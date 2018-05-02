Meral Akşener adaylık başvurusu için YSK'ya gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Akşener'in YSK binasına girişi sırasında "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları atıldı.

İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapma kararı almıştı. Akşener de 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti.

