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Meral Akşener adaylık başvurusu için YSK'ya gitti

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 11:17 | Son Güncelleme

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık başvurusu için YSK'ya gitti.

Meral Akşener adaylık başvurusu için YSK'ya gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. Akşener'in YSK binasına girişi sırasında "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları atıldı.

İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapma kararı almıştı. Akşener de 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti.

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Meral Akşener İYİ parti YSK

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