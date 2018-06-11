Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Karadeniz turu dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yaptığı "Özellikle AK Parti'li milletvekili adayları; kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” çıkışının ardından Cumhur İttifakı'nı ‘zoraki bir evlilik' olarak yorumladı.

7 HAZİRAN SEÇİMLERİ SONRASI 'GÜÇLÜ BAŞKAN YARDIMCILIĞI' TEKLİFİ



Akşener, 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası kendisine iktidardan ‘güçlü başbakan yardımcılığı' teklifi geldiğini söyledi. İYİ Parti lideri şu açıklamaları yaptı:

Bu AKP çok eğlenceli. 7 Haziran'dan sonra bana bakanlık teklif ettiler. Kulağıma söylenen güçlü başbakan yardımcılığıydı. Bu teklifin kağıdı duruyor. Ben o zaman (AKP'liler için) harika bir insanmışım ki, teklif ettiler! Reddedettim. Sonra Metin Külünk (İstanbul AKP Milletvekili) evime geldi. Kendisinin Tayyip (Erdoğan) tarafından gönderildiğini söyledi. Bilemem orasını. Ben şahsi olarak ‘Hayır' demiş bir insanım. Benim açımdan bundan sonra (Cumhur İttifakı'na katılmam) mümkün değil.

