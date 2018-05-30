Meral Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur

Seçim kampanyası kapsamında önceki gün iki ayrı radyo-TV programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

Akşener, “TBMM'de çoğunluğu almanız halinde MHP'de bir yönetim boşluğu olursa, İYİ Parti'nin tavrı ne olur? MHP ile birleşme veya ‘Üç Hilal' çatısı altında toplanma gibi bir durum olur mu?” sorusuna şu cevabı verdi: “Benim tanıdığım Devlet Bahçeli bu sandalye için adam vurur. Bizim açımızdan sorun yok da Sayın Bahçeli'nin neden bu gece uykusunu kaçırıyorsunuz? Hazır benim üstümden düşmüşken…”

Akşener, “7 Haziran 2015 seçimleri sonrası siz MHP'nin başında olsaydınız HDP ile koalisyon kurar mıydınız?” sorusuna ise “O günün şartlarında kurmazdık. O zaman MHP ile AK Parti'nin hükümet kurması uygundu. CHP-AK Parti'nin koalisyonunu Tayyip Bey istemiyordu. Ben Sayın Bahçeli'nin yerinde olsaydım o akşam ‘Millet bize AK Parti koalisyon kurma emri verdi ben buna hazırım' derdim ve ters köşe yapardım” yanıtını verdi.

GÜL OLSA, ERDOĞAN SEÇİLİRDİ



Akşener, Abdullah Gül'ün muhalefetin ‘çatı' adayı olması halinde Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini de vurguladı ve yaptırdığı anketlerde ‘Millet İttifakı'nın ‘Cumhur İttifakı'nı geçtiğini öne sürdü. “Meclis'te çoğunluk bizim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 2. tura Erdoğan ve ben kalırız” dedi. İşte Akşener'in verdiği mesajlar: