bugün herkes grup toplantılarıyla aday belirlerken İYİ Parti’de genel başkanımız milletin imzalarıyla milletin adayı olmuş bulunuyor” dedi.
"İMZA SAYISI YÜZ BİNİN ÇOK ÜZERİNDE"
Çıray, kendisine ulaşan resmi verileri kamuoyu ile paylaşarak, “Bize gelen resmi bilgilere göre 100 binin çok üzerine çıkılmış durumda ve bugün daha birinci gün. Genel başkanımızın adaylığı kanıtlanmış durumda” ifadelerini kullandı.
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